A Filharmónia Magyarország szervezésében 2022-ben is megrendezésre kerül a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál. A fesztivál együttműködő partnere a Haydneum - Magyar Régizenei Központ. Június 4. és 10. között a szervezők ezúttal Szeged, Pécs, Békéscsaba és Kaposvár mellett Veszprémben is várják a lelki feltöltődésre vágyó zeneszerető közönséget, ahol egy különleges programmal készülnek.

Jöjjenek el június 8-án Veszprémbe az Árpád-házi Szent Margit-templomba és élvezzék úgy a muzsikát, mintha Napkirályként a Versailles-i kastély kápolnájában ücsörögnének, hiszen a Versailles-i Barokk Zenei Központ Gyermekkar és az Orfeo Zenekar közös koncertjét hallhatják Fabien Armengaud vezényletével, de közreműködik még három nemzetközi hírű énekes, a szoprán Eugénie Lefèbvre és Gwendoline Blondeel, valamint a kontratenor Paulin Bündgen.

Az est műsorában helyet kapott Michael Haydn egy kései műve, valamint Pergolesi Stabat Mater című szerzeménye is felcsendül.

Joseph Haydn öt évvel fiatalabb öccse, Michael Haydn munkássága indokolatlanul kevés figyelmet kapott, holott igen jelentős komponista volt. Salzburgban szolgált, mint Mozart, ismerték is egymást, Wolfgang Amadeus nagyra tartotta őt, Joseph is nagy elismeréssel nyilatkozott öccse zenéjéről – liturgikus műveit még sajátjainál is többre értékelte. Az Egyházzenei Fesztivál koncertjén ezekből a kompozíciókból hallgathatunk meg egyet, a Missa sub titulo Sancti Leopoldi kései darab, 1805-ben keletkezett.

A műsor másik száma, Giovanni Battista Pergolesi Stabat Matere, amelyet a zeneszerző életének utolsó heteiben írt: a Mária fájdalmát megéneklő, páratlan szépségű tételsor a barokk zene egyik legnépszerűbb kompozíciója.

