A veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar idén nyolcadik alkalommal rendezi meg Veszprémben, augusztus 2–7. között az Auer Fesztivált a világhírű, veszprémi születésű hegedűművész és hegedűpedagógus, Auer Lipót emlékére. A fesztivál egyik fő célja, hogy Auer szülővárosába elhozza azokat a világhírű művészeket, akik a nemzetközi koncertélet meghatározó szereplői, másrészt, hogy a nemzetközi zenei világ számára tudatosítsa, hogy a 20. századi hegedűművészet egyik legmeghatározóbb pedagógus-egyénisége, Auer Lipót magyar volt, Veszprémben született, és itt kapta meg az egyedülállóan sikeres életútjához szükséges indító támogatást.

A fesztiválközönség az elmúlt évek során hallhatta már Veszprémben többek között Gidon Kremer, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Mischa Maisky, a Borogyin Vonósnégyes, Yuri Bashmet, Kocsis Zoltán, Baráti Kristóf, Frankl Péter, Kelemen Barnabás, Ránki Dezső, és a Keller Kvartett játékát.

Az idei világsztár meghívottak között hallhatjuk majd Mischa Maisky-t, aki visszatérő vendége a Mendelssohn Kamarazenekarnak, de itt lesz két világhírű hegedűvirtuóz is: Sergej Krylov, valamint Roby Lakatos is. Hangversenyt ad az Auer Trió, és bemutatkozik a veszprémi közönségnek a fiatal görög–albán hegedűművész Jonian Ilias Kadesha, és a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola növendékeiből álló Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar is.

Mischa Maisky

Forrás: Mendelssohn Kamarazenekar

A hangversenyek a megújult Hangvillában, illetve a Megyeháza Szent István termében lesznek, de az idén a fiatal és sikeres Korossy Kvartett koncertjét egy új helyszínen, a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Házában hallhatják az érdeklődők. Szintén új szín az idei fesztiválon a kifejezetten gyerekeknek szóló „Kis piros hegedű” című, meseillusztrációval egybekötött koncert, melyet Simon Izabella zongoraművész vezetésével és közreműködésével rendeznek szintén a Hangvillában.

Formabontó koncerttel fejeződik majd be az egyhetes programsorozat, a „Zenék a sörözőből” címmel a norvég Barokksolistene fantasztikus hangulatú, élettel, humorral teli hangversenyén az irodalom, a tánc, és a zene különleges módon ötvöződik. A koncerten a 17. századi angol kocsmák életébe pillanthatunk be, Purcell szvitjeitől kezdve angol tengerészdalokon át skandináv népdalokig kalauzol minket a Barokksolistene, és nem csak zenében, de hangulatban is ott érezhetjük magunkat a recsegős padlójú kocsmák vidám sörözős estéin.

A „Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023” programsorozat részeként megrendezett VIII. Auer fesztivál művészeti vezetője Kováts Péter, Bartók–Pásztory-díjas hegedűművész, a fesztivál rendezője és rezidens zenekara a szintén Bartók–Pásztory-díjas veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar.