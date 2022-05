A Veszprém belvárosában, idén tavasszal megnyitó GASTROpassport-Lakásétterem az összes feltételnek megfelel, és ennek oka a tulajdonosban és ötletgazdában, Balázsi Andrea személyében keresendő. Andrea igazi művészlélek, sokáig fényképészként dolgozott, még ma is gyakran veszi kezébe a kamerát. A szokásos esküvői és portréfotózások mellett azonban érdeklődése hamar az ételfotózás felé fordult. Családjának régóta és szenvedéllyel főzött, a gyönyörű fogásokat pedig művészi fotókon örökítette meg.

Pár éve megfogalmazódott benne a vágy, hogy az érzéseit ne csak a fényképeken, hanem az ízeken keresztül is átadhassa. Kiváló eredménnyel elvégezte a szakácsiskolát, workshopokon tökéletesítette a tudását és elkezdte megvalósítani a lakáséttermet, amit megálmodott.

A helyszín nem is lehetne ennél szebb, egy ékszerdobozhoz hasonlatos lakás a Séd völgyében, mohos kőfallal körülvett, apró kerttel, ahonnan jól látszik a Veszprémi Vár, hallatszik a harangjáték, nyáron a História kertből odaszűrődnek a koncertek hangfoszlányai, de mindezek mellett mégis madárfütty ad szerenádot a vacsorához.

- A lakásétterem, mint műfaj felívelőben van. Ön miért ezt választotta?

- Mert ez sokkal személyesebb, és számomra az a legfontosabb, hogy kapcsolatot teremthessek a vendégeimmel és szívből, szeretettel főzzek nekik – vallja Balázsi Andrea. – A főzés igazi művészet, pont ugyanúgy az érzések leképezése és átadása, mint a zene vagy a fotózás. Itt egyszerre maximum tizenkét embert tudok leültetni, így mindenkire elég figyelmet tudok fordítani és válaszolni a kérdésekre.

- Válaszolni?

- Igen, szeretném, ha kérdeznének. Nem csak simán lefőzöm az ételeket, aztán feltálalom. Először is, aki szeretné, végignézheti az egész folyamatot. Persze, van olyan fogás, amely hosszabb előkészítést igényel, de igazából az összes munkafázist nagyon szívesen megmutatom és elmagyarázom. Az ötfogásos ételsorokat úgy állítottam össze, hogy általuk megismerhessük a világ egy-egy, számunkra egzotikus tájának gasztronómiáját, ezért is lett GASTROpassport az étterem neve. Az első állomásunk Ázsia, ezen a nyáron arrafelé kalandozunk. A párom executive séf egy budapesti ötcsillagos hotelben, sokat segített az ötletelésben. Szervezünk borvacsorákat is, születésnapokat, évfordulókat is lehet nálunk ünnepelni.

- Mit tegyen, aki nagyon szeretné kipróbálni ezt a lakáséttermet, de vagy a meghirdetett időpont nem jó neki, vagy valami mást szeretne enni?

- Mindenképpen hívjon fel! – neveti el magát Andrea. - Mivel mindent friss alapanyagokból, frissen készítek, egy-két nappal hamarabb be kell jelentkezni, de igény szerint bármit szívesen megfőzök. Baráti társaságok is nyugodtan szólhatnak, ha egy jó hangulatú vacsorára vágynak, sőt, ha valaki a zajos éttermeknél intimebb környezetben, kettesben szeretne vacsorázni a kedvesével, őket is szívesen várom. Telefonszám: +36 30 296 5553, email cím: [email protected]