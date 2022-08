A királynék városa

A Dunántúl egy jól körülhatárolható régiójában tagadhatatlanul a Balaton jelenti a fő vonzerőt. Sokszor elfelejtjük azonban, hogy a tó környékén is találhatók olyan városok, amelyek saját jogukon is képesek a környék fontos csomópontjaiként létezni. Kiváló példa erre Veszprém, mely munkaerőpiaci szempontból is remek lehetőségeket tartogat.

Veszprém a Balaton-felvidék szélén elterülő nagyvárosként igen nagy tradíciókkal bír és a mai napig aktív, lélegző közösséget alkot. A földrajzi fekvéséből adódóan csodálatos környezetben élhetik itt mindennapjaikat a város lakói. Habár a környéket jellemzően a Balaton közelsége határozza meg, Veszprém mégis képes volt a saját jogán értéket teremteni, függetlenül a magyar tenger légvonalban kb. 11 km-es távolságától. Ahogy a királynék városa elnevezés is mutatja, veretes történelmi hagyományok jellemzik a települést, amely sokáig az ország egyik fontos vallási központjaként funkcionált. A fejlődés pedig természetesen töretlen, a város mára átalakult, de továbbra is tartogat lehetőségeket.

Ha munkaerőpiaci szempontból vizsgáljuk a vidéket, a Balaton szintén óriási munkaerőt képes felszippantani. Ettől függetlenül azonban egy állás Veszprém városában is képes legalább annyira vonzó lenni. Sőt, a paletta itt jóval sokszínűbb, hiszen nem csupán a turizmus kínál lehetőségeket. Bár a rendszerváltozás után a város gazdasága némiképp megsínylette az átalakításokat, mára ebből a szempontból is talpra állt. Nagyobb vállalatok és piaci szereplők betelepítésével az ipar és a gazdaság is megerősödött, mely sokak számára biztosít megélhetést is. Így egy állás Veszprém területén közel sem elérhetetlen kívánalom, bőven van miből válogatni.

Lehetőségek nem csak az iparban

Ahogy említettük, a rendszerváltozás óta eltelt évtizedekben Veszprém városának pár nagyobb ipari szereplő betelepítésével sikerült talpra állítani a szektort. Ennek egyik letéteményese a városban működő nemzetközi autóipari vállalat, mely számos munkahelyet teremtett. Egy állás Veszprém városában azonban nem kötődik szükségszerűen az iparhoz, hiszen – nagyváros lévén – a munkát keresők változatos lehetőségekkel találkozhatnak. Érdemes például kiemelni a város oktatását és turizmusát. Előbbi legjelentősebb szereplője a Pannon Egyetem, mely az oktatásban dolgozóknak kínál kiváló munkakörnyezetet és álláslehetőségeket.

A turizmus pedig lényegében evidencia, hiszen a Balaton közelében lévő nagyvárosként a tóhoz látogató turisták is gyakran keresik fel a várost. Ám természetesen különféle látnivalók és programok is várják az utazókat, mint például tavaszi vagy utcazene fesztivál. Ezen felül a város épített történelmi öröksége is bőven nyújt alapot a turizmusnak. Így tehát egy állás Veszprém turisztikai szektorában is kiváló lehetőség lehet. A fejlődés pedig nem áll le, hiszen a város a Veszprémi Területi Kistérségi Koncepció keretében a gazdaság, oktatás és kultúra tematikus fejlesztését tűzte ki célul. Ez pedig számos új munkahelyet képes teremteni a városban és környékén.

Veszprémben kiemelt szerep jut a turisztikai attrakcióknak

Forrás: Profession.hu

A kultúra fellegvára

Ha mostanság szóba kerülne egy állás Veszprém környékén, bizonyára megkerülhetetlen lenne az a tény, hogy a város 2023-ban Az Európa Kulturális Fővárosa címet viseli majd. Egy ilyen volumenű rang és a hozzá kötődő kulturális programok, rendezvények, fejlesztések jelentős számú új munkaerőt igényelnek majd. Ennek köszönhetően tehát tovább bővül a város állásainak palettája. Habár a fent említett cím csupán egy évre szól, a kultúrához kötődő állások addig és azután is kiváló opciót jelentenek mindazok számára, akik ebben a szektorban képzelik el karrierjüket.

Ahogy a fentiekből is látszik, egy állás Veszprém városában meglehetősen sokszínű lehet. És akkor még nem is említettük a különböző „hétköznapibb” állásokat, melyek egy város életéhez kötődnek. Kereskedelem, közigazgatás, városi intézmények és még sorolhatnánk. Tekintve, hogy Veszprém a dunántúli régió egyik nagyvárosa, ez magával hozza mindazokat a jól ismert álláshelyeket, melyekkel bármely nagyvárosban találkozhatunk. És lássuk be, ki ne tudná elképzelni életét egy ennyire kiváló fekvésű, nagy hagyományokkal és határozott jövőképpel rendelkező városban. Egy állás Veszprém városában akár életre szóló lehetőség is lehet.