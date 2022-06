Mi történik nyáron a bőrünkkel?

A végeláthatatlanul hosszúnak tűnő téli hónapok után végre itt a nyár! Ez természetesen együtt jár azzal, hogy sokkal hosszabbak a nappalok, azaz több a napsütéses órák száma és még a levegő is sokkal melegebb. Mindez pedig igen nagy változást jelent a bőrünknek (is). Az időjárásváltozás egyik hozadéka, hogy a bőrünk hamar dehidratálttá válik, hiszen sokkal többen izzadunk, így a bőr irritálttá, vörösessé és szárazzá válhat. Emellett felgyorsul a sejttermelés is, ráadásul a bőrünk sokkal hamarabb lesz zsíros és fénylő – ez pedig tudjuk, hogy egyet jelent a zavaró pattanásokkal.

Ha ez még nem lenne elég, a napsugarak folyamatosan égetnek, amire ma jobban oda kell figyelnünk, mint valaha. Plusz kihívást jelent a légkondicionálás is, ami szintén irritálhatja a bőrünket, főleg ha az érzékenyebb az átlagosnál. Tehát ezekkel a tényezőkkel kell megbirkóznunk az év következő szakában, de aggodalomra semmi ok! Mondjuk, hogy hogyan tehetünk ellenük.

Tippek nyárra az egészséges bőrért

Ha már beszereztük az új fürdőruhánkat és a szezon trendi darabjait, itt az idő, hogy a bőrünket is előkészítsük arra, ami előtt áll. Az alábbi tippekkel ez gyerekjáték lesz!

SPF mindenek felett

Az első és legfontosabb ebben az időszakban kétségtelenül a fényvédelem. A nap káros UV-sugarai ugyanis rengeteg kárt tehetnek a bőrünkben az öregedés folyamatainak felgyorsításától kezdve a súlyos bőrbetegségekig. Éppen ezért nyáron már egyáltalán nem érdemes kilépni otthonról anélkül, hogy a testünk fedetlen részein és az arcunkon legalább 30-as SPF-et tartalmazó termékeket használtunk volna. Ha sminkelünk, akkor az alapozó alá is mindig tegyünk fel egy fényvédő arckrémet! Lehet, hogy a kedvenc alapozónkban is van SPF – ez egyébként egy kifejezetten jó pont –, de ettől még ne hagyjuk ki a fényvédő arckrémet se!

Hidratálás kívül-belül

Ahogyan fentebb már említettük, nyáron a bőrünknek sokkal több hidratálásra van szüksége az izzadás miatt. Ebben egyrészt nagy segítségünkre lesznek a könnyed – például géles – hidratálókrémek, amelyeket érdemes beépíteni a reggeli és az esti arcápolási rutinba is. A tisztítás és a szérumok után vigyük fel a bőrünkre! Emellett persze belülről is meg kell támogatnunk a folyamatot, mégpedig azzal, hogy legalább 3 liter vizet megiszunk minden egyes nap!

Könnyed smink

Talán mondanunk sem kell, de a nyári hónapok könnyedebb sminkért kiáltanak. A nagy melegben ugyanis muszáj hagynunk a bőrünket lélegezni, így elkerülhetjük a bőrhibák kialakulását. Nem is beszélve arról, hogy milyen borzasztó érzés, amikor egy brutális réteg alapozót kezdünk el leizzadni egy hosszú nap során – a melegnek köszönhetően ez ráadásul gyakran már közvetlenül a felvitel után megkezdődik…

Barátunk, a bőrradír

Szintén szót ejtettünk már arról, hogy ebben az időszakban fokozott a sejtképződés, nem is beszélve az olajtermelődésről. Ezek miatt pedig nagyon fontos, hogy rendszeresen – heti 2-3 alkalommal – radírozzuk le a testünket és az arcunkat. Erre ma már számtalan termék kapható a boltokban, de otthon is összeüthetünk néhány összetevős csodaszereket. Ezek segítségével megszabadulhatunk az elhalt hámsejtektől, a bőrünk pedig egészen felfrissül majd.

Fényérzékenység

Az arcápolási rutin következetes alkalmazása nagyon fontos, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen termékeket használunk. Nyáron, mivel több fény éri az arcunkat, nem kenhetjük rá ugyanazokat a termékeket, mint a téli hónapokban. Egyrészt azért, mert egyes összetevők érzékennyé teheti a bőrünket a napsugárzásra, ilyenek például az AHA-hámlasztók. De akadnak olyan komponensek is, amelyek a fénynek „köszönhetően” kevésbé lesznek hatásosak – ilyenek többek között a retinoidok. Ezeket nyáron hagyjuk ki a rutinból vagy cseréljük ki valamilyen alternatívára!

A kulcs a könnyedség

Ökölszabályként alkalmazható a nyári bőrápolásban, hogy mindenből egy könnyebb verziót használjunk. Olajos lemosó helyett válasszunk egy kellemesebb, habzó lemosót! A nehezebb krémes hidratálónkat cseréljük le egy géles verzióra! Ahogyan fentebb már említettük, ugyanez igaz a sminktermékekre is. Egy szó, mint száz: csak könnyedén!

Napbarnította szín

A nyári bőr sokak számára egyet jelent a napbarnította színnel – és valljuk be, tényleg sokkal jobban mutatnak ezzel a laza, fehér nyári ruhák vagy akár a bikinik. Ha erre vágyunk, akkor sem feltétlenül kell órák hosszat a napon feküdnünk, hiszen ezzel sokat árthatunk a bőrünknek. Inkább használjunk önbarnítókat az egész testünkön!

Ha mindezeket a tippeket következetesen alkalmazzuk a nyári hónapokban, nemcsak egészségesebb, de gyönyörűbb is lehet a bőrünk – erre pedig ki ne vágyna?!