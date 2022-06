Az MNB-Ingatlan Kft. 2015-ben vásárolta meg az egykori MÁV üdülő épületegyüttesét. A balatonakarattyai komplexumnak közel százéves története van, 1930-tól cserkésztáborok kedvelt helyszíne volt, majd a 70-es évektől már a MÁV dolgozói és családjaik tölthették itt nyaraikat. Azonban más balatonparti vállalati üdülőhöz hasonlóan, szomorú sorsra jutott az ezredforduló után. Miután közel két évtizedig kihasználatlanul álltak épületei, jelentős állapotromláson mentek keresztül, a terület pedig - karbantartás hiányában - invazív fajok átláthatatlan rengetegévé vált. A területrendezési munkálatok néhány éve vették kezdetét, az MNB-Ingatlan Kft. által az egykori üdülő új lehetőséget kapott, hogy ismét visszanyerje régi funkcióját. 2018-ban indult a menthetetlen állapotú épületek helyén az MNB Balatonakarattyai Oktatási és Konferenciaközpontjának építése, amely a balatoni és veszprémi térség hazai és a nemzetközi pénzügyi kulturális és tudományos életben betöltött szerepét erősíti.

Szakmai továbbképzések és események helyszíne

Felzárkózva a nemzetközi trendekhez, az MNB-nél is egyre nagyobb hangsúly helyeződik a belső szakmai képzések, valamint a szakmai rendezvények megvalósítására. Az éves szinten szervezett, edukációs célú és szakmai párbeszédet ösztönző események száma már eléri az európai jegybankok élvonalának szintjét. Mindebből kifolyólag és figyelembe véve az európai jegybankok jelenlegi gyakorlatát, a magyar jegybank részéről is célszerűnek mutatkozott egy képzési és konferenciaközpont létrehozása. Az épülő balatonakarattyai komplexum elsődleges funkciója, hogy a jegybank tevékenységével összhangban a munkavállalóinak szóló workshopok, képzések és kihelyezett tárgyalások helyszínéül szolgáljon a jövőben. Ezen felül a pénzügyi élet fellendítésében is fontos szerepe lesz az épületegyüttesnek, a tervek szerint hazai és nemzetközi pénzügyi, gazdasági és tudományos konferenciáknak is otthont fog adni. A belső terek kialakítása mindezek mellett diák- és vállalati versenyek döntőjének megrendezésére vagy ünnepélyes díjátadó lebonyolítására is alkalmassá teszi az épületegyüttest.

Tájvédelmi és fenntarthatósági szempontok fontossága

A beruházó már a tervezés időszakában a hely értékeire és tájvédelmi szempontokra figyelemmel fektette le a megvalósítás feltételeit. Az épületkomplexum energetikai és épületgépészeti rendszerei a modern kor elvárásainak megfelelő fenntarthatósági hatásfokkal rendelkeznek, a tájba való beilleszkedést pedig a részlegesen kialakított zöld tetők és az alacsonyabb belmagasság segítik.

A Balatonakarattyán található, páratlan panorámájáról ismert Magasfal a régió egyik fő értéke, ezért épségének kérdése az építkezési munkálatok során mindvégig kiemelt szempont volt. A beruházás során a löszfal megerősítése érdekében a szakemberek folyamatosan műszaki monitorozás mellett ún. sakktáblaszerű építési eljárást alkalmaztak. A módszer alapját az képezi, hogy az építkezés nem egy helyre összpontosul, hanem egyszerre több párhuzamos munkavégzési területen helyeznek el speciális támfalakat a löszfalon, így a statikai biztonság folyamatosan fenntartható.

A növényvilág megóvása érdekében a környezeti hatásvizsgálat mellett dendrológiai vizsgálatot is végeztek (a dendrológia a botanika fás növényekkel foglalkozó ágazata) az ingatlanhoz tartozó területen. Ennek segítségével sikeresen meghatározták a megtartani kívánt őshonos fajokat, valamint a területen nagy mértékben elszaporodott invazív fajokat, amelyektől azután megtisztították a telket. Az egészséges, megőrzött fákra nagy odafigyeléssel vigyáznak, ezért az intenzív munkálatok idejére gyökereiket fizikai akadályokkal, úgynevezett kalodákkal veszik körbe, lombkoronájukat és törzsüket pedig hálók segítségével óvják a sérülések elkerülése érdekében.

Forrás: MNB

Foglalkoztatási és turisztikai előnyök a régiónak

A létesítmény rövid időn belül akár Balatonakarattya legnagyobb munkáltatójává is válhat, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt közel 100 környékbeli lakos foglalkoztatásához járul hozzá. A balatoni életérzéshez elengedhetetlen friss halételeket pedig egy különleges, helyi ízeket is felvonultató étterem kínálja majd.

A Balatonakarattyai Oktatási és Konferenciaközpont által a pénzügyi-tudományos élet erősödik a régióban, amely egyúttal azzal is jár, hogy a nemzetközi konferencián résztvevő külföldi diákok és kutatók a megye városainak és természeti kincseinek szépségeivel is megismerkedhetnek itt tartózkodásuk során. Mindez támogatja a koronavírus-járvány időszakát megszenvedett nemzetközi turisztikai forgalom növelését és a térség versenyképességét. Az egész éves kulturális és edukációs programok egyúttal a szezonalitás, mint tipikus Balaton környéki problémára is megoldást kínálnak, amelyet eddig csak a régió legnagyobb városai tudtak biztosítani.