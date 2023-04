Ez az AERIUM AOVO PRO városi elektromos roller, amely megfizethető árának és praktikus tulajdonságainak köszönhetően tökéletes a diákok számára. Miben rejlik a varázsa?



Az AERIUM AOVO PRO elektromos roller számokban



A gyártó AERIUM az AOVO PRO modellben egy 350 W-os ideális teljesítményű motort rejtett el - ez az egyik legerősebb elektromos roller a saját kategóriájában. Akár 31 km/h sebességet is elérhet, és egyetlen feltöltéssel 35 km távolságot is képes megtenni.



Más modellekhez hasonlóan az AERIUM AOVO PRO maximális hatótávolsága a vezetője súlyától és a terepviszonyoktól függ, így a gyártó 25-35 km-es hatótávolságot ad meg. De ami hatalmas pozitívuma ennek az elektromos rollernek, az a 120 kg-os teherbírása, ami túlszárnyalja a standard termékeket.

Mindenesetre, ezzel az elektromos robogóval könnyen eljuthatsz az iskolába és vissza, anélkül, hogy napközben fel kellene tölteni. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül öt órát vesz igénybe.



Praktikusság mindenekelőtt



Az elektromos rollerek már csak azért is nagyon praktikusak, mert nincs szükség parkolóhelyekre. Ezért nincs szükség parkolóhely keresésére, és nem csupán az iskolai parkolóban.

Az AERIUM AOVO PRO elektromos roller ráadásul összecsukható - egyszerű zárrendszerrel rendelkezik, amely megkönnyíti, hogy bárhová magával vigye. Összecsukva elfér az ágy alatt, a szekrényben, de szükség esetén a tömegközlekedési eszközökre is felszállhat vele. És még túlságosan sem kell megerőltetnie magát, 12,5 kg-os súlyával egyértelműen az egyik legkönnyebb modell a piacon.



A kisméretű, de jól látható áttekinthető kijelző is hasznos, amely menet közben olyan fontos adatokról tájékoztat, mint a sebesség és az akkumulátor töltöttségi szintje. A biztonságos közlekedés érdekében az elektromos roller LED-es lámpákkal felszerelt, így még sötétedés után is gond nélkül utazhatunk vele.

A vízállóságáról semfeledkezhetünk meg. Ha útközben eső vagy néhány pocsolya lepi meg, az sem jelent problémát az AERIUM AOVO PRO számára.



Mitől lesz ez a legjobb választás a diákok számára?



Mi aggaszt szinte minden diákot? A lista élén a pénzügyek és az imázs állnak. Szeretnénk jól kinézni, de a jelenlegi jövedelmünkből nehéz erre pénzt megtakarítani. És néha az is sok fejtörést okoz, hogy ésszerű érveket találjunk arra, hogy a szülőknek miért kellene hozzájárulniuk az imázs alakításához.

Az AERIUM AOVO PRO elektromos roller az egyik legolcsóbb modell a piacon. Ha közelebbről megnézzük a paramétereit, tagadhatatlan, hogy az ár/teljesítmény arány több mint kedvező. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy a legolcsóbb robogók automatikusan a legkevésbé erősek.

És ha az imázs szempontjából nézzük, semmi olyat nem látunk rajta, ami a ne volna szép. A fekete dizájn piros részletekkel kellemesen kifinomult benyomást kelt, és tetszetős a kis méretű, de világos kijelző, valamint a diszkréten beépített első lámpa és hátsó helyzetjelző lámpát is.

Az okostelefonok korában a BMART alkalmazás is pozitívum, amelyet Bluetooth-on keresztül könnyen csatlakoztathat az elektromos rollerhez. Az alkalmazásban beállíthatja a robogó végsebességét, illetve nyomon követheti a futásteljesítményt és az akkumulátor állapotát.

De amit a legjobban értékelünk, az a roller lezárásának lehetősége. Ha valaki megpróbálna hozzányúlni, egy figyelmeztető hangjelzés fog figyelmeztetni erre, ami különösen hasznos akkor, ha a gép nincs a közvetlen ellenőrzésed alatt.





Hol szerezhető be az AERIUM AOVO PRO elektromos roller?



Hol lehet ténylegesen megvásárolni ezt a praktikus elektromos rollert? Ehhez közvetlenül használhatja z Aerium webáruházat, amely egyúttal az AERUM márka alapítója és a modell hivatalos importőre is egyben. A gyártó a praktikus termékek mellett minőségi garanciával és értékesítés utáni szervizzel is büszkélkedhet, és a szükséges pótalkatrészek is rendelkezésre állnak.

Fontos információkat tudhat meg jól működő ügyféltájékoztatónkban is, ahol műszaki szakembereink segítenek Önnek minden kérdés megválaszolásában. Ezenkívül a rendszeres promóciós ajánlatoknak köszönhetően garantáltan nagyon jó áron juthat hozzá.



A képekforrása: Aerium.hu