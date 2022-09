A minőségi faanyag száraz, azaz jól szárított. Száraz, hiszen a frissen vágott fa magától is szárad, de nem mindegy, hogy milyen körülmények közt, és hol történik mindez. A frissen vágott fa nedvességtartalma ugyanis jelentős, akár 45% is lehet. Ez az arányszám olyannyira magas, hogy ha hirtelen száradáson esik át, hajlamos vetemedésre és repedések is keletkezhetnek rajta. Jobb, ha ezek az elváltozások nem a beépítést követően, hanem azt megelőzően történnek meg. Mikor a fa eléri a közel 10-12%-os nedvességtartalmat, már száraznak vehető. Ez az az érték, mely természetes szárítási módszerekkel elérhető.

A fa legnépszerűbb felhasználási területe a tartószerkezetek, és burkolási munkálatok kivitelezésére korlátozódik. Például: tetők tartószerkezete, oszlopok, gerendák, szarufák, melyek nem csak hagyományos tetőszerkezetekben jelennek meg, hanem az előtetők, terasz, árnyékoló pergolájának tartószerkezetét is képezik. De készülhet kocsibeálló, kerti tároló is a megfelelő faanyagból. A lakásbelső kiegészítői is készülhetnek fából, mint páldául lépcső, lépcsőburkolat.

A szárítás meghatározó folyamat az építési fa előkészítésben. Mivel a fa élő anyag, sok egyéb tényezőt is figyelembe kell vennünk, mikor vele tervezünk. Gomba és rovarvédelem, fajtánkénti megmunkálásbeli különbségek, különböző ács kapcsolatok, csapolások.

