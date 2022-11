A fentiek mellett pedig a megfelelő minőségű asztalok és székek beszerzése is kulcsfontosságú. Mindezek miatt ma már nem csak a modernebb irodák szereznek be állítható magasságú asztalokat munkavállalóik számára, hanem otthoni használatra is vásárolhatók.

Saját asztal elkészítése

A fentiek után érthető, hogy miért is olyan népszerű ez a megoldás. Ha te is az állítható magasságú asztal mellett döntöttél, ideje elkezdeni nézelődni. Számos kialakításban érhetők el az üzletek kínálatában, tehát könnyedén találhatsz számodra ideáls darabot. Azonban, nagyszerű lehetőség egy saját magadnak összeállított asztal. Igen, ma már erre is lehetőséged van! A Liftor oldalán ugyanis saját igényeidhez igazítottan te magad is meg tudod tervezni, elkészíteni és megrendelni saját állítható magasságú asztalodat. Nézzük meg, hogyan!

A tervezőben első lépésként ki tudod választani a megfelelő asztallábat, amely az alapot adja majd. Ezután a lábakhoz illő ideális asztallapot kell kiválasztanod. Itt a vastagság és méret mellett változatos színek közül választhatsz, tehát még irodád stílusához is könnyedén igazíthatod majd. Végezetül pedig a webshop számos hasznos kiegészítőt ajánl fel az asztalhoz, legyen szó kábel elvezetőre vagy monitor emelőre.

Az irodai asztalok mellett lehetőségünk van állítható magasságú játszóasztalok beszerzésére is, amely a gamerek számára egy igazán nagyszerű opció. Beépített memóriavezérlővel és LED kijelzővel extra kényelmes használatot tesz lehetővé, valamint terhelhetősége a hagyományos irodai asztalokénál magasabb. Nagy előnye, hogy a már meglévő gamer székhez igazítható a magassága, tehát a tökéletes kényelmet biztosítja majd a játék során.

Ha téged is meggyőzött a lehetőség, akár már ma meg is rendelheted álmaid irodai asztalát vagy játszóasztalát!