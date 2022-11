Molnár Emese, akit sokan JaMese néven ismernek, szabad és kísérletező előadó, aki tíz éve ad kiscsoportos és személyre szabott énekórákat. Veszprémben november 18-án tartja idei utolsó ÉlményÉnek workshopját, ahol bárki kieresztheti a hangját és szintet léphet, Emese empatikus vezetésével.

Kik és miért találnak meg téged jellemzően?

Nagyon sokan eljönnek workshopra, vagy egy koncertre, és aztán egyéni énekórán kötnek ki. Jellemzően azok, akik a saját örömükre énekelnek, azt hiszem, én ebben vagyok jó: a saját fejlődési útjukon támogatom a hozzám érkezőket.

Ha egyszer valakiben megszületik a vágy, hogy kezdjen valamit a hangjával, az előbb utóbb utat tör. Az éneklés szerintem alapvető igénye az embereknek, nagyon mély tudati szinten bennünk van. A gyerekeknél lehet látni, hogy ösztönösen, zeneileg reagálnak az őket érő, akármilyen minimális hatásokra. Ha valaki elkezd énekelni, kielégíti ezt a mindenkiben ott rejlő igényt.

Honnan hová jutnak el a résztvevők egy ÉlményÉnek foglalkozáson?

Az a cél, hogy ne legyen cél, azaz hogy a célorientáltság feloldódjon. A tapasztalatom az, hogy az elvárások nagyon kevés embernek tesznek jót, és azoknál is, akik jól tudnak teljesíteni, blokkolódnak jó ötletek. Két sarokpontja van az ÉlményÉnek foglalkozásoknak: kialakítani a bizalmi teret, amiben mindenki jól érzi magát, és csinálhat bármit. A másik, hogy megtapasztaljuk a közös alkotás örömét. Hogy úgy menjenek haza: wow, ehhez most hozzátettem valamit!

Hogyan éred el ezt?

Van, amikor nem is kellek hozzá, mert egy idő után olyan jól működik a csoportdinamika, hogy a résztvevők maguktól lépik át a saját határaikat. Amit mindig csinálunk, az a mozgás, a légzőgyakorlatokkal összekötött hangadás, ez általában mindenkinek segít feloldódni. Használunk elemeket az Alexander technikából is, ennek az a lényege, hogy újraprogramozzuk az idegrendszert, kicsit igazítunk a tartáson, mozgáson, amivel sokaknál áttörést lehet elérni: ki tudnak énekelni olyan hangokat, amiket előtte nem. Nagyon messze el lehet jutni pár alapgyakorlattal, az én dolgom, hogy szépen egymás után rakosgassam ezeket. Ez nem tehetséggondozás, ez egy nagyon “felhasználóbarát” workshop. Az embereknek még mindig az van a fejében, hogy vagy van, vagy nincs tehetséged, pedig már a Kodály módszer sem erre épült. Módszertani alapokhoz kéne visszamenni, ott kezdődik a dolog, hogy ki hogy érzi magát énekórán.

Szinte mindenki hallgat zenét, de mivel ad többet az aktív zenélés, miért érdemes felnőttkorban elkezdeni, amire a Hangjáték programok is bíztatnak?

Az éneklés a testben történik, ezért olyan erővel tud hatni, amit a puszta zenehallgatás nem ad meg. Nagyon erős tapasztalás, ami ugyanakkor ismerősen fog hatni, a kezdőknek is. Az egyik legutóbbi workshop végén olyan visszajelzést kaptam, hogy “Úgy érzem, hogy most valami benn megváltozott.” Azt hiszem, ennél fontosabb dolog nem is történhet egy ilyen alkalom során.

