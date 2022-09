Biztosan sokakat érdekel, hogy mi lett volna a Sopron Bankkal, ha nem vásárolja meg a MagNet Bank...

Ez olyan kérdés, amelyre senki nem tudhatja a választ, és részünkről őszintén örülünk, hogy nem is fog kiderülni. Amit tudunk, hogy a Sopron Bank korábbi ügyfelei és munkatársai a közös alapokra építkezve ma a MagNet közösség fontos részeként folytatják korábbi partnerségüket. Nekik és leendő ügyfeleinknek köszönhetően pedig a közösségi bankolás lehetőségei most már számos új helyen is elérhetők, ennek a fejleménynek pedig a MagNet Bank ugyanúgy nyertese, mint a Sopron Bankkal akár ügyfélként, akár munkatársként korábban kapcsolatban állók.

Milyen pozitív változásokat várt a piaci részesedés mellett a MagNet Bank a megvásárlástól? Mi volt az akvizíció célja?

A tranzakciótól a MagNet Bank a piaci részesedés közel duplájára növelése mellett az új bankfiókokat, az új kollégákat –220-ról közel 350 fősre nőtt a Bank csapata – és az átvett betét- és hitelállománnyal járó üzleti lehetőségeket is várta. Az új régióban való megjelenés célja a Sopron Bank korábbi ügyfélállományának megtartása mellett természetesen a közösségi, értékalapú bankolás szemléletének az erősítése a meglévő és az új ügyfelek körében is, és megismertetése a régióban élő emberekkel, az itt működő vállalkozásokkal. A MagNet Bank működésének alapvető pillére, hogy közösségünk banki eszközök bevetésével is részt vesz a világot jobbító kezdeményezésekben. Azáltal, hogy az ügyfeleinknek biztosított különleges ügyféljogok és közösségi termékek az ország számos, új pontján váltak elérhetővé, a MagNet által képviselt értékek támogathatják, segíthetik ezek megvalósítását. A MagNet Bank a sikerét társadalmi és környezeti hasznosságban is méri, így elsődleges célunk, hogy az új régiókban a közösségi hitel- és betétkonstrukcióink révén mind a lakossági, mind a vállalati szektorban megvalósuló szerepvállalásunkkal olyan változásokat támogassunk, indítsunk el, melyek pozitív hatással lehetnek az itt élők életére.

Forrás: MagnetBank Zrt./Mónus Márton

Az ország mely területén élőket érintette a beolvadás?

A július eleji átállás során az alábbi városokban működő fiókok váltak közösségi bankfiókká: Balatonfüred, Arácsi út 16.; Győr, Kisfaludy u. 44.; Keszthely, Rákóczi u. 3.; Sopron, Kossuth Lajos u. 19.; Szombathely, Király u. 37. és Veszprém, Szabadság tér 8.

Nagy feladat egy egész bank összes ügyfelét „áthozni” egy másik bankba. Hogyan sikerült zökkenőmentesen megoldani az informatikai átállást és az ügyfelek integrálását?

Magyarországon egy ekkora projekt ilyen hatékonysággal megvalósított végrehajtására korábban nem volt példa: a migrációs hétvége forgatókönyve több mint 350 lépésből állt, és összesen 90 órán át tartott. A kihívást jelentő hétvége során közel 200 ember dolgozott azon, hogy minden a terveknek megfelelően alakuljon. A folyamat az MNB engedélyének kézhezvételét követő pillanatban megkezdődött a tervezéssel, amelyben az érintett területek mindegyike részt vett, beleértve az ekkor még a Sopron Bank állományában lévő, mostanra jelentős részben a MagNet Bank csapatát gazdagító kollégákat. Ezúton is köszönjük az áldozatos munkát és a rengeteg bizalmat. Minden szakterület a tőle telhető legnagyobb szakértelemmel támogatta a folyamatot a fontos információk átadásától az ügyfelek kérdéseinek empatikus, szakmai megválaszolásán keresztül a háttérfolyamatok teljes támogatásáig.

Az ügyfelek mit éreztek meg a változásból? Volt vagy van valamilyen, a saját számlájukat érintő teendőjük?

A szerződésállomány-átruházással összefüggésben kamatok, díjak, költségek az átruházás időpontját követően ügyfelek számára hátrányos módon nem változtak, változatlanok vagy kedvezőbbek lettek. A fő szabály szerint a szerződési feltételek sem változtak az állomány-átruházással összefüggésben, de a szolgáltatások egységesítése érdekében egyes szerződési feltételek módosításra kerültek. Ezekről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a Bank az érintetteket közvetlenül az állomány-átruházást megelőzően levélben értesítette, megjelölve a módosuló feltételeket. Az ügyfelek 2022. június 30. napjáig jogosultak voltak az állományátruházással érintett szerződéseket díjmentesen írásban felmondani. Aki ezt nem tette meg, automatikusan a MagNet Bank ügyfelév vált. Az ügyfelek tájékozódását és a naprakész, folyamatosan frissített információk áramlását a magnetbank.hu speciális aloldala is biztosította, valamint online kampányokból erre az aloldalra irányította az érdeklődőket. A MagNet Bank web- és közösségi oldalain, valamint ügyfélszolgálatán megosztott automatikus és személyre szabott üzenetek is segítették migrációval kapcsolatos információátadást és kezelték elsődleges prioritásként ebben az időszakban.

Kicserélik az ügyfelek bankkártyáit is. Ez csak arculati szempontból érdekes, vagy a hozzá kapcsolódó szolgáltatások is bővültek?

A Sopron Bank – partnere, a Takarékbank által kibocsátott – betéti kártyái felmondásra kerültek, helyette új MagNet Bank Mastercard típusú bankkártyák kerültek kibocsájtásra, ezeket a Sopron Bank ügyfelei június 1-től folyamatosan veszik át a Sopron Bank fiókhálózati helyszínein és egy budapesti, illetve egy székesfehérvári MagNet bankfiókban. Az átadáskor a Bank egy MagNet ajándékcsomaggal üdvözli új ügyfeleit.

Forrás: MagnetBank Zrt./Mónus Márton

Miért érdemes a MagNet Bankot választani, mivel nyújt többet vagy mást, mint a többi pénzintézet?

A MagNet Bank, a Sopron Bankkal megegyezően, lakossági és vállalati területen egyaránt aktív. A két bank hasonló termékekkel és szolgáltatásokkal állt az ügyfelei rendelkezésére, így a MagNet Bank azon célja, hogy a Sopron Bank Ügyfeleivel hosszú távú és sikeres üzleti kapcsolatot alakítson ki, a termékportfólió alapján is biztosíthatónak bizonyult. A két szektor mellett a MagNet Bank a civil szféra számára kínál még egyedi, személyre és szegmensre szabott megoldásokat, az ezen a téren elképzelhető, új, helyi együttműködések előkészítése jelenleg is zajlik, kidolgozásuk pedig a "Társadalmi hatás és közösségi kapcsolatok" terület kiemelt célja a következő időszakra. A MagNet Bank 2022-ben futtatott kampányainak egyik fő üzenete az volt, hogy “Válts nézőpontot a pénzügyekben!”, azaz elérkezett a szemléletváltás ideje a bankolás területén. A felelős bankolás és az ezt biztosító, különleges ügyféljogok a Sopron Bank ügyfelei számára is elérhetővé váltak a megszokott szolgáltatásaik korábbi feltételeknek megfelelő használata mellett, az ezekre való átállás során pedig csak a megelőzővel azonos, vagy annál kedvezőbb kondíciók jöhettek számításba.

Aki nem volt eddig ügyfelük, de most kedvet kapott hozzá, mi a teendője?

A MagNet leendő ügyfelei percek alatt megnyithatják számlájukat akár a volt Sopron Bank fiókokkal kibővült fiókhálózatban akár VideoBankunkon keresztül; ezt követően kapnak egy fát a MagNet Tölgyesben, és beállíthatják, hogy a Segítő Bankkártyás vásárlásaikkal melyik szervezetet szeretnék segíteni. Évente rendelkezhetnek a Bank éves nyereségének rájuk eső 10 százalékáról egy általuk választott jó ügy javára a Közösségi Adományozási Programban, a Mentor-Szféra Plusz betét lekötésével pedig minden erőfeszítés vagy többletköltség nélkül kedvezményesebbé tehetik az általuk kiválasztott hitelfelvevő, például családtagjuk, barátjuk vagy más hiteldíját, ezzel jelentősen segítve őt.

A MagNet Bank hogyan vesz részt az élhetőbb környezetért való törekvésekben?

Amikor arról döntünk, hogy melyik boltban vagy kávézóban hagyjuk a pénzünket, arról is szavazunk, kinek a fennmaradását vagy fejlődését segítjük elő a költésünkkel. Az a bank, ahol a megtakarításainkat elhelyezzük, azok használatával arról is dönt, milyen világot épít számunkra, például azzal, hogy fosszilisenergia-befektetést vagy naperőműparkot támogat a közös erőforrásainkból. A felelős pénzügyi döntéseket és a személyes ügyintézést preferálók 2022. második felében már 14 helyszínen találhatnak a fentieket képviselő, emellett kutyabarát, négylábú családtagjaikat mindig friss ivóvízzel és egészséges jutalomfalatokkal is váró MagNet Bankfiókot. Emellett pedig az ország több mint 500 pontján elérhető ATM-ek szolgáltatásait vehetik igénybe.