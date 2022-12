A mobil klíma előnyei

Ha mobil klíma vásárlása mellett teszi le a voksát, a következő előnyökkel számolhat:

● Választhat egy vagy két gégecsöves, kültérre is kihelyezhető, illetve split mobil klíma között

● Kiemelt előnye a hordozhatóság: a lakás bármely helyiségébe helyezhető és azon belül is tetszőlegesen variálható, de akár irodába, nyaralóba is elvihető

● A készülék beszerzése után az gyakorlatilag azonnal üzembe helyezhető, és nem kell évente karbantartani

● Nem kell különösebb munkálatokra vagy gépészeti beavatkozásra készülni, hiszen a meleg levegőt kivezető cső könnyen kilógatható a szellőzőn vagy ablakon

● Kisebb anyagi beruházást jelent, mint egy fix klíma

Fix klíma előnyei

Ha mégis inkább fix klímát szeretne otthonába, akkor az alábbi pozitívumokat élvezheti:

● Rengeteg márka és altípus elérhető a piacon, bőséges a választék

● Az okosklímáknak számtalan extra funkciója van, például Wi-Fi vezérlés, öndiagnózis vagy időzítés

● Nagyobb teljesítményű mobil társainál, emiatt gazdaságosabb a használata

● Alacsonyabb zajszinttel rendelkezik, és a kültéri egység miatt a kivezetéssel sem kell bajlódni

● Legtöbb típusával már nemcsak hűthet, de fűthet is

● Mivel a falon van, nem rontja el az enteriőrt és télen sem kell kerülgetni

● A legtöbb modern klíma már energiatakarékos

● Inverteres verzióik különösen költséghatékonyak

Kinek és hova melyik típus lesz a megfelelő?

Amennyiben olyan ingatlant szeretne hűteni, ahova nem helyezhető ki klíma - társasházi rendelet, gépészeti kihívások, műemlék épület -, a mobil klíma lehet a megfelelő döntés. Akkor is jól jöhet, ha sokat utazik, vagy egy olyan nyaralóba keres klimatizáló berendezést, ahol évente csak néhány alkalommal tartózkodik.

Egy fix klíma azonban, habár maga a készülék többe kerül, hosszútávon jobban megéri, ráadásul kedvezőbben is ki lehet használni, ha fűteni is tervez vele, ugyanis az energiathatékonysága igen kedvező. Abban az esetben, ha Önnek fontos a kényelem és a klíma hatékonysága, illetve lakásába, mint élettérbe, de legalább is olyan helyiségbe keres légkondit, ahol sokat tartózkodik, mindenképp a fix klímát javasoljuk.