Sokak számára az irodai berendezés csupán az esztétikumról szól. Ilyenkor a legtöbben igyekeznek megtalálni a leginkább mutatós bútorokat a lehető legjobb árakon. Viszont ennyiben ki is merül a történet egyeseknél, és nem igazán fordítanak különösebb figyelmet a berendezésük praktikus mivoltára. Ez pedig sokkal többet számít, mint azt elsőre gondolnánk.

A produktív munkavégzés kulcsa

Bár sokan hajlamosak elfeledkezni a tényről, de a megfelelő munkakörnyezet elengedhetetlen eleme a produktív munkavégzésnek. Mindenki tisztában van vele, hogy a zavaró zajok hogyan ronthatják a koncentrációnkat, azonban az már kevésbé figyelembe vett szempont, hogy a vizuális elemek is ugyanilyen zavaróak lehetnek. A hatékony munkához így feltétlen olyan környezetet érdemes teremtenünk irodánkban, amely nem vonja el a figyelmünket. A túlzottan színes vagy díszes elemek itt nem jöhetnek szóba. Nem szükséges spártai körülmények között dolgoznunk, de érdemes észben tartanunk, hogy akár egy mintásabb tapéta is elvonhatja figyelmünk a munkáról – még akkor is, ha azt tudatosan nem is regisztráljuk, csupán a tudatalattink piszkálja egy bonyolult mintázat a falon. Jobban tesszük tehát, ha elkerüljük az intenzív színeket és mintákat. Ez igaz az irodában jelenlévő festésre, a bútorokra és a dísztárgyakra is egyaránt. Festés terén a pasztellszínek jelentik a legideálisabb választást irodánkba, míg a dísztárgyakat illetően leginkább pár szobanövényre érdemes korlátoznunk magunkat.

A bútorok szerepe mindebben

Miután a színek szerepét tisztáztuk a megfelelő iroda kialakításban, tisztában vagyunk vele, mi az, ami a falakhoz leginkább passzol a bútorok terén ezen alapelveket követve. A szürke, barna vagy fekete irodaszékek és asztalok tökéletes választást jelentenek ehhez. Azonban itt már kiemelt figyelmet kell szentelnünk az adott bútor minőségére is. Egy kényelmetlen szék ugyanis jelentősen leronthatja napi munkavégzésünk volumenét. Erre tehát jobb, ha nem sajnáljuk a pénzt, és inkább a megbízhatóbb márkák felé fordulunk az olcsó bóvlik piaca helyett. Itt sem szükséges viszont egy vagyont feleslegesen elköltenünk, hiszen ha a megfelelő helyen vásárolunk, ezekhez is jó áron hozzájuthatunk. Sok nagy webáruház, például az Alza kínálatában számtalan akció megjelenik bizonyos időközönként, egy ilyen keretén belül pedig lehet, hogy akár féláron is beszerezhetjük vadonatúj irodabútoraink.