Fergeteg Party – Neoton – Crazy Little Queen, Házigazda: Dj Dominique (Balatonfüred, 2022. augusztus 6.)

A Neoton Família a nyolcvanas évek egyik legsikeresebb hazai pop zenekara. Nemcsak itthon, de a világ több országában is megjelentek lemezeik, amelyekből több mint 7 millió példányt adtak el az évtizedek alatt. Összesen 450 dalt és számos szakmai elismerést tudhatnak maguk mögött. Ebből adnak ízelítőt a nagyközönség számára a balatonfüredi koncerten, augusztus 6-án. A Fergeteges Party házigazdája Dj Dominique lesz.

Fenyő 75 (Balatonfüred, 2022. augusztus 10.)

Fenyő Miklós a 60-as óta Magyarország elsőszámú és utánozhatatlan rock&roll nagykövete, és a mai napig számtalan koncertet ad országszerte, de akár a határokon túl is, egész évben. Balatonfüredi koncertjén a Fenyő Gyöngye zenekar és a Csacska Macska vokál kíséri, a Jampi Angyalok pedig mindent megtesznek azért, hogy mindenkit táncba vigyenek. A koncerten természetesen felcsendülnek majd az elmaradhatnak örökzöld slágerek is, mint a Csókkirály, a Hotel Menthol, a Csavard fel a szőnyeget, vagy a Made in Hungária, de meglepetésekben sem lesz hiány.

Kovács Kati koncert (Balatonfüred, 2022. augusztus 15.)

Különleges koncertet ad Kovács Kati augusztus 15-én a Balaton partján. Az énekesnő stílusát számtalan zenei műfaj alakította az évek során, a rock, a beat és a pop zenétől kezdve a gospel, a blues és a dzsessz hangzásvilágáig még operák eléneklésére is képes. Az előadás zenei anyaga és szimfonikus hangszerelése az énekesnő 75. születésnapja alkalmából létrejött turnéra állt össze, amelynek egyik állomása a Balaton Szabadidő-és Konferencia Központ Szabadtéri Színpada lesz. Az élőzenekaros koncerten nem maradhat el az énekesnő rögtönzése, eleget téve a közönség kérésének, de a koncert végig táncolása, az autogram osztás és közös fotó készítés is garantált.

Kovács Katit legközelebb Budapesten láthatja a közönség, ahol szeptember 12-én ad nagyszabású koncertet a Budapesti Kongresszusi Központban, Kovács Kati Életmű Koncert címmel.

Ne csak a vízben élvezze a nyaralását! Legyen programja estére is! A nyár legnagyobb koncertjei a legnagyobb nevekkel Balatonfüreden a Konferenciaközpontban.