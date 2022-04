A munkavédelem fogalma

A munkavédelem a szervezet munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása.





Bár nyelvtanilag egy kicsit sántít, mert a munkavédelmi lábbeli, eszköz és a munkavédelmi ruházat nem a munkát, hanem a munkást hivatott védeni, de a lényeget mindenki megérti.





A cégeknek kötelezően figyelniük kell dolgozóik védelmére, bizonyos létszám felett szakképzett munkavédelmi szakembert kell alkalmazni a vállalkozásoknál, aki a szabályok, törvények betartását végrehajtja, ellenőrzi, valamint oktatja a munkavédelmi és tűzvédelmi tudnivalókra a dolgozókat, vezetőket. A munkavédelemért felelős belső vagy külső munkatársnak folyamatosan figyelemmel kell követnie az aktuális változásokat, és ezekről tájékoztatnia kell a dolgozókat. A munkaadók is rájöttek, hogy a megfelelő munkavédelem fontos mind a munkavállalóknak, mind a munkáltatóknak, ráadásul gazdaságilag is megtérül. A munkavédelem kiterjed a kulturált, rendezett munkakörnyezetre, kiemelve a munkát végző személy egészségvédelmét, ami a legfontosabb tényező mind közül. Ahhoz azonban, hogy a munkavállalót érintő veszélyektől megvédjük a személyt, a megfelelő minőségű és mennyiségű egyéni munkavédelmi terméket, felszerelést kell biztosítani a megfelelő oktatással együtt.

A munkavédelem a tehát a következő területeket öleli fel:

- egészséges munkahelyek kialakítása, a megfelelő műszaki és higiéniai követelmények biztosítása,

- munkaeszközök,

- veszélyes anyagok,

- munkaszervezés és munkaidő,

- kiemelt csoportok védelme,

- munkavédelmi szervezet.

Nem éri meg hanyagul kezelni

Ma senki nem kockáztathatja maga vagy kollégái épségét. Ha egy dolgozó kiesik a munkából baleset miatt, az hosszútávon költségesebb, mintha jó minőségű munkavédelmi lábbelibe, védőruhába, vagy védőeszközbe fektetne a cég. Az sem elhanyagolható tényező, ha egy adott cégről az a kép alakul ki a piacon, hogy nagy hangsúlyt fektet a jogkövető magatartásra, a munkavállalói egyéni védelmére. Aztán fontos a munkavállalók rendszeres munkavédelmi és tűzvédelmi oktatása is, hogy megismerjék a munkájuk minden apró kis veszélyforrását és körültekintően végezzék munkájukat.





A Grandis Kft.

A Grandis Kft. 1991-es megalakulása óta számos elismeréssel bizonyítja létjogosultságát és hitelességét: az ország egyik legjobb és legstabilabb prémium munkavédelmi termékek forgalmazója a weben és a veszprémi boltjában egyaránt.





Visszatérő vásárlóik és viszonteladóik már pontosan tudják, hogy standard világmárkák hivatalos hazai képviseleteként náluk folyamatosan megújul a minőségi kínálat. Raktáraikból jelenleg több tízezer munkavédelemmel kapcsolatos terméket tudnak útnak indítani akár 24 órán belül és akár ingyenesen.

A hosszútávú stabil partnerséget és a közös munkát segíti többek között a csaknem negyedszázados értékesítési tapasztalatuk, a nemrég megújított ISO 9001 minőségbiztosítási elismerés és a piacvezető SAP Business One vállalatirányítási rendszer. A megfelelő ügyfélkiszolgálást pedig visszaigazolja a 100.000-nél is több eddigi megrendelés, valamint a piacon kimagaslónak számító független vevői vélemények, értékelések és ajánlások sora (arukereso.hu, facebook, Google), hiszen a 3.000-nél is több vásárlói értékelés alapján büszkék lehetnek a 97%-os pozitív mérlegükre.

Szerződéses partnereik továbbra is élvezhetik a rájuk szabott állandó kedvezményeinket és minden vásárlójuk élhet a 45 napos pénzvisszafizetési garanciával, valamint az ingyenes szaktanácsadással delegált a kapcsolattartókon és a Grandis ügyfélszolgálatán keresztül.