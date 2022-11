Arról, hogy ez az előszűrői funkció hogyan is néz ki a gyakorlatban, és hogy miként kapnak benne szerepet a videós anyagok a cikk második felében értekezünk, ezt megelőzően ugyanis érdemes a portál egyéb jellemzőiről is ejtenünk néhány szót, hisz azok között számos további pozitívumot tapasztalhatunk hirdetői, no meg persze álláskeresői aspektusból is. A hirdetői, azaz munkaadói szempontokkal kezdve a sort, az első és egyben legfontosabb erényét az oldalnak egyértelműen az elérhető hirdetési lehetőségek változatossága jelenti. Ezeken keresztül ugyanis nem csak Veszprémben, hanem megyei (Veszprém megye), vagy akár országos (egész Magyarország) szinten is meg lehet szólítani az álláskeresőket.

Ennek kivitelezését azon országos állásoldal-hálózat teszi lehetővé, amelynek a VeszpremAllas.hu is a része, s amely összességében 200 db regionális állásportált számlál. Ily módon a megyei vagy az országos hirdetési csomag választásával, az adott álláshirdetés megjelenését a veszprémi portálon kívül több regionális allas.hu-s weboldalon is biztosítani lehet. Fontos tényező továbbá, hogy a VeszpremAllas.hu aktív a közösségi médiában, ami azt jelenti, hogy a felületén megjelent hirdetések egyúttal kikerülnek a Veszprém állás Facebook-oldalára is, ahol a követők száma a 16 ezret is meghaladja. Ez az aktivitás ugyanakkor nem csak a veszprémi, hanem valamennyi allas.hu-s weboldalról elmondható, így természetesen a megjelenést e tekintetben is tovább lehet bővíteni egy-egy álláshirdetés kapcsán.

Persze a VeszpremAllas.hu előnyei nem csupán a munkadóknak nyújtott pozitívumokban érhetőek tetten. Álláskeresői perspektívából a legfőbb érvet a portál mellett egyértelműen a rajta fellelhető állások változatossága jelenti, amik között bárki megtalálhatja a számára ideális, végzettségével, tapasztalatával és elvárásaival összhangban lévő pozíciót. Az összes hirdetés itt elérhető: veszpremallas.hu/allasok. A portál ugyanis nem specializálódott kimondottan egy álláskeresői csoportra, hanem a sokszínű lehetőségei révén az alap-, közép-, és felsőfokú végzettséggel rendelkezőket, valamint a pályakezdő és a már tapasztalt munkavállalókat egyaránt igyekszik megszólítani. Konkrét példákat említve: lehet itt találkozni különböző betanított fizikai munkákkal, szakmunkákkal, adminisztrációs pozíciókkal, illetve diplomát igénylő munkakörökkel (pl. műszaki, informatikai stb.) is.

Hogyan működik és miként segítheti a toborzást a videós előszűrési funkció?

A VeszpremAllas.hu egyedülálló videós előszűrési funkciójának lényege, hogy a munkaadók a hirdetésük részeként kérdéseket tehetnek fel a jelentkezőknek, akiknek azokra videós formában kell válaszolniuk, majd az elkészült videókat a pályázati anyaguk mellé kell csatolniuk. A funkció – ami egyébként a Business vagy az Enterprise hirdetési lehetőség választásával válik elérhetővé – lehetővé teszi, hogy a munkaadók saját megfogalmazásukban tegyék fel kérdéseiket, ugyanakkor előre meghatározott, beépített kérdések is a rendelkezésükre állnak a témafelvetés megkönnyítése érdekében.

Ez utóbbiak főként az önismeret, a motiváció, a szakmai tapasztalat, illetve a jövőbeli tervek felől érdeklődnek, magyarán egy első körös állásinterjú témaköreit feszegetik. Ezzel pedig el is jutunk magának a funkciónak a céljához, ami nem más mint, hogy segítse a munkaadókat a jelentkezőkről való átfogóbb összkép megalkotásában. Ezeken a videós anyagokon keresztül ugyanis jobban megismerhetik a jelölteket, s a szakmai információkon túl, következtetéseket vonhatnak le a személyiségükkel kapcsolatban is. Ez pedig különösen fontos tényező lehet annak eldöntésében, hogy kikkel lépjenek tovább a kiválasztási folyamat egy következő fázisába.

Porfitálhatnak a funkcióból a veszprémi álláskeresők is?

A válasz egyértelműen igen. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy manapság mennyi állás kapcsán tekintenek alapvető elvárásként a nyitott személyiségre, illetve a kiváló kommunikációs képességekre. Ezekről számot adni viszont egy önéletrajzban rendkívül nehéz, míg a videós formátum sokkal több teret enged ezen kvalitások meglétének bizonyítására. Nem beszélve arról, hogy a válaszok átgondoltsága, valamint magának a videók elkészítésének módja és minősége sokat elárulhat a jelöltek hozzáállásáról is. Ha tehát valaki valóban komolyan veszi ezt a feladatot, könnyen versenyelőnyre tehet szert a többi aspiránssal szemben.