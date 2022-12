Közlekedés környezetkímélő módok

Bicikli, roller, gördeszka

A környezetvédelem már sokat emlegetett és kétségtelenül fontos téma. A leghatékonyabban kollektíven érhetünk el eredményeket, saját lehetőségeinkhez mérve, de tegyünk környezetünkért és óvjuk azt. A környezettudatos életmódot már olyan apró lépésekkel is elkezdhetjük, amelyekről nem is gondoltuk, hogy számítanak. Mivel a közlekedés mindenki életében napi szinten jelen van, itt is érdemes környezetkímélő megoldásokat választanunk. Igyekezzünk elkerülni a hagyományos autók túlzott használatát, hiszen rengeteg szennyező anyagot bocsátanak ki. Ha gyalogosan, biciklivel, gördeszkával vagy akár rollerrel járunk be munkahelyünkre, nemcsak a környezetért, de saját egészségünkért is sokat teszünk.

Elektromos autózás

Az elektromos járművek használata is egy olyan módja a közlekedésnek, amely kevésbé szennyező és káros. Főleg városon belül, rövidebb távokon praktikusak ezek az eszközök, hiszen gyorsan és zölden érkezhetünk meg az úti célunkhoz. Hosszabb távokon is számíthatunk az elektromos autókra, hiszen a típus népszerűsödésével a töltőállomások száma is megnövekedett, valamint a gépjárművekben használt akkumulátorok is nagyobb kapacitással rendelkeznek, így egy kis tervezéssel hosszabb távokat is megtehetünk.

Tömegközlekedés

A közlekedési eszközök használata általában maga után von valamilyen környezetre ártalmas hatást. Ezt a hatást csökkenthetjük úgy is, ha többen használjuk ugyanazt az eszközt, azaz tömegközlekedünk. Gazdaságosabb és környezetkímélőbb megoldás, ráadásul a zárt pályás járművekkel gyakran gyorsabban elérjük úti célunkat, mintha forgalmi dugóban várakoznánk hosszú perceken keresztül.