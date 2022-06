A Budapestről induló rendezvény második éve már Debrecenben és Veszprémben is szervez kenyérsütő versenyt házi és hivatásos pékeknek egyaránt. Sőt, idén Kaposvárra is ellátogatnak. Július első hétvégéjén, azaz július 2-án, szombaton egész napos programok várják a veszprémi Óváros térre látogatókat és kihirdetik a kenyérsütő versenyek győzteseit is. A VEB2023 EKF gasztronómiai célkitűzése, hogy a régióban kimagasló minőségű helyi alapanyagok, termelők, a régió gasztro-, és borkultúrája, markánsabban látható legyen itthon és a nemzetközi közönség számára, éppen ezért 2021 óta a Kenyérlelke Fesztivál egyik kiemelkedő támogatója a VEB2023 EKF.

Forrás: Art Média Kft.

„Az első Kenyérlelke Fesztivál a Margit utca 9-ben került megrendezésre. Akkor még egy versenyben indultak a házi és hivatásos pékek, majd évről évre egyre nagyobb lett az érdeklődés és így vált egyre strukturáltabbá a fesztivál.” – kezdi mesélni Németh Áron, az esemény egyik szervezője, aki Till Attila műsorvezetővel és a Pékműhely pékségek vezetőjével, Vajda Józseffel karöltve indította útjára a rendezvényt.

Az évek során a kézműves pékségek száma Budapesten és országszerte nőni kezdett és az otthoni kovászolás és kenyérsütés is egyre népszerűbbé vált. Ennek eredményeként a fesztivál is kezdte kinőni magát és a MOM Kulturális Központ vált az esemény bázisává. Az igények viszont azt mutatták, hogy egyetlen verseny nem elégíti ki a közönség igényeit, így tavaly a fővároson kívül két másik városban, Debrecenben és Veszprémben is rendeztek Kenyérlelke Fesztivált, és így lesz ez az idei évben is, plusz egy helyszínnel, Kaposvárral kiegészülve.

„Számtalan kovászos pékség van ebben a két városban és azok környékén is, olyanok is, akik kötődnek a fesztiválhoz. Veszprémben például ott van a Derce Pékbisztró vagy a Makmoiselle, akik azután nyitották meg az üzletüket, hogy a pékek részt vettek a Kenyérlelke Fesztiválon. Nekünk az a célunk, hogy ezt a fajta, jóval egészségesebb kenyérsütési hagyományt visszahozzuk az emberek mindennapjaiba és ez azzal, hogy már három eseményünk van, sokkal közelebb visz minket a célunkhoz.”

A jelentkezők száma körülbelül 5-10 százalékkal nő évente, ami nagyon jól mutatja, hogy mekkora érdeklődés van a verseny és egyáltalán a kovászos pékáruk sütése iránt. Emiatt a nevezésre szánt kenyerek száma maximalizálásra is került, hiszen a kóstolói kapacitás is véges.

Forrás: Art Média Kft.

A zsűritagok egyébként már sok éve a fesztiválon kóstoló szakemberekből, Debrecenben és Veszprémben pedig helyi pékekből áll, akik hitelesen tudják bírálni a beadott pékárukat. Fontos, hogy ezeken a helyszíneken csak otthon sütő versenyre kerül sor, a hivatásos pékek a budapesti fesztiválon próbálhatják ki magukat.

„Van olyan nevezőnk, aki tavaly mindhárom versenyre adott be kenyeret és volt már Erdélyből érkező pék is. Jó látni, hogy nagy az érdeklődés az esemény iránt és vannak olyanok, akik több száz kilométert képesek utazni miattunk.”

A Kenyérlelke Fesztivál persze nem csak egy verseny, ahol házi és hivatásos pékek próbálhatják ki magukat, hanem egy olyan hagyományteremtő, gasztronómiai rendezvény, ahol a szakma és az otthon sütők találkozhatnak és ahol a gyerekek és a felnőttek egyaránt megismerkedhetnek a kovászos pékáruk sütésének csodálatos világával.

„A fesztiválokon mindig vannak workshopjaink, így lesz ez idén is. Július 2-én Veszprémben például a már említett Derce Pékbisztró is tart majd egyet.”

Forrás: Art Média Kft.

Július 2-án tehát workshopok, finom kovászos pékáru, emellett pedig food és drink truckok és ismert pékek, pékségek töltik majd meg a veszprémi Óváros teret. A két helyi kovászos pékség, a Derce Pékbisztró és a Makmoiselle mellett a Balatonnál többször is pop up pékséget felállító budapesti Freyja – The Croissant Story is hozza majd a díjnyertes kovászos croissant-jaikat, de Szabi a pék ínycsiklandó finomságai is kóstolhatók lesznek.

A Kenyérlelke Fesztivál veszprémi versenyére nevezni június 29-ig lehet majd, ezzel kapcsolatban bővebb információ a fesztivál honlapján olvasható.

Találkozzunk július 2-án Veszprémben!