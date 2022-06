Mint elmondta, a Ring-Autó Kft. az összes képviselt márkájával karöltve, így a Volkswagen-nel is elkötelezett a károsanyag-kibocsátás csökkentése mellett.

- Ezen törekvéseink része a márkakereskedésünkben kialakított nagy teljesítményű napelempark, az energiatakarékos LED fényforrások teljes üzemszintű alkalmazása, illetve a most megrendezendő Volkswagen eHybrid tesztnapok programsorozat, amellyel népszerűsíteni kívánjuk a "zöldítést". A roadshow veszprémi állomása június 10. és 15. között lesz elérhető. A hat nap során hat különböző modell kipróbálására nyílik lehetőség. A Golf GTE TSI Plug-In-Hybrid, a Golf Variant Style 1.5 eTSI OPF DSG, a Passat Variant GTE TSI Plug-In-Hybrid, a Tiguan Elegance TSI Plug-In-Hybrid, a Touareg 3.0 TFSI Plug-In-Hybrid R és az Arteon Elegance 1.4 TSI Plug-In-Hybrid várja a látogatókat - tette hozzá a Ring-Autó Kft. értékesítési vezetője. Vecsei Péter hangsúlyozta a Volkswagen Plug-In-Hybrid modellek megjelenésének jelentőségét, amelyek a károsanyag-kibocsátás csökkentésének irányába megtett lépések egyikeként most kézzelfoghatóan, kipróbálható formában a veszprémi márkakereskedésben is elérhetők lesznek.



A Volkswagen Plug-In-Hybrid modelljei az elektromos és a benzinmotor tökéletes kombinációi. A vezető számára ez a következőt jelenti: klímatudatos elektromobilitás élvezete a mindennapokban anélkül, hogy le kellene mondania a belső égésű motor által nyújtott teljesítményről. A Hibrid technológia olyan sokoldalú hajtástechnológiát biztosít, amely magasabb teljesítmény mellett kevesebb fogyasztással jár. És ez a legjobb bizonyíték arra, hogy milyen lehet a sokoldalú elektromobilitás.



A Plug-In-Hybrid vagy mild hibrid járművek meghajtásának elektromossá tétele fontos lépés a mindenki számára elérhető, CO2-semleges mobilitás útján. Míg a Plug-In-Hybrid az elektromotor és a benzinmotor kombinációjával hosszabb távolságokon is lehetővé teszi a tisztán elektromos hajtást, addig a mild hibrid hajtásban a benzinmotor hatékonyságát egy 48 voltos rendszer optimalizálja. Ez alacsonyabb fogyasztást, nagyobb teljesítményt és menetkényelmet jelent, ugyanakkor kiváló a gyorsulás induláskor az elektromos rásegítésnek köszönhetően.

Alacsony költséget és kényelmet jelent a mindennapos használatra tervezett elektromos hatótávolság az eHybrid modelleknél, az energia visszanyerés és vezetés kikapcsolt TSI motorral, a "vitorlázás" funkcióval a mild hibrid modelleknél. Mindez most hat napon át elérhető közelségben megtekinthető, személyesen kipróbálható a Ring-Autó Kft. veszprémi márkakereskedésében. A Volkswagen eHybrid roadshow a jövőt hozza el a megyeszékhelyre.

A Ring-Autó Kft. hivatalos landing oldala: https://www.ringautokft.hu/volkswagen-ehybrid-tesztnapok-veszpremben

Az esemény központi oldala, ahol időpontot lehet foglalni: https://roadshow.volkswagen.hu/kereskedes/ringauto

Bővebb infó a Hybridekről: https://www.volkswagen.hu/d/845-ring-auto-kft/ehybrid