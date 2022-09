Hirdetés 59 perce

TÉGLA. SŐT, OKOSTÉGLA!

Az élet minden területén megjelentek azok a termékek, melyek többet tudnak, mint a hagyományos társaik. Az építőanyagok piacán is van már olyan termék, mely többet ad, mint amit megszoktunk tőle. Az okostéglák akár monolit falazatként, utólagos hőszigetelés nélkül is megfelelnek az egyre szigorodó épületenergetikai előírásoknak, így közel zéró energiaigényű lakóházak építésére is alkalmasak.

Kétféle okostéglát különböztetünk meg. Az egyik a klíma tégla, mely az egyedi belső szerkezeti kialakításával ugyanolyan falvastagság mellett jobb hőszigetelő képességgel bír, mint a hagyományos tégla. A másik pedig az úgynevezett thermo tégla, ami a beépített szigetelésének köszönhetően akár 60 %-kal is jobb hőszigetelőképességgel rendelkezik. De létezik olyan falazóelem is, ami nem engedi be a zajt a falak mögé. A ZajStopp hanggátló tégla önhordó falszerkezetek építéséhez alkalmazható, lakáselválasztó és lakáson belüli válaszfalak építésére. Használatával hanggátló válaszfalak építhetők. Kereskedésünkben széles építőanyag kínálattal várjuk Veszprém-Kádártán, a Lang Építőanyagnál. Lang Építőanyag Kereskedés Veszprém Kapcsolat

Cím: 8411 Veszprém-Kádárta, Győri út 1.

Tel.: +36 88 458 500

Fax: +36 88 458 501

Email: [email protected]

Nyitvatartás:

H - P: 7:00-16:00 óráig

Szo: 7:00-12:00 óráig



