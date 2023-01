A 68 éves Pádár Joachim 2016 végétől komoly megpróbáltatásokon ment keresztül a májában jelentkező daganat miatt. Sok-sok vizsgálattal, jelentős fogyással, nagymértékű vizesedéssel szembesült az elmúlt időszakban. A lehető legjobbkor talált rá a tartós katéter beültetés lehetőségére, aminek köszönhetően pozitív változás következett be életében. Erről az embert próbáló útról és az életminőség javulásról beszélgettünk fiával, Pádár Krisztiánnal.

Hogy kezdődött édesapja kálváriája?

Édesapámnak 2016 végén már komoly hasi fájdalmai voltak. Számos kivizsgálás és három sikertelen májbiopszia elvégzése után az Országos Onkológiai Intézetbe kerültünk, ahol kiderült, hogy daganatok vannak a májában. Speciális, 5 cm-es daganatot, egy neuroendokrin tumort fedeztek fel. A neuroendokrin daganatokban az a közös, hogy gyakran (csaknem mindig) termelnek (vagy potenciálisan képesek termelni) olyan hormonszerű anyagokat, amelyeket a daganatok többsége sosem termel.

Milyen kezelést részesítettek előnyben?

Egy svájci, bázeli kísérleti kezelésben vett részt édesapám, aminek a neve DOTATOC, ami egy sugárzó izotópokkal történő kezelést jelent. A sugárzó anyag bejut a véráramba, így ráragad a daganatra és akár el is pusztíthatja azt, majd az anyag maradéka kiürül a szervezetből. 6 hónapig tartott a kezelés ami 3 terápiát foglal magában, amire szépen reagált édesapám szervezete, szinte eltűntek az áttétek is, az alapdaganat pedig összezsugorodott 2 centiméterre. Egyedül a jobb tüdőlebeny alján nem változott az áttét, ugyanis ott a tüdőben nincs megfelelő vérhálózat. Az Országos Onkológiai Intézetbe jártunk folyamatosan kontrollra, amikor 2020-ban ismét komoly nehézséggel szembesült édesapám.

Mi történt pontosan?

Romlani kezdett az állapota, nem tudott enni és inni. Arra gyanakodtunk, hogy növekszik, újra aktiválódott a daganat. 110 kilogrammról 67 kilóra fogyott, az egykori életerős ember csupa csont és bőr lett. Elvittük mindenféle vizsgálatra, a koponya-CT-vizsgálattól a gasztroenterológiai tükrözésig mindenhova. A leletek egytől egyig negatívak lettek. Kiderült, neurológiai probléma is fellépett édesapámnál, szüksége volt/van pszichiáter segítségére. Ezt nehezen fogadta el édesapám, de a gyógyszerek és a terápia a mai napig remek hatással vannak rá, hasznosan tudja tölteni a mindennapjait, a daganatos betegségét és az azzal járó életmódváltozást is könnyebben kezeli, fogadja el.

Mi állhatott még édesapja drasztikus fogyása hátterében?

2021 szeptemberében az onkológián a CT-vizsgálat kimutatta, hogy 1 centimétert növekedett a daganat. Ezért édesapám elkezdett egy tablettás kemoterápiát (CAPTEM), ami azóta is tart és kíméletesebb, mint a klasszikus kemoterápiás kezelés. A neuroendokrin daganatoknál gyakran nem ritka eset, hogy nem folyamatosan termelik a klinikai tüneteket okozó hormonokat, hanem hirtelen, nagy mennyiségben ürítik a véráramba a megtermelt és raktározott anyagokat, rohamszerű, nem ritkán életveszélyes rosszullétet okozva a betegnek. Édesapám mellüregében és hasüregében komoly vizesedés alakult ki, sőt még a lába is tele volt folyadékkal. A bal oldali tüdőlebenye félig be volt vizesedve. Édesapámnak műtétre volt szüksége, de ilyen állapotban ez nem valósulhatott meg. Az erős vizesedésre tehát kellett valamilyen megoldást találni minél előbb. A sztenderd csapolást elvetettük, mert nagy a fertőződés esélye, és a sokszori beavatkozás, kórházi kezelés megterhelő lett volna számára. Ezután orvosi ajánlásra eljutottunk az ewiCare-hez.

Milyen tapasztalatokat szereztek a magánklinikán?

Az ewiCare-nél rátaláltunk egy megnyugtató kezelési formára, az otthoni csapolásra. A tartós katéter beültetése után ugyanis már otthoni körülmények között lehet megszabadulni a folyadéktól. A beültetés után azonnal lejött 1 liter víz, amitől édesapám igazán megkönnyebbült.

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el!