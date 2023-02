A Systemfarmer Zrt. üzletfejlesztési vezetője, Kozmér Tamás összegyűjtött néhány tippet, hogyan védekezhetnek hatékonyan a vállalkozások a jelentős károkkal járó kibertámadások ellen.

“Számos ügyfélnek nyújtunk IT biztonsági szolgáltatást, ahol az egyik legfontosabb tényező az együttműködésben az edukáció. Meg kell tanítani a vállalatokat néhány egyszerű biztonsági beállítás alkalmazására és a körültekintésre is. Ha például nem kattintunk ismeretlen e-mail címekről érkező linkekre, valamint beállítjuk a kétfaktoros hitelesítést, akkor az alapokat már megtettük a céges adatok biztonságáért” - mondja Kozmér.

Az internetes zsarolással és átveréssel kapcsolatban a Systemfarmer Zrt. szakértője hozzáteszi, néha nagyon valóságosnak tűnhetnek ezek az üzenetek, hiszen akár ismerősünk, munkatársunk e-mail címével majdhogynem megyező forrásból is kaphatunk hasonlót. Sokszor csupán egy betű vagy karakter különbözteti meg ezeket a valós kontakttól. Mit tehetünk akkor, ha átverés áldozatai lettünk?

“A legjobb, amit ilyenkor lehet tenni, hogy értesítjük az IT csapatot és azonnal lecseréljük a jelszavunkat. Ebben az esetben nincs minden veszve akkor sem, ha a kattintás és az adatok kiadása megtörtént. Azonnali jelszóváltoztatással és a szakemberek bevonásával nagyobb eséllyel minimalizálni lehet a veszteségeket.”

A Systemfarmer Zrt. csapata a zero trust elvét vallja, amikor IT biztonsági szolgáltatást nyújtanak, és ügyfeleiket is arra tanítják, hogy nyugodtan legyenek bizalmatlanabbak az online térben.

“Érdemes a kibertámadások megelőzésére koncentrálni. Az óvatosság, valamint az IT biztonsági programok használata arányaiban sokkal költséghatékonyabbak, mint utólagos kárfelmérésre és helyreállításra költeni. Arról nem is beszélve, hogy a büntetőjogi következmények - mint a pólószövetség esetében is - további kiadásokat jelentenek, és erőforrásokat kötnek le a cégben.”