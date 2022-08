Napelemhasználat otthonunkban

Környezetkímélő mivoltuk és gazdaságos működésünknek köszönhetően egyre több háztartásban biztosítják napelemes rendszerek az energiaellátást, ehhez az igényelhető támogatások száma és mértéke is nagyban hozzájárul. A napelemes rendszerek használata semmivel sem bonyolultabb, mint a hagyományos hálózatról működtetni elektronikai cikkeinket, hiszen a rendszer telepítésének befejeztével a hálózatra csatlakoztatás is megtörténik, így nekünk nincs más teendőnk csak kiélvezni a környezetbarát megújuló energiát.

Hogyan használjuk a napelemek által termelt energiát?

A napelemek által termelt áram teljesen egyenértékű a hálózatról vételezett energiával, hiszen a termelt felesleget is ugyanoda tölti vissza rendszerünk. Ebből kifolyólag háztartásunk teljes energiaszükségletét kiválthatjuk a napelemes rendszerünkkel, sőt, a földgáz használatát is kiválthatjuk. Napjaink korszerű, elektromos fűtőpaneljeit is gazdaságosabban üzemeltethetjük, ezáltal tovább csökkenthetők a kiadásaink.

Amennyiben szeretnénk további fenntarthatósági törekvéseket tenni, érdemes fontolóra venni hőszivattyú telepítését is, ami a napelemes rendszerünkből származó megújuló energiával teljesen fenntartható módon fűti, vagy éppen hűti otthonunkat.

Az egyes típusok ismertetése

A napelemtípus szerint két fő csoportba sorolható a felhasznált technológia alapján: kristályos és vékonyfilm-rétegű fajtákra. A kristályos napelemeket további két csoportra lehet bontani, mégpedig a mono- és polikristályos változatokra. Manapság a kristályos napelemeket kiemelkedően kiforrott technológiának számítanak, ebből kifolyólag ez is terjedt el a leginkább. Nagy tisztaságú szilícium cellákból készülnek, melyek sorba kötve egy műanyag hátlap és egy üveglap közé kerülnek laminálásra. A monokristályos napelempanelek esetében a szilícium egy tömbben, míg a polikristályosnál több kristályban dermed meg. A vékonyrétegű napelemek gyártása során a hordozórétegre gőzölik fel a félvezető rétegeket, így hordozható, hajlékony napelem is készíthető. Ezek az eszközök is a kristályosokhoz hasonló, 5-8%-os hatásfokkal rendelkeznek, azonban 2.5-3-szor nagyobb a területigényük, ezért kevésbé népszerűek.