Igazi kuriózumok és testközeli élmények tarkítják az InterUrbán kínálatát: áprilisban kerékpáros koncertet ad a liverpooli Dogshow, egy újvidéki művész háborús szemétből készített hangszereket szólaltat meg, örmény duduk-mesterek és jamaikai utcazenész is érkezik a sorozat keretében. A művészi érték mellett fontos szempont volt a programok élményszerűsége: a résztvevők személyesen is találkozhatnak a nemzetközi művészekkel, kipróbálhatják a különböző művészeti formákat. Így került be a kínálatba a közönségtalálkozó Sam Maggs kanadai képregényrajzolóval, a beszélgetés Riikka Pulkkinen finn írónővel, a sevillai tapas workshop és a japán kendőhajtogató esemény.

A nemzetközisége és sokszínűsége okán is példaértékű InterUrbán a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros részeként, a Hangvető Kft kivitelezésében valósul meg. Jávor Kata projektvezető úgy érzi, a megfeszített munka megtérül: “Remélem a veszprémi közönség is értékelni fogja az eléjük tárt színes palettát, szívem szerint mindegyik programon ott lennék!”. A régióba látogató városok közül sokan jövőbeli viselői az EKF címnek, mint Liverpool, vagy a stafétabotot Veszprémnek átadó litván Kaunas, míg mások az UNESCO Zenei Város hálózat tagjai, ahová Veszprém 2019-ben csatlakozott.

Veszprém zeneszeretetének, és a Hangvető profiljának köszönhető a zenei hangsúly: a lengyel jazz, észt folk, zöld-foki szigeteki batuque és kolumbiai dallamok is felcsendülnek az év során. Tudnak miből válogatni az irodalom, képzőművészet, vagy az olyan “fiatalabb” műfajok szerelmesei is, mint az utcaszínház és a képregény.

Forrás: VEB 2023 EKF

A vendéglátó szerepében Veszprém és környéke is bemutatkozhat: több esemény a helyszínek egyediségével válik teljessé. Az ajkai Bányászati Múzeum, a csingervölgyi olvasókabin és a veszprémi Hangvilla vonzzák a kulturális programokat és a befogadó-alkotói határ átlépését. Az InterUrbán egy világ körüli kulturális utazásra invitál, amihez el sem kell hagyni Veszprém és környéke festői helyszíneit. Az ideérkező művészek, az ünnepi év során fokozódó figyelem és turizmus csak erősítik az InterUrbán mottóját: Vendégünk a világ - és szívesen maradna tovább, tehetjük hozzá némi helyismeret birtokában.

Az InterUrbán a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros kiemelt nemzetközi összművészeti programsorozata. 29 város kulturális profilját mutatja be kéthetes turnusokban, 150 programon keresztül. A sorozat aktuális programjai az InterUrbán Facebook oldalán követhetőek.