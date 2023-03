Emellett nem szabad elfeledkezni az alapos bemelegítés és az edzés végén nyújtás fontosságáról sem, de hogy a kettő közötti idő is a leghatékonyabban teljen, érdemes az elvégzett fizikai munka minőségére is hangsúlyt fektetni. Nézzünk is meg néhány egyszerű tippet, amelyekkel javíthatjuk az edzések hatékonyságát!

Hogyan növeljük az edzés hatékonyságát?

Sokszor fordulhat elő, hogy elkap minket egy egyfajta lendület – gondoljunk csak az újévi fogadalmak időszakára –, amikor megszületik a nagy elhatározás, hogy innentől kezdve például minden egyes nap fogunk valamilyen testmozgást végezni. Szép vállalásnak hangzik, ugyanakkor érdemes inkább ésszerű célokat kitűzni, ellenkező esetben nem fogunk tudni megfelelni a túlzott elvárásoknak, és az ebből eredő csalódás könnyen a kedvünket szegheti.

Törekedjünk a fokozatosságra!

Bármilyen sportba is fogjunk bele, fontos, hogy fokozatosan emeljük a annak intenzitását, amennyiben nemcsak pillanatnyi sikereket, hanem hosszú távú eredményeket szeretnénk elérni. Erre akár heti néhány alkalom is elegendő lehet,

30-40 perces edzésekkel: a lényeg, hogy rendszeres legyen, de ne túl sok vagy túl megerőltető, hogy a testmozgás ne egy terhes kötelezettséggé, sokkal inkább egy felüdítő kikapcsolássá váljék számunkra. Érdemes lehet követni valamilyen edzéstervet, akár telefonos applikációk formájában is – ezek által edzettségi állapotunknak megfelelő, a sportolásra szánt időkeretünket is figyelembe vevő, személyre szabott ütemtervet választhatunk ki magunknak.

Koncentráljunk a feladatra!

Sokakat az tart vissza a sportolástól, hogy egyszerűen unalmasnak tartanak egy kiadósabb futást vagy egy hosszabb spinning edzést – a ilyen helyzetben pedig csábító lehet például tévézéssel vagy zenehallgatással feldobni az testmozgásra fordított időt.

Ugyanakkor ezek a megoldások kifejezetten ronthatják az edzés hatékonyságát és zavaró tényezőként hathatnak, hiszen elvonják a figyelmünket a feladatról, a külső ingerek miatt kevésbé tudjuk átérezni és felvenni az adott mozgásforma ritmusát. Így hiába szánunk bőségesen időt sportolásra, ha sem a gyakorlatok helyes elvégzésére, sem a megfelelő pihenésre nem koncentrálunk eléggé, annak végső soron az edzés hatékonysága látja kárát.

Használjuk ki edzésre fordított időt!

Ha meghoztuk az elhatározást és rendszeresen látogatjuk akár az edzőtermet, akár a futópályát, érdemes a lehető legjobban kihasználni a testmozgásra fordított időt. Fontos, hogy ne pihenjünk túl sokat, rövid szünetek közbeiktatásával törekedjünk a lehető legintenzívebb munkát elvégezni.

Nagyon jó módszer az úgynevezett magas intenzitású szakaszos edzés. A kifejezés azoknak az edzésmódszereknek az összefoglaló elnevezése, amelyeket a magas és az alacsony intenzitású részek ciklikus váltakozása jellemez. Például a sprintből fokozatosan lelassítva kocogunk, majd ismét gyorsítunk, de soha nem állunk le teljesen. Érdemes utánaolvasni a HIIT (high intensity interval training) módszereknek, hiszen számos mozgásforma esetében alkalmazható technika, amely jelentősen javíthatja annak hatékonyságát.

Gondoskodjunk a megfelelő tápanyagokról!

Szervezetünknek bírnia kell egy intenzívebb edzés tempóját is, testünknek készen kell állnia a rá váró megmérettetésre – ehhez pedig a megfelelő tápanyagok bevitelével adhatjuk meg a szükséges erőforrásokat. A magnézium, a kalcium vagy a kollagén nagyon fontos ízületeink egészsége szempontjából, a különböző fehérje- vagy bcaa-készítmények pedig izmaink és csontjaink erősítésében játszanak kiemelt szerepet.

A fehérjék testünk építőkövei, amelyben számos funkciót töltenek be – léteznek például szerkezeti fehérjék, mint a kollagén, illetve a mozgást segítő fehérjék is, mint az aktin és a miozin. Az aminosavak a fehérjék alkotóelemei, így szervezetünknek ezekre a vegyületekre is szüksége van a normál működéshez, különösen intenzívebb edzés esetében. A bcaa-készítmények pedig tartalmazzák azokat a legfontosabb típusait, amelyek elengedhetetlenek izmaink, csontjainak és teljes fizikai vázunk egészsége szempontjából.