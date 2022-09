Erről Molnár Judit, a cég ügyvezető igazgatója beszélt tájékoztatójában. Mint mondta, számos felújításon vannak túl és jelenleg is zajlik energetikai fejlesztés a veszprémi észak-keleti útgyűrűnél lévő Ring-Autó Kft-nél.

- Ami az elmúlt évet illeti, a nyersanyaghiány miatt megnövekedett szállítási idők ellenére is komoly forgalom- és eredménynövekedést értünk el, amiért hálás vagyok a kollégáimnak, hiszen ők nagyon sokat tettek ennek érdekében. Megjegyzem, munkaerő tekintetében is fiatalodunk, ám a minőségi kiszolgálást, az ügyfelek irányába megnyilvánuló törődést továbbra is kiemelten kezeljük. Aki ide bejön érezze, hogy itt tényleg róla szól minden. Novembertől új céges képzési programot indítunk dolgozóink részére annak érdekében, hogy a jövőben is megfeleljünk az aktuális trendeknek, kihívásoknak. Sok gondot fordítunk arra, hogy a napi működés során minél kevesebb papírt használjunk fel, ebbe az irányba is indulnak komoly beruházásaink - hangsúlyozta Molnár Judit, majd a gépészetet és az energetikát érintő fejlesztésekről is szólt.

- Megújítottuk, modernizáltuk a klímaberendezéseket, hőszivattyús technológiát állítunk csatasorba. Ez bizonyos szempontból kényszer, hiszen az energiaárak emelkedése sok más vállalkozáshoz hasonlóan minket is sújt. Természetesen fontos szempont nálunk a környezetvédelem, hiszen komoly napelemparkkal rendelkezünk, ami kétségtelenül a költségek normalizálásához is jelentős mértékben hozzájárul. Erről üzemel több más mellett az elektromos autóöltő oszlopunk, ami a nap bármely időszakában elérhető bárki számára - tette hozzá az ügyvezető. Azt külön kiemelte a Ring-Autó Kft. ügyvezetője, hogy az idén már új lakatosműhelyük, karosszériacentrumuk is várja az ügyfeleket, ahol márkafüggetlenül fogadják, s teljesítik a megrendelői igényeket.

Molnár Judit ügyvezető és Vecsei Péter értékesítési vezető, a Ring-Autó Kft-nél

Az ősszel világszinten álltak le sorra az autógyárak, vagy csökkentették a termelést a nyersanyaghiány miatt. Európát, azon belül Magyarországot is érzékenyen érintette az autóipari alapanyagok, különösen a mikrochip, az acél, az akkumulátor hiánya.

Ezzel kapcsolatban Vecsei Péter, a cég értékesítési vezetője úgy vélekedett, hogy történt azóta előrelépés, csökkentek a szállítási idők. A Volkswagennél vannak olyan modellek, amelyeket eleve kevéssé érintett, de a náluk elérhető SEAT Arona és Suzuki Vitara esetében is ez a helyzet. A többi modellt jobban érintette a válság, de mára itt is csökkennek a szállítási idők. Hozzátette, a nehézségek ellenére a Ring-Autó Kft. márkakereskedésnél mindig volt azonnal elvihető autó, s ez a jövőben sem változik.

Tesztvezetésre állandóan adott a lehetőség, ami után az ügyfelek az új vezetési élménnyel gazdagodva válogathatnak raktári modellek közül. A gyors ügyintézésnek köszönhetően a kiválasztott modellt pár napon belül haza is viheti a vevő. A Ring-Autó Kft. 1996. november 5-én kezdte meg tevékenységét Veszprémben Volkswagen személyautó- és haszonjárművek, SEAT, Audi, Skoda márkákat képviselve, garanciális és garancián túli szervizként és kereskedőként, majd később a Suzuki márkát is felvette a kínálatba. 2001 óta ISO minőségbiztosítási rendszerrel összhangban végzik tevékenységüket, ügyfeleik tökéletes kiszolgálása érdekében. Nagy választékkal, raktárkészlet akciókkal, rugalmas, ügyfélközpontú kiszolgálással 26 év után is meghatározó szereplői a hazai autókereskedelemnek.