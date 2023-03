A kamionvezetés sokak számára vonzó munka, mert jók a kereseti lehetőségek, és elismert, felelősségteljes munka. Ám nem mindenki alkalmas kamionsofőrnek. Az, hogy valaki tud és szeret vezetni, csak egy fontos alapfeltétel, de ezenkívül több fontos készség, tudás és tulajdonság is kell hozzá.

Magyarország egyik legnagyobb állásközvetítő portálja, a Jooble bemutatja, mit várnak el a munkaadók, mi kell ahhoz, hogy valaki nemzetközi sofőr legyen, nem csak papír szerint, de a valóságban is. Mivel nemzetközi és belföldi árufuvarozók iránt szinte folyamatos a kereslet – elég csak megnézni a Miskolc állás oldalt –, sokan úgy érezhetik úgy, hogy nyert ügyük van a jelentkezésnél. Pedig a feltételek szigorúak, a munka komoly felelősséggel jár, ráadásul fizikailag és érzelmileg is megterhelő.

Nézzük az előnyöket!

Első helyen rögtön a fizetés áll. A fizetesek.hu szerint a kamionsofőrök hazai havi bruttó átlagkeresete elérheti akár a 802 000 forintot is. A munka rendszerint sok pihenőidővel jár – és itt nem a tachográfban rögzített, 4 és fél óránkénti kötelező 45 perces pihenőre gondolunk, hanem arra, hogy a nagyobb utak után több a szabadnap. Persze ha belföldi fuvarozásról van szó, a munkaidő közelíthet az átlagoshoz, vagyis heti öt nap munka után a hétvége szabad – de ez a munkáltatótól és az adott állástól is függ.

Miből áll egy kamionsofőr munkája?

Nos, nem csak vezetésből. A kamion- vagy teherautósofőrnek gondoskodnia kell arról, hogy a szállítmányt biztonságban és épségben a célhelyre juttassa. Amikor éppen pihenőidő van, az előírások szerint kell védenie az árut, például a lopásgátló rendszerek működtetésével. Felügyelnie és irányítania kell a kirakodási munkálatokat, tudnia kell működtetni a teherautóra szerelt csörlőket, különféle emelőket. Képesnek kell lennie ellátni az adminisztratív feladatokat, például az útinapló vezetését, a pihenők rögzítését, a feladattal kapcsolatos papírmunka elvégzését. Ha külföldi utakra megy, akkor valamilyen idegen nyelv ismerete is szükséges, legalább annyira, hogy kommunikálni tudjon az útellenőrökkel, vámtisztviselőkkel. Végül, a kamion- vagy teherautó-sofőr a jármű műszaki állapotáért is felel: ha nem is ő végzi a karbantartást, de oda kell figyelnie a járműre, rendszeresen karban kell tartania és szervizeltetnie kell, a kisebb műszaki gondokat pedig talpraesetten és hozzáértően meg kell oldania.

Milyen jogosítványok, képzések, alkalmassági feltételek kellenek a fuvarozói munkákhoz?

A legfontosabbak:

C+E jogosítvány (ami feltételezi a B- és C-kategóriás jogosítvány meglétét is)

PÁV I (esetleg PÁV II) pályaalkalmassági vizsga

GKI (nemzetközi gépjárművezetői képesítési igazolvány)

ADR (veszélyes áruk ismerete) képzés és vizsga elvégzése

digitális kártya (chipkártya)

erkölcsi bizonyítvány (nem mindenhol feltétel)

idegennyelv-tudás (nem mindenhol feltétel)

A Jooble oldalán a munkaadók a legkülönbözőbb megnevezések alatt kereshetnek sofőröket: például fuvarozó, nemzetközi vagy belföldi árufuvarozó, kamionsofőr, teherautó-vezető, nemzetközi járművezető. A cégek minden érdeklődőről azonnal visszajelzést kapnak, és a nagy adatbázisnak köszönhetően szinte mindig megtalálják az ideális jelöltet – a jelentkezők pedig az ideális munkát.

A munkakeresők nemcsak foglalkozás, hanem városok szerint, például: békéscsabai állások, vagy vármegyék, illetve munkaadók szerint is rákereshetnek az üresedésekre, meghirdetett állásokra.

Milyen tulajdonságok szükségesek a kamionsofőri vagy teherautósofőri munkához?

Noha a fizetés, az utazás élménye és a felelősségteljes munka presztízse miatt sokan vágynak erre a munkára, és hajlandók sok időt és energiát áldozni arra, hogy meglegyen minden szükséges papírjuk, a gyakorlatban kiderülhet, hogy a kamionozás sokkal keményebb munka, mint amilyennek látszik. Először is, a napokig, hetekig tartó vezetés, amelyet szigorú időbeosztás szerint kell végezni, nem az a romantikus szabadság, amit sokan elképzelnek. Ez bizony kőkemény fizikai munka, amelyhez jó koncentrációs képesség, monotonitástűrés és jó állóképesség kell. Egy nemzetközi fuvar során naponta átlagosan 600 km-t kell vezetni 1-2 héten keresztül, ami még a kötelező pihenőidőkkel és szünetekkel együtt is nagyon megerőltető lehet. Tudni kell reagálni a váratlan helyzetekre, ismerni kell minden vonatkozó szabályt, nemcsak a hazai előírásokat, hanem a tranzitországokét és a célországét is.

És tudomásul kell venni, hogy egy nemzetközi fuvarozó sokszor és sokáig van távol a családjától, barátaitól. Akinek ez nehézséget okoz, az csak belföldi munkákat vállaljon.

Hogyan szerezhetünk tapasztalatot?

Sok munkaadó ragaszkodik a pár éves gyakorlathoz, ezért friss C+E jogosítvánnyal nem mindig könnyű munkát találni. Ezért elsőre olyan helyre érdemes jelentkezni, hogy van lehetőség 4 kezes járatra, vagyis egy tapasztalt sofőr mellett ellesni és megélni a gyakorlati tudnivalókat. Mennyi idő után számít tapasztaltnak egy kamionsofőr? A Jooble azt tanácsolja, hogy erre 1-2 évet mindenképpen rá kell szánni, különösen külföldi utak esetén. A felelősség ugyanis nagy: ha a munkáltató úgy ítéli meg, hogy valamilyen hiba, káreset vagy veszteség a kamionsofőr hibájából történt, mert nem tudta szakszerűen kezelni a helyzetet, akkor a kár megfizetésére kötelezheti.