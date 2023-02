A nők szeretik a parfümöt. Ez így volt, így van, és így is marad. Hiszen maga Coco Chanel mondta, hogy „Nincs elegancia parfüm nélkül. Ezek láthatatlan, felejthetetlen és felülmúlhatatlan kiegészítők.” Azaz lehetetlen lemondani róluk. Az eredeti illatok azonban meglehetősen magas áron érhetők csak el. Ha spórolni szeretnél, mindenképpen kövesd a női parfümök akcióit a Notino.hu-n. Itt a lehetőség, hogy kiegészítsd kozmetikai táskádat kedvenc illataiddal, vagy akár új márkákat vásárolj a következő szezonra. Az árcsökkentések új illatok felfedezését is ösztönzik. Talán mindig is érdekelt, milyen az ikonikus Chanel „öt” illata, vagy a híres Armani Acqua di Gioia? Most itt a tökéletes lehetőség! A női parfümök népszerűsítése minden bizonnyal új illathorizontok felfedezésére ösztönöz majd. Az is kitűnő attitűd, hogy meglepd kedvesed, és egy elegáns parfümmel ajándékozd meg, kifejező illatjegyekkel. Mit szólsz?

Női parfüm promóció – a legfontosabb kiválasztási kritériumok

Mit kell figyelembe venni az olcsó parfüm kiválasztásakor? Természetesen az illatot. Érdemes odafigyelni a palackok űrtartalmára is. Ha szeretnél kipróbálni egy adott márkát, voksolj a kisebb kiszerelésekre. Ha pedig a már jól bevált parfümödhöz nyúlnál, ami nélkül el sem tudod képzelni a mindennapokat, az optimálisak mindenképpen a nagy csomagok lesznek. Az akció során sokkal olcsóbban vásárolhatod meg őket. Parfüm vagy Eau de Parfum? Kíváncsi vagy, miben különböznek egymástól? A válasz egyszerű: az illatolajok koncentrációjában. Előbbinél 20-40 százalék között változik a kivonat mennyisége, ami a parfümöt rendkívül hatékonnyá és hosszan érezhetővé teszi a bőrön. Azonban elég magas árat kell fizetni értük, éppen ezért az akciók remek lehetőséget kínálnak arra, hogy a költségvetés teljes összeomlása nélkül kényeztesd magad egy luxus kozmetikummal. Valamivel olcsóbb az Eau de Parfum, amiben 10-15 százalékos az illóolajok tartalma. Az illat sokáig megmarad a bőrön vagy a ruhákon, de könnyebb, ezért alkalmasabb a mindennapi használatra. A női parfümök promóciója egyben szuper lehetőség az Eau de Toilette sokkal olcsóbb vásárlására is. Az illatkivonatok koncentrációja ebben az esetben 5-10 százalék, ami még az Eau de Parfum alternatívájánál is könnyebbé teszi. Ennek köszönhetően a kozmetikum pótolhatatlan a meleg napokon, amikor jobban terjednek az aromák a levegőben.

Ne hagyd ki a női parfüm akciót a Notino.hu-nál

A női parfüm promóció remek alkalom arra, hogy az ikonikus, eredeti illatokhoz nyúlj, és mindennap élvezhesd azokat. A Notino.hu webáruházában a leghíresebb gyártók palackjait találod, melyeknek köszönhetően felfedezheted az aromák varázsát, és a parfümöket a személyiségedhez illesztheted. Tekintsd meg a kínálatot most, és rendelj online illatokat, amelyek már a puszta gondolatukkal is felébresztik érzékeidet.