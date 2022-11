Az örömteli várakozást és a közös éneklés erejét tapasztalhatja meg, aki részt vesz Navratil Andrea adventi Dúdoló-ján. A Liszt-díjas énekesnő élő meseszóval tűzdeli meg az énektanítást, és mindenkinek könnyű kapcsolódást kínál közös hagyományunkhoz.

Navratil Andrea

Fotós: Cseke Csilla

Mitől lesz más a december 2-i Dúdoló?

Kivételesen nem egyedül érkezem, velem lesz Demeter László, aki kobzon kíséri majd az énekeket. Törekszem arra, hogy mindig annak a régiónak a dalait tanítsam, ahová meghívnak, mert nagy erőtétel, amikor valaki a saját környezetének dalaival találkozik, amikre a nagyszülők, dédszülők még emlékezhetnek. Így a Hangjáték alkalmain fél éven keresztül a Bakony és Balatonfelvidék népdalkincséből válogattam, ettől térünk el most. Az advent és a Karácsony szellemében most főképpen moldvai énekeket fogunk énekelni, kötetlenül, egyszerű formában. Az a cél, hogy az is, aki sosem foglalkozott zenével, be tudjon kapcsolódni és el tudjon varázsolódni abban az egy órában, amíg ott van.

Hogy zajlik egy ilyen közös éneklés?

Mindenki megkapja a szöveget kinyomtatva, hogy ne az írással menjen az idő. Nem szoktunk beénekelni, hanem rögtön nekikezdünk. A pihenést az adja, hogy egy picit beszélek a dal hátteréről, vagy mesélek élő meseszóval, úgy, ahogy a régiek - kicsit belefűzve mindenkit, aki ott van.

Dúdoló Navratil Andreával

Fotós: Hangvető

Mit ad hozzá az éneklés az ünnephez?

A lelkét. Ha valaki szeretné megélni ezen időszak lelkiségét, mélységét, szerintem jól teszi, ha a hagyományok felé fordul, akár a népzenén keresztül. Ez sok évszázad alatt megőrzött kincsünk és erőnk, ami ott van elrejtve. Az évszázadok alatt megmaradt az, ami igazán értékes és eltűnt, ami kevésbé. A Dúdolókon ezekkel a kincsekkel, a nép ajkán fennmaradt dalokkal foglalkozunk, aki eljön betekinthet egy végtelen világba, és általában eljön legközelebb is.

A Hangjáték kapcsán már sokat írtunk a közös éneklés erejéről, szerinted miben rejlik ez?

A közösségnek hatalmas megtartó ereje van, félve mondom, mert szinte mindenki erről beszél, de egyre kevesebben élik meg ezt a csodát. Nagyon igénylik az emberek, hogy közösségben valami olyan dologgal foglalkozzanak, ami építi őket, ami a lelkükről szól. A népdalok kultúránk ősi rétegeiben gyökereznek, azokat énekelve megszólal az, ami a miénk.

Navratil Andrea

Fotós: Cseke Csilla

Mint biológus, tudsz valamit mondani az éneklés testi hatásairól is?

Sokat lehetne erről beszélni, de csak egy rövid példa erejéig, amikor le kell menni egy sötét pincébe, szerintem száz emberből száz énekel, vagy fütyül. Ez egy egyszerű bizonyítéka, hogy mi történik a testünkben énekléskor: olyan agyi központok aktivizálódnak, amik megakadályozzák, hogy féljünk. Ha valaki azt szeretné, hogy ne a félelmei irányítsák, az énekeljen minél többet.

Miért érdemes zenével és a népi hagyománnyal foglalkozni, akár felnőttként is belekezdeni?

Mi is a természet része vagyunk, ugyanazon törvényszerűségek hatnak ránk, mint ahogyan a természetben látjuk. Egy erős gyökérzettel rendelkező növény sokkal ellenállóbb minden nehézséggel szemben. Az éneklés erejéről pedig nem tudnék szebben fogalmazni, mint Kodály: “A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése.” Tehát a zene és a hagyomány pont a lényeghez vezet el: hogy miért vagyunk itt és mi a dolgunk a létezésben.

Navratil Andrea hangját az újonnan megjelent Égből szállott dalimadár című gyereklemezen, Advent második hétvégéjén pedig élőben, orgonakísérettel hallhatja a közönség Keszthelyen (12.03.) és Badacsonytomajon (12.04.). A Dúdoló veszprémi sorozata a Hangjáték keretében valósul meg, ami Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosának zenei fejlesztési programja. Missziója a térség zenei kultúrájának fejlesztése; célja, hogy Veszprémben és környékén éljen a legtöbb zenélő ember Magyarországon. Kövess minket a további programokért! -> facebook.com/hangjatek.veszprem