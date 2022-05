A HUFBAU Építőanyag- és barkácsáruház május 13-án pénteken, óriási alapterületen nyitotta meg kapuit Veszprémben, a Tartu utca 1. szám alatt.

A hazai építőanyag-kereskedelmet megújító HUFBAU zászlóshajója nemcsak a hagyományos építőanyagok, munkaruházat és munkavédelem elérhetőségében, hanem a felújítók számára is fontos termékek, mint a csempe, járólap, szaniter, csaptelep, festék, festőszerszám, kézi szerszám, szerszámgép, tetőtéri ablak, beltéri ajtó és kiegészítők széles kínálatában, de a kert szerelmeseinek is üde színfoltot biztosít a régió életében.

A május 13. pénteken megnyitott új HUFBAU Építőanyag- és barkácsáruház erőssége, hogy kül- és beltérre egy helyen, egy időben kínál építőanyagot és eszközöket a házépítéshez, lakásfelújításhoz.



A KIEMELTEN SZÉLES TERMÉKVÁLASZTÉK MELLETT, KÉPZETT ÉS MÁR TAPASZTALT SZAKTANÁCSADÓI ELSŐ KÉZBŐL NYÚJTANAK SEGÍTSÉGET A CÉLNAK LEGINKÁBB MEGFELELŐ ANYAGOK KIVÁLASZTÁSÁHOZ.

KISZÁMOLJÁK A SZÜKSÉGES ANYAGMENNYISÉGET, ELKÉSZÍTIK 250 NÉGYZETMÉTERES FÜRDŐSZOBA BEMUTATÓ TERMÉBEN FÜRDŐSZOBÁNK VIRTUÁLIS 3D TERVÉT, VAGY AKÁR HÁZHOZ SZÁLLÍTJÁK AZ ÁLTALUNK MEGRENDELT TERMÉKEKET.

„Mindig is a célunk volt, hogy az építkezők, felújítók igazi partnere legyünk. Már a kezdetektől, induló tüzépként is fontosnak tartottuk, hogy ne csak a termék minősége legyen kiváló, hanem hogy szaktudásunkkal és megfelelő termékismerettel is támogassuk az építkezőket, felújítókat. A veszprémi HUFBAU Áruház hatalmas mérföldkő mind a HUFBAU, mind a családi vállalkozásunk életében, és a régióban, de talán a hazai építőiparban is.”– mondta Shneiderné Piedl Anna, a beruházást végző Piedl-Ker Kft. ügyvezetője.

A kiszolgálást a kora nyáron induló, korszerű drive-in rendszer is segíti, amely a szerződött kivitelezőknek és később magánszemélyeknek is elérhető. Az áthajtásos, nagy részben önkiszolgáló folyamat egyszerűsíti a nagytételű vásárlást, megkönnyítve és meggyorsítva a rakodást, anyagbeszerzést, amely a mai építkezéseknél, felújításoknál sokszor válhat létkérdéssé.

A május 13. péntektől, azaz a nyitás pillanatától kezdve az áruházban elérhető a HUFBAU Hűségkártya programja is, amely újabb és újabb akciókat, kedvezményeket ad a visszatérő vásárlóknak, akár kivitelezőként, akár magánszemélyként regisztrálnak.

LÁTOGASS EL TE IS ÉS VÁLOGASS KEDVEDRE AZ ÉPÍTŐANYAGOK, CSEMPÉK, SZANITEREK, CSAPTELEPEK, ZUHANYOK, KÁDAK, FESTÉKEK, FESTŐSZERSZÁMOK, SZERSZÁMGÉPEK, KÉZI SZERSZÁMOK ÉS MUNKARUHÁZATOK KIEMELTEN SZÉLES VÁLASZTÉKÁBÓL.

A kiemelt nyitási akciókért kattints: https://hufbau.hu/veszprem