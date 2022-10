A rendező, karnagy és énekes Veszprémben ‘Szertartásaink’ címmel tart négyalkalmas workshopot a Hangjáték keretében, ahol mindenki megízlelheti a zenés színház varázsát, és kiveheti a részét az alkotófolyamatból.

Fotós: Szamosi András

Tabudöntögető művészként ismernek, aki a nem beavatottaknak rendez operát, amatőröket von be a komolyzene zártnak ható világába. Hogyan egyensúlyozol a művészi elvárások és az elfogadás között?

Egyenes utam vezetett a tanításig. A magasművészetet övező elitizmus, a hagyományos koncertező légkör ennél kevesebbet ad nekem. Az aktív koncertező időszakom alatt is az érdekelt leginkább, hogyan lehet a civileket bevonni, nekik megmutatni, miért szeretem én a zenét és miért szeressék ők. A fizioterápiás módszerünk, amit Dr. Várdi Katalin pulmonológussal dolgoztunk ki, szintén ezen alapszik. Énekléssel gyógyítunk légzőszervi betegeket, akik csodálatos eredményeket érnek el művészileg és orvosi értelemben is. Mindenkiben megvan a vonzalom a zenéhez. A legfontosabb gondolat számomra, hogy a zene, az éneklés a mindennapok része kell, hogy legyen, nem pedig kiemelt esemény, amikor nagy ritkán eljutunk egy koncertre. A Szertartásaink workshop alap rajzolata is ez. Talán ehhez a gondolathoz mindenki tud kapcsolódni, bele tudja adni a saját történeteit, amikből az alkotó folyamat során építkezhetünk.

Mire elég ez a négy alkalom?

A résztvevőket megtanítjuk arra, hogy színházi képekben, szituációkban gondolkodjanak: legyen a fejünkben egy összkép és ösztönözzük a résztvevőket, hogy színpadi jelenléttel, ne a civil énükkel legyenek jelen a folyamatban. Remélem, a végeredményből meg lehet majd ismerni azokat, akik előadják, létrehozzák ezt az előadást. Ez részben önismereti munka. Megtapasztaljuk, milyen ismeretlen emberekkel összehangoltan alkotni pár nap leforgása alatt.

Mit csinálsz másképp, amikor amatőrökkel, és amikor profikkal dolgozol?

Valójában semmit. A profik is sokszor lusták kívülről megtanulni valamit. Egy lelkes amatőr pedig sokkal hamarabb megtanulja, mert lelkes, neki technikailag lehet több dolga. Az a tapasztalatom, hogy nincs jelentős különbség. A profi operaénekesek, akik a tüdőbetegeket tanítják a fiziológiás foglalkozásokon újra és újra meglepődnek, hogy mire képesek az amatőrök. Ez nem igazi szempont. A szándék számít igazán és a zenélni akarás.

A kóruséneklés az amatőr zenélés kapudrogja is lehet: a tagok “húzzák egymást”, az élmény instant és örömteli. Ezzel bíztat legalábbis Tóth Árpi, egyetértesz?

Az együtt éneklés valóban ilyen, az első másodperctől működik. Kicsit olyan, mint szülővé válni: előtte az embernek fogalma sincs, mi vár rá, de aztán ösztönösen működik. Nincs olyan ember, aki ehhez nem tud alkalmazkodni, annyira evolúciósan kódolt vágy az emberben, hogy énekeljen. Ha csak valaki nem ellenkezik tudatosan, az együtt énekléssel kinyílik a figyelem, és még rengeteg dolog. Az együtt éneklés valóban behúz a komolyabb zenélés felé.

Van egy bevált ‘icebreaker’ módszered, amivel feloldod az újak gátlásait?

A legjobb módszer, ha természetesnek tartod, hogy ők már egy kórus, egy előadói gárda, ami működik. A játszmázást, a bizalmatlanságokat ki kell zárni, el kell engedni. Ha ez megvan egy rendezőben, akkor működik az egész, akkor organikus lesz a helyzet. Ezt csak gyakorlattal lehet elsajátítani, az elvárások nem működnek, csak az elfogadás.

Fotós: Fehér Andrea

Hogyan érdemes nekifogni a zenei nevelésnek, hogy egy gyerek nyitottá váljon a komolyzenére?

Azt fontos megérteni, hogy nincs olyan, hogy komoly- vagy könnyűzene. A napjaink része az összes zene, a döntés a mi kezünkben van, hogy a gyerekeink kezébe mit adunk. Lehet körülvenni zenével bárkit, aki megszületik és lehet mindettől elzárni. Szülő és tanár a kulcsszemélyek. Ők tehetik érzékeny generációvá a következőket. Segíthetnek dönteni a gyerekeknek abban, hogy mit tekintsenek minőségi zenének. Fontos a közös zenehallgatás, a zenéről való beszélgetés, hogy több szavuk legyen egy-egy zenére, mint a “like”. És hogy legyen véleményük a halottakról. Hogy többet tudjanak mondani, annál, hogy “egy random playlistben hallottam”.

