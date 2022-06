Szánjunk időt a tervezésre jakuzzi vásárlás előtt

Nyilván minél előbb szeretnénk egy finom itallal ejtőzni az új jakuzzinkban, azonban az elhamarkodott döntések később akár jelentős költséget is jelenthetnek. Ezért a tényleges vásárlás előtt érdemes utánajárni a legfontosabb tudnivalóknak és ellátogatni olyan szaküzletekbe, ahol szakmailag is elismert értékesítők mutatják be a termékeiket. Az a legszerencsésebb, ha márkafüggetlen értékesítőt találunk és a bemutatóteremben lehetőség van a jakuzzik kipróbálására is. Sok bosszúságtól megkíméljük magunkat, ha a jakuzzi vásárlás előtt az értékesítő segítségével felmérjük a medence helyét, illetve a víz- és villanylehetőségeket, hogy felkészülten alakíthassuk ki az otthoni wellness terünket.

Kültéri, beltéri vagy felfújható jakuzzit válasszunk?

Ha megbizonyosodtunk arról, hogy házunk vagy kertünk alkalmas medence elhelyezésére, még mindig hátra van a konkrét modell kiválasztása. Ez egy elsőre kilátástalannak tűnő feladat, de amint tisztában vagyunk azzal, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni, máris egyszerűbbé válik a döntés.

“A piacon számtalan kültéri és beltéri jakuzzi modell közül választhatunk, ezért a technikai részletek mellett fontos átgondolni, mely típus passzolna leginkább életvitelünkhöz, otthonunk stílusához. Szaktanácsadóként minden alkalommal felmérjük ügyfeleink személyes igényeit, hiszen az a célunk, hogy megtaláljuk a számukra ideális masszázsmedencét.” - mondja Csillag Tamás, az Aura Wellness Stúdió tulajdonosa.

Legyen kényelmes a masszázsmedencénk!

Magától értetődőnek tűnhet, hogy minden masszázsmedence kényelmes, hiszen azért vesszük, hogy ellazuljunk benne, a valóságban ez mégsem ilyen egyszerű. A kiválasztásnál ügyeljünk a jakuzzi méretére és kialakítására. Nem mindegy mekkora terünk van, jó helyre esik-e a nyaktámasz, ki tudjuk-e nyújtóztatni a lábunkat.

Rengeteg gyártó például feleslegesen sok befúvót helyez el a jakuzzijában, ami által a ténylegesen megmasszírozandó izomcsoportjaink nem tudnak ellazulni, hiszen minden ponton stimulálják a hátunkat. Nem feltétlenül csak a befúvók száma a fontos, hiszen az sem mindegy, hogy azok milyen pozícióban helyezkednek el, illetve, hogy külön-külön szabályozhatók-e. Érdemes rákérdezni, hogy pontosan milyen élettani hatások és szempontok szerint tervezték medencét és a befúvók elhelyezkedését. A legnevesebb gyártók szakértő orvosokkal együttműködve alakítják ki masszázsmedencéiket, hogy azok a legtökéletesebb masszázsélményt tudják a vízben nyújtani.

A víztisztaság alfája és omegája a jakuzzi szűrőrendszere

A jakuzzi vásárlás egy másik kardinális pontja a víztisztítás kérdése. A masszázsmedencékben fokozottan kell figyelni a víz higiéniájára, ugyanis nagyon komoly fertőzések keletkezhetnek egy rosszul kezelt vagy rossz szűrőrendszerrel ellátott medence vizében.

“Fontos, hogy jakuzzink szűrőrendszere folyamatosan, 24 órán keresztül tartsa tisztán a vizet, ezért alapvető, hogy a jakuzzi szűrők darabszáma és a szűrőfelületek mérete is passzoljon a kiválasztott medence paramétereihez.” - mondja Csillag Tamás, majd hozzáteszi: “Ehhez kérjük bátran szakértő tanácsát, aki segít az optimális jakuzzi szűrőbetétek és kiegészítők kiválasztásában.”

Ha a masszázsmedencénk szűrőrendszere megfelelő, akkor is szükség lehet néhány rásegítő rendszerre, ami a fizikai szűrőhatást biológiai módon segíti. Ilyenek például az ezüstion patron, az ózongenerátor, a sóbontó rendszer vagy a környezetbarát AquaFinesse vízkezelő rendszer is. Ezeknek szintén érdemes utánanézni vásárlás előtt.

Ne csak a jakuzzi árát, az energiafogyasztását is nézzük!

“Bármennyire is meglepő, mivel hosszú távra tervezünk egy jakuzzival, ezért annak a fogyasztása az egyik legfontosabb szempont a választás előtt. Sok ügyfelünk abba a hibába esik, hogy az alacsonyabb árfekvésű modellek felé hajlik, majd a fenntartási költségeknél meglepődve tapasztalja, hogy néhány év alatt kifizeti a különbözetet.”

Az egyik legfontosabb dolog az energiatakarékosság szempontjából, hogy a medencénk minden oldalról minimum 10-20 centiméter vastagságú, zárt cellás habszigetelést kapjon, így a megtermelt hő bent marad. Ráadásul, mivel a meleg leginkább felfelé távozik, nagyon fontos, hogy milyen vastagságú és merevségű jakuzzi tető van a medence tetején. Természetesen a thermotető héjazatra való pontos illeszkedése sem elhanyagolható.

+1 A jakuzzi medence a pihenésről szól

Amennyiben megtaláltuk az ideális darabot és megbizonyosodtunk arról, hogy a fenti feltételek mind teljesülnek, dőljünk hátra nyugodtan és élvezzük a jól megérdemelt pihenést. Hiszen a jakuzzi vásárlás önmagában arról szól, hogy teszünk magunk és családunk jóllétéért, egészségéért.

Aura Wellness Stúdió

8200 Veszprém, Török Ignác utca 4

www.aurawellness.hu

[email protected]

+36 20 958 0317