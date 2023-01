Milyen lehetőségeink vannak?

Ugyan a kisbaba etetése ideális esetben egy darabig nem kerül külön költségbe, számos olyan kiadással számolhatunk, amit akkor talán nem is gondolnánk, amikor csak a tervezési időszakban vagyunk. Már ekkor körülnézhetünk, hogy milyen támogatásokat vehetünk igénybe a bankok kínálatából, ám bármelyik mellett is döntünk, mindenképpen át kell gondolnunk, hogy tudjuk-e vállalni a különböző hitelvisszafizetési feltételeket.

Mire számítsunk?

Gyermekvállaláskor bizonyosan megvannak a magunk elképzelései arról, hogy hogyan nézzen ki gyermekünk szobája vagy hogy milyen ruhái legyenek. Nyilvánvalóan vannak pontok, ahol meg lehet fogni a pénzt, de vannak olyan elengedhetetlen tételek, amelyek szükségesek egy kisbaba gondozásához. A gyermek azonban – ahogy a mondás is tartja – minél nagyobb lesz, annál több kiadást jelent, így érdemes előre tervezni!

Otthon, az édes

Nem evidens, hogy a kisbaba érkezésének híre olyan lakásban ér bennünket, ahol van plusz hely. Fel kell hát mérnünk, hogy tudunk-e biztosítani saját szobát gyermekünknek! Ez akár a dolgozószoba felszámolásával is megoldható, de az is egy lehetőség, hogy újabb lakásba vagy kertes házba költözzünk. Ez kétségkívül hatalmas költséget jelent, ám a CSOK vagy különböző lakáshitelek átsegíthetnek bennünket ezen a nehézségen.

Legyen gyerekszobája!

A gyerekszoba kérdése sarkalatos, ugyanis ez az a hely, ahol gyermekünk a legtöbb idejét fogja tölteni. Fontos hát, hogy ha a szőnyeg nem is megy a függöny színéhez, az összkép jól nézzen ki! Figyeljünk rá, hogy a bútorok akár évekig is szolgálhatnak bennünket, ezért kell, hogy legyen bennük hely az egyre nagyobb ruháknak.

A polcokkal is hasonló a helyzet, ugyanis a könnyed kis játékokat egyre súlyosabbak fogják felváltani. Ezek olyan polcokat igényelnek, amik elbírják az évekkel jelentkező terheket. Nem elhanyagolható az újszülött esetében nélkülözhetetlen kiságy és pelenkázó, amit ugyan kiválthatunk azzal, ha az ágyon pelenkázzuk a gyermeket, hosszabb távon meggondolandó, hogy fogjuk-e bírni, ha a következő pár évben ezt a módszert választjuk.

Fő az egészség!

Nem feledkezhetünk meg azokról a költségekről, amik az egészséghez kötődnek. Ez már a fogantatás után elkezdődik, ugyanis, ha magánorvoshoz járunk, a vizsgálatok és a szülés is külön anyagi terhet rónak ránk. A kórházban jó eséllyel jó pár recepttel térhetünk haza, amik különböző krémekről, netán tápszerről szólnak, melynek anyagi vonzata szintén nem csekély. A különböző vitaminokról, így a K- és D-vitaminról sem feledkezhetünk el, ugyanis csecsemőkorban ezek pótlásáról is gondoskodnunk kell!

Kiegészítők

Egy kisbaba, amilyen kicsi, annyi tárgyra van szüksége ahhoz, hogy egészségesen fejlődjön. Az egyik nélkülözhetetlen tartozék a pelenka, ami az egyik legnagyobb babakori tétel. Hosszabb távon spórolhatunk némi pénzt, ha mosható pelenkát használunk, a kezdőszett ára ilyen esetben is borsos, így mindenképpen tegyünk félre erre is! Ugyan a légzésfigyelő nem alapfelszereltség, mégis ad egyfajta biztonságérzetet, ezen felül a különböző fürdetőkkel és krémekkel is számoljunk!

Papírmunka

A gyermek születése mellett nem szabad elfelejteni, hogy számtalan hivatalos teendőt is hoz magával. A társadalombiztosítási szám, az anyakönyvi kivonat és egyéb tennivalók intézése nemcsak időnket veszi el, ugyanis valamilyen módon el is kell jutni az okmányirodákba. Ha autóval intézzük, azt sem ússzuk meg ingyen, ráadásul legtöbb esetben csupán munkaidőben gondoskodhatunk ezekről a feladatokról, így vagy az apuka szabadnapjába, vagy egy fizetetlen munkanapba kerül, mire minden papírmunkát elintézünk.

Későbbi kiadások

Nemcsak a bútor tekintetében készülhetünk pár évvel előre fejben, hanem ruházat, bölcsőde és óvoda tekintetében is. Számítani kell a különböző eszközökre, amik az óvodába szükségesek– például a tornazsák, tornafelszerelés – de az étkeztetésről sem feledkezhetünk meg, ami külön összeg, ha az intézményben ebédel gyermekünk. Olykor az is előfordulhat, hogy nem tudjuk megoldani a gyermek felügyeletét, és bébiszitterhez fordulunk, akinek órabérét is bele kell kalkulálni a havi tervezésbe. Emiatt is fontos a pénzügyeink okos tervezése annak ellenére is, ha esetleg a nagyszülőknek módjában áll besegíteni.

Egy kisbaba érkezése az egyik legvarázslatosabb időszak egy pár életében, ám a varázslatból néha kiránthat az anyagiak miatt való aggódás. Ha azonban jól átgondoljuk pénzügyeinket, bizonyosan nem lesz akadálya annak, hogy mindent megadhassunk gyermekünknek, amire szüksége van.

