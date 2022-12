Egyetem után, első munkahely

„Műszakvezetőként kezdtem 2005-ben, a veszprémi egyetem elvégzése után közvetlenül, pályakezdőként, 3 műszakos munkarendben. Az elmúlt 17 évben lehetőségem volt folyamatosan bővíteni a felelősségi körömet és több különböző munkakörben kipróbálhattam magam, végigjártam a vállalati karrierlétrát, jelenleg termelési felsővezetőként a több mint 1000 fős termelési terület tartozik a felelősségi körömbe.

Még mindig nagyon meghatározóak számomra azok az operatív tapasztalatok, amelyeket annak idején műszakvezetőként szereztem 3 műszakos munkarendben. Az ott megszerzett termelési, szakmai és személyi jellegű tapasztalatok a mai napig segítenek a munkámban a megfelelő döntések meghozatalánál.

Most is együtt dolgozom olyan kollégákkal, akikkel már 2005-ben is. Továbbá nagy öröm számomra köszönteni azokat az 5-10-15-20-25 éve nálunk dolgozó jubiláló kollégákat, akikkel annak idején együtt kezdtem a munkát, illetve együtt dolgoztam a termelésben.”

Hatékonyság, teljesítmény, műszakszervezés

„Mindig szívesen emlékszem vissza a kezdeti időszakomból ezekre az időkre. A napi, heti termelési tervek végrehajtása, valamint a kihívó termelési feladatok teljesítése és a csapatszellem a gyártósorokon. Egészséges versenyszellem a műszakok között a kiemelkedő eredmények elérése érdekében. A lelkes gyártósori csapatok a BMW, Daimler vagy a Renault gyártósorokon.”

Világszínvonalú technológiák, automatizáció, digitalizáció

„Most is folyamatosan érkeznek az új gyártósorok és új technológiák a vállalathoz. Magas szintű automatizációval és digitális megoldások bevezetésével biztosítjuk a hosszútávú versenyképességünket. Aki tanulni és szakmailag fejlődni szeretne, az megtalálja nálunk a számításait. Remek lehetőségek vannak a Continentalnál a tanulásra és a tudásmegosztásra az országon belül, illetve azon kívül is.”

Stabilitás és biztonság

„Habár a mai világban már nem divat egy cégnél 10-15 évig dolgozni, viszont személy szerint a saját példámból mondhatom, hogy nem feltétlenül kell néhány évente egyik cégről a másikra ugrálni ahhoz, hogy valaki szakmai-vezetői karriert tudjon csinálni. Arra biztatok mindenkit, akit érdekel a mérnöki vagy vezetői munka egy termelő gyárban, hogy legyenek kitartóak és legyenek elkötelezettek. Vállaljanak el olyan szakmai kihívásokat, vagy projektfeladatokat, amelyeket mások nem, vagy nem szívesen vállalnak magukra. Ezekből a munkahelyi feladatmegoldásokból és sikeres projektekből lehet a legtöbbet tanulni és fejlődni.”

Szakmai fejlődés és karrierlehetőségek

„Szerencsés vagyok, mert az elmúlt évtizedekben fantasztikus kollégákkal dolgozhattam együtt, akik motiváltak és inspiráltak, és többségükkel jelenleg is tartjuk a kapcsolatot. Számos értékes munkahelyi kapcsolatot és barátságot alakíthattam ki az évek alatt az országon belül, illetve azon kívül is. Munkámnak köszönhetően számos országban megfordulhattam, mint például Németország, Franciaország vagy Mexikó. Nagyon sok lehetőséget laptam a cégtől, amelyekkel élni tudtam, és meggyőződésem, hogy azok a kollégák, akik kitartóak és megvannak megfelelő ambícióik, számtalan lehetőséget kaphatnak munkavállalóként a veszprémi Continentalnál, szakmai és karrier fejlődés, munkahelyi és baráti kapcsolatok révén egyaránt.”

„Azt gondolom, hogy 17 év operatív vezetői tapasztalattal a hátam mögött is még bőven van hova fejlődnöm a karrierpályán, tehát szeretném tovább bővíteni és szélesíteni az autóipari tapasztalataimat, emellett egyre inkább szeretném megosztani ismereteimet azokkal a fiatal kollégáimmal, akik még az elején járnak ennek az útnak.”

Több, mint munkahely

„Tapasztalatom, hogy a veszprémi Conti több mint munkahely. Ez egy szakmai, munkahelyi, illetve baráti közösség. Nálunk – azt gondolom – a munkatársi kapcsolatok a bizalomra, egymás megbecsülésére épülnek. Contisnak lenni különleges érzés, ami összetartja az embereket. Bármerre járok az országban, vagy a világban büszke vagyok arra, hogy a Continental család tagja vagyok, mert tudom, hogy milyen hozzáadott értéket képvisel a vállalatunk az autóiparban, a biztonságos mobilitás világában.”

„Nagyon összetartó közösség vagyunk, rengeteg kapcsolat és barátság szövődik a vállalaton belül. Aki egyszer contis lesz, az sohasem felejti el ezt az érzést. Segítünk egymásnak és tanulunk egymástól. Számos olyan programot szervez a vállalat, ahol a munkán kívül is jól érezzük magunkat együtt, mint például a Családi nap, Futó- vagy horgászverseny. További kikapcsolódást nyújtanak a közös programok a kollégákkal, a munka utáni összejövetelek, illetve a közös szurkolás a veszprémi kézilabdameccseken.

Azt gondolom, hogy ha valaki egy stabil, hosszútávú munkalehetőséget kínáló helyet keres magának, ahol szakmailag folyamatosan tud fejlődni, a Continentalnál ezt mindenképpen megtalálja.” Az aktuális veszprémi Continental álláslehetőségekről itt lehet tájékozódni.