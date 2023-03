Reebok Turbo Restyle

A Reebok Turbo Restyle modelljei nemcsak futáshoz megfelelőek, hanem konditermi edzésekhez is. A talpa nem túlságosan ívelt, de pont annyira az, amennyire egy bemelegítő kocogáshoz szükséges. Ezen kívül stabil, és megfelelően alátámasztott sarokkal rendelkezik, aminek köszönhetően még súlyemeléskor sem lesz problémánk. A Reebok ezen modellje ráadásul kifejezetten pénztárcabarát, ami jó hír a kezdőknek, akik még nem akarnak komolyabb felszerelést választani elsőre. Többféle színkombinációban kapható és kényelmes választás mindenkinek.

Adidas Strutter

Futáshoz és kocogáshoz kiváló választás az alapcipők között, azonban a talpa miatt jó lehet súlyzós edzésekhez, tornához is. Mivel nem olyan erősen ívelt a talprésze, ezért remek stabilitást ad. Ráadásul az adidas ezen sportcipő modellje még utcai viseletként is kiváló. Strapabírósága jól ismert, ahogyan az adidas többi termékénél is az, és természetesen többféle színben és variánsban is kapható. Széles választékban pedig megtalálhatjuk ezt a modellt a CCC üzletében, ahol ráadásul online és a fizikai üzletben is könnyedén megvásárolhatjuk a cipőket. Ezen kívül a CCC online vásárlás esetén a mégsem jó cipőket ingyenesen visszaveszi, és akár az üzletben is könnyedén kicserélhetőek.

Fila Altavetta

A Fila Altavetta már egy komolyabb árkategóriájú fitneszcipőt takar. Formájából is látható, hogy kifejezetten fitneszedzésekhez a legjobb viselni. Ezt úgy láthatjuk egyébként egy cipőn, hogy vastagabb az egész talpszerkezete, mint ahogy megszokott, és nem olyan erős az ívelése, mint egy futócipőnek. Ezek a tulajdonságok ahhoz szükségesek, hogy például súlyemeléskor megfelelő alátámasztással rendelkezzünk, illetve a különféle tornagyakorlatok, mozgásformák is kényelmesek legyenek számunkra. A Fila Altavetta modellek ezen kívül futásra is alkalmasak, ami a fitnesznek szintén egy fontos része, hiszen például bemelegítéskor, vagy épp súlymellényes kocogáskor is meg kell, hogy állja a helyét a cipő. A fitneszcipőket pontosan emiatt univerzálisan alakították ki.

Puma Disperse Xt Wn's

A Puma ezen modellje szintén egy kifejezetten edzőcipőnek készült darab. Kiváló alátámasztása miatt remekül használható mindenféle edzéshez. Technológiáját tekintve rugalmas EVA anyagból készült a talp középrésze, amely kifejezetten a gyors, hirtelen mozgásokhoz fejlesztett kiváló anyag. Ezért kocogáshoz, mint bemelegítés, és különféle tornagyakorlatokhoz is remek választás.

Skechers Vast Adventure

A Skechers bakancsait és azok minőségét nem kell bemutatni senkinek. A sportcipői is ugyanezt a szintet hozzák. Az említett modell pedig kiváló edzőtermi edzéshez, memóriahabos talpával komfortos és stabil állást biztosít. Ezen kívül ez a cipő egyébként könnyedebb túrákhoz lett megalkotva, viszont edzőteremben egy komolyabb súlyzós edzésnél is ugyanazt a profizmust nyújtja, mintha a terepen kirándulnánk vele.