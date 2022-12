A naptár szerint még bőven van időnk karácsonyig, mégis évről évre korábban kezdődik az ünnepekhez kapcsolódó vásárlási és “mindent el kell intézni” - láz, a munkahelyünkön esedékes év végi zárásokról nem is beszélve. Ilyenkor hajlamosak vagyunk már a Szenteste előtt egy hónappal 100%-on pörögni, aminek eredményeképpen a legtöbben fáradtan és kiégve zuhanunk be a meghittnek szánt családi vacsorák mellé.

Pedig a legtöbb feladatot, halaszthatatlan tennivalót a saját megfelelési kényszerünk végezteti el velünk. A valóságban sokkal kevesebb lóhalálában megsütött süteménnyel, könyökléssel megszerzett ajándékkal, és dideregve megpucolt ablakkal is szép ünnepet varázsolhatnánk a szeretteink számára.

Mutatjuk, hogy mik azok a fő területek, amikre már jóval karácsony előtt is rengeteg időt és energiát áldozunk – teljesen feleslegesen.

Ajándékok – biztos, hogy mindenre szükség van?

A legnagyobb feszültséget kétségkívül az ajándékok beszerzése jelenti, hiszen még azokra a rokonokra is gondolnunk kell, akiket évente csak egyszer látunk. Most három tippet is hoztunk az ajándékozási folyamat leegyszerűsítésére!

Adj saját készítésű gasztroajándékot!

Ez akkor számít lelassulásnak, ha élvezed is a meglepetések elkészítését. Ha imádod, hogy mézeskalács illata lengi be a lakást, süss mindenkinek egy kis dobozkával. Odavagy a kézműves lekvárokért? Főzz egy hatalmas fazékkal, és porciózd ki csinos befőttesüvegekbe!

Mindenki húzzon egy nevet!

Népes családban lehetetlen mindenkinek hasznos és személyre szabott ajándékkal előállni, hát még ha csődöt sem szeretnél jelenteni az ünnepek után. A noname tusfürdő csomagok és vicces feliratú bögrék helyett húzzon mindenki egy embert!

A gyerekeknek sem tesz feltétlenül jót, ha egyszerre harminc játékkal árasztják el őket, nekik is bőven elég rokonságonként egy ajándék.

Ajándékozzátok egymásnak az időtöket!

Haladóknak javasoljuk ezt a szuper megoldást. Ha készek vagytok elengedni a csomagolópapír zörgésének izgalmas hangját, tárgyak helyett tervezzetek inkább közös programot!

Beszéljétek meg, hogy a márciusi hosszú hétvégét együtt töltitek, vagy akár még az ünnepek alatt menjetek el korcsolyázni, kirándulni!

Ebéd menü rendelés legalább a hajtós napokra

A karácsonyi vendéglátás kapcsán úgyis lesz elég dolgod a konyhában, legalább az ünnepeket megelőző napokban segíts magadon étel házhozszállítás igénybevételével. A munkahelyen is valószínűleg őrültekháza lesz az év végi zárás miatt, a kaja kiszállítás pedig értékes órákat spórolhat meg neked.

Étel kiszállítás Budapest mellett minden nagyobb településen elérhető szolgáltatás, úgyhogy érdemes ezzel tervezned decemberben! Sőt, az sem bűn, ha előre megrendelsz és lefagyasztasz például néhány adag halászlevelet, hogy a családi ebéd előtt már csak melegíteni kelljen!

Felejtsd el az év végi nagytakarítást!

Hacsak nem éppen egy felújításon vagyunk túl, semmi szükség rá, hogy december 23-án, ha esik, ha fúj, mindenáron ablakot pucoljunk. Remélhetőleg nem az ÁNTSZ-t várjuk vendégségbe, úgyhogy bőven megteszi, ha megejtünk egy gyors porszívózást és a szem előtt lévő bútorok törölgetését.

Ha nem itt alvó vendégekről van szó, a kádsúrolást is kiválthatjuk azzal, ha behúzzuk a zuhanyfüggönyt. Ha azon szerencsések közé tartozunk, akiket kifejezetten megnyugtat a takarítás, nyugodtan vágjunk bele, de az ésszerű határokra akkor is érdemes figyelni.

Ünnepi dekoráció – a kevesebb néha több

Igaz, hogy a plázákban már októberben a Last Christmas szól, és az amerikai filmek tanúsága szerint minden rendes háztartás udvarán fényárban úszó rénszarvasszánok telelnek, de nem kell feltétlenül egy teljes home dekor boltot beszereznünk, és egy kisebb város áramfogyasztásával versenyeznünk ahhoz, hogy ünnepi hangulatot teremtsünk.

A kevesebb néha több: egy-egy szezonális termésekből – kirándulás közben talált lehullott fenyőágakból tobozokból, gesztenyéből – saját kezűleg összeállított dekoráció sokkal meghittebb lehet, mint műanyag girlandok garmadája, azzal pedig, hogy elmélyülünk az alkotásban, szintén lelassulhatunk.

Intézd el online a bevásárlásokat!

Kíméljük meg magunkat az adventi időszakban megszokott sáskajárástól, és amit lehet, rendeljünk meg online a karácsonyi ebéd alapanyagaitól az ajándékokig.

Mivel figyelnünk kell a szállítási határidőkre, ezzel óhatatlanul is rákényszerítjük magunkat, hogy jó előre listát készítsünk a szükséges dolgokról, és meg is rendeljük őket.

Így egyrészt csökkenthetjük az impulzív vásárlás veszélyeit (sem minket, sem a gyerekeket nem csábítják a huszonhatodik szaloncukor csomagok a pénztárnál), másrészt biztosan nem fogunk december 23-án kétségbeesetten, ötlet nélkül kóvályogni a boltok gyorsan üresedő polcai között.