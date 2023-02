Sportolás a szabadban

A hűvösebb hónapokban sem kell feltétlen mindig bekuckózni az otthon melegében, hiszen a hideg ellenére is számos kültéri program közül válogathatunk! Gyerekekkel hatalmas élmény a szánkózás vagy a hófánkozás a hegyekben, de egy délutáni jégkorcsolyázás is kellemesen átmozgathatja és kikapcsolhatja az egész családot. Ha pedig a téli szünetben esetleg hosszabb kikapcsolódásra vágynánk, akkor egy ausztriai vagy szlovákiai sítúra mindig jó választás lesz. Ilyenkor viszont a biztosítást is tartalmazó biztosításról semmiképp ne feledkezzünk meg!

Váratlan helyzetek ugyanis még a leggondosabb előkészületek mellett is előfordulhatnak. Egy jól megválasztott utasbiztosítás viszont megoldást nyújthat, ha sérülés következtében orvosi ellátásra szorulnánk, vagy ha mi okoznánk balesetet a pályán. Megtérítheti a költségeinket, ha megsérülne vagy eltűnne a sífelszerelésünk, vagy ha betegség miatt nem tudnánk felhasználni a megvásárolt síbérletet, a befizetett sítanfolyamot. Az autós asszisztenciára pedig akkor számíthatunk, ha pont az utazáskor hibásodna meg az autónk.

Irány a természet!

A tavaszi és az őszi időjárás talán az egyik legtökéletesebb időszak a kirándulásokra. Tavasszal a zöldellő fák és az ébredező természet, ősszel pedig az ezerszínű falevelek miatt válik meseszéppé a természet. Az erdei kirándulások mellett érdemes megnézni az arborétumokat és a különböző tanösvényeket is: a makói Lombkorona sétány, az Alcsúti Arborétum vagy a Tatai Fényes Tanösvény igazán különleges és lélegzetelállító látványt nyújt. Egyik kirándulás sem megerőltető, és akár kisebb gyerekekkel is könnyen teljesíthető.

A közös sátrazás hatalmas élmény a kicsiknek

Nyáron mindenképp érdemes kihasználni a jó időt, és betervezni egy családi kempingezést a Balaton partjára, az Őrségbe vagy az Alföldre. A közös sátrazás amellett, hogy nem mindennapi élmény, rendkívül izgalmas is a gyerekek számára. A nyári felhőtlen estéken nincs is annál jobb, mint a csillagokat nézni a gyerekekkel, nappal pedig csobbani egyet a kemping medencéjében.