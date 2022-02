A kérdések megválaszolásához a GDN Pannon Ingatlaniroda statisztikáját hívtuk segítségül. E szerint 2021-ben minden ingatlantípusra megnőtt a kereslet, ám még ezek közül is kiemelkednek a családi házak. Különösen igaz ez Veszprém megyére, ahol még a fővárosnál is többen kerestek ilyen otthont vagy épp befektetést maguknak. A potenciális vásárlók főként a 25-34 és a 45-54 év közötti korosztályból kerültek ki, akik főként olyan házakat, lakásokat kerestek, melyekhez a lehető legolcsóbban tudtak hozzájutni, lehetőleg exkluzív áron, köszönhetően például banki árveréseknek, vagy olyan ingatlanoknak, melyek sürgősen, áron alul kerültek eladásra. Ha hónapokra bontjuk le az évet, tisztán látható, hogy az év első felében még a leendő otthontulajdonosok inkább csak gondolkodtak a vásárláson vagy váltáson, addig nyáron már a tettek mezejére léptek: decemberig több mint háromszorosára nőtt az ingatlankeresők száma. Nemek szerinti eloszlásban is történt némi elmozdulás: míg 2020-ban inkább a nők látogatták a GDN Pannon Ingatlan adatbázisát, addig tavaly - habár a hölgyek továbbra is dominánsak a felületen - felerősödött a férfiak jelenléte is. Ezen érdeklődők érdeklődését pedig ma már nem elég egy egyszerű szöveges hirdetéssel kiszolgálni, az ingatlanpiaci szakembereknek újabb és újabb technológiai trükköket kell bevetniük az érdeklődők figyelmének megragadására. Ugye ma már Neked sem okoz meglepetés egy ingatlanról készült igényes drón videó? Ez pedig még csak a kezdet!





A TOP ingatlanok





Természetesen nem létezhet évösszegző statisztika a legek nélkül! Az ingatlaniroda beszámolójából leolvasható, hogy 2021-ben egy 62 nm-es veszprémi lakás volt felületükön a legnépszerűbb, de egy 180 nm-es velencei családi ház, egy 67 nm-es balatonfüredi nyaraló, egy 84 nm-es csopaki, örök panorámás családi ház és egy tihanyi családi ház is bekerült a leglátogatottabb hirdetések közé. Kijelenthető tehát, hogy a számos állami támogatásnak köszönhetően, melyekről bővebben ITT olvashatsz, megnőtt a magyarok igénye a saját kis kuckójuk megvásárlására, különösen, ha hozzá egy kert vagy fantasztikus kilátás is párosul.



Neked mit jelent álmaid otthona? Esetleg éppen lakáseladás vagy vásárlás előtt állsz? Segítségre lenne szükséged a megfelelő támogatási hitelkonstrukció kiválasztásában?

A GDN Pannon Ingatlaniroda független hitelszakértője segít a lehetőségek közül a legjobb konstrukciót megtalálni, ingatlan portfóliójuk segítségével pedig megtalálhatod álmaid lakását, családi házát!

Keresd őket bizalommal az alábbi linkre kattintva!

www.pannoningatlan.com

