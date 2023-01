Mennyit hízunk az ünnepek alatt?

Ha évközben tartjuk a diétát, a karácsonyi ünnepek alatt jellemzően elengedjük. Jogosan gondoljuk, hogy az egészéves odafigyelés és szénhidrátméricskélés után megérdemeljük azt a szabadságot, hogy ne foglalkozzunk semmivel, csak együk, ami jólesik. Sok esetben nem azért eszünk, mert éhesek lennénk, hanem mert jólesik és finom.

Nem véletlen hát, hogy nagyon megterheli a gyomrunkat az ünnepi időszak, hiszen sokan szembesülünk a túlevés jelenségével, amikor szervezetünk komolyan megdolgozik azért, hogy lebontsa a bevitt ételmennyiséget. Amennyiben testünk nem boldogul, valamilyen módon megszabadul a gyomortartalomtól, de a sütemények generálta magas vércukorszint is veszélyt jelenthet. Súly tekintetében is látványos lehet az ünnepi evés, ugyanis ha karácsony és szilveszter között teljesen elengedjük magunkat, akkor akár 3-4 kilóval súlyosabban is köszönthetjük az új évet.

4 tipp, hogy az ünnepek után visszanyerjük korábbi súlyunkat

Az új év általában az az időszak, amikor előszeretettel kezdünk egészségesebb életmódba, netán újabb, jó szokásokat szándékozunk kialakítani. Ha a korábbi súlyunk visszanyerése a cél, van pár szabály, aminek betartásával biztosak lehetünk benne, hogy a karácsonyi pár plusz kiló Valentin napra már le is megy!

Együnk diétásan!

Diéta nélkül biztosra vehetjük, hogy nem fogunk megszabadulni a felesleges kilóktól. Fogyókúra esetén az a cél, hogy a nap során több kalóriát égessünk el, mint amennyit beviszünk. Számtalan diéta közül válogathatunk: a mediterrán diéta a zöldségek fogyasztását részesíti előnyben, míg a keto diétában a zsír fogyasztása engedélyezett. Egy másik változat kalóriatáblázat alapján mutatja meg, hogy mennyit fogyaszthatunk az adott élelmiszerből, de akár a szénhidrátok számolásával is nekiállhatunk.

Ha nem akarunk méricskélni, próbáljuk meg csökkenteni a szénhidrátot, így kevesebb kenyeret és tésztát fogyasztani, ezek helyett pedig próbáljunk meg zöldségekkel jóllakni! Természetesen a cukros ételeket és italokat is el kell hagyni, ám ha ténylegesen csak a karácsonyi plusz pár kilótól szabadulnánk, nem kell drasztikusnak lennünk: elég, ha a cukros üdítőket és ételeket kiiktatjuk mindennapjainkból, és az is segít, ha az étkezések közötti nassolnivalót gyümölcsökre vagy csonthéjasokra váltjuk. Ezáltal az evés élménye meglesz, ám édesség helyett vitamint viszünk szervezetünkbe.

Kezdjünk el mozogni!

Amennyiben hatékonyan és gyorsan szeretnénk megszabadulni a kilóktól, a kalóriatáblázatok böngészését érdemes mozgással is kiegészíteni. Ügyeljünk rá azonban, hogy olyan mozgásformát válasszunk, ami egészségünkre nem ártalmas: ha túlsúllyal rendelkezünk, mindenképpen olyan sport mellett döntsünk, ami nincs káros hatással az ízületeinkre. Ilyen esetben a biciklizés vagy az úszás az, ami javasolt, ám ha nincsen rajtunk nagy túlsúly, bátran belevághatunk a futásba vagy különböző aerobic-gyakorlatokba is. Ha nem szeretünk sportolni, próbáljunk meg társat keresni hozzá, vagy beiratkozni egy csoportba, de az is megoldás lehet, ha a táncot vagy a jógát választjuk.

Figyeljünk oda a folyadékbevitelre!

A folyadékfogyasztásra is érdemes odafigyelni, mert napi 2-3 liter víz segíti az anyagcserénket, ami szintén kulcs lehet a diétában. Ezen felül a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásával elkerülhetjük, hogy bőrünk száraz legyen, és az esetleges állandó fejfájást is csökkenthetjük.

Pihenjünk eleget!

A hatékony diéta egyik alappillére a megfelelő mennyiségű alvás. Kipihenve nemcsak napi feladatainkat tudjuk több energiával ellátni, hanem a diéta betartása is könnyebb.. Fáradtan és stresszesen sokkal nagyobb eséllyel nyúlunk az egészségtelen ételek felé, hiszen sok esetben ezektől várjuk a megnyugvást. Kipihenve azonban nem lesz szükségünk édességekre.

A jövő karácsonya

Tanulva a múlt karácsony plusz kilóiból, elhatározhatjuk, hogy idén odafigyelünk arra, hogy mit eszünk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy üres gyomorral kell végigülnünk az ünnepet, de ha nem három szelet süteményt eszünk, csak egyet, és nem eszünk két szelet kenyeret a halászléhez vagy a töltött káposztához, máris könnyebben vészelhetjük át az ünnepi időszakot.

A karácsony gyakran együtt jár azzal, hogy jó pár kiló többlettel köszöntjük az új évet, de ha még idejében változtatunk életmódunkon, hamar lefaraghatunk súlyunkból. Természetesen legyinthetünk is rá, de sokkal könnyebb csupán pár kilótól megszabadulni, mint megvárni, hogy több tíz gyűljön össze.