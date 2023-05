Mit szólsz az azonos színek – különböző tónusok tematikához?

Ahelyett, hogy a tipikus nyomtatott szlogenes pólókat választanátok, inkább próbáljátok meg mindkettőtök megjelenését hasonló színárnyalatokkal kialakítani. Ennek egyik egyszerű módja, ha egy monokróm összeállítással mindent megtesztek egy merész, de elegáns, egyforma pillanatért. Úgy gondolod, hogy ez túlzás a számotokra? Nos, ne aggódj, mert egy vagy két választható árnyalattal visszafoghatod az akcentust valami finomabbra. Ellenkező esetben viseljetek azonos színséma különböző tónusaiba tartozó elemeket. Így ikerszövetséget köthettek anélkül, hogy egyébként egyformán néznétek ki. Ragaszkodjatok a semleges színekhez, mint például a földszínek, a bézs, a fehér vagy a fekete. Ezekkel az árnyalatokkal összeállított páros outfitek elegánsabbnak és trendibbnek tűnnek. Kezdjétek azzal, hogy a női pulóverek Answear kollekcióból kiválasztotok egy mindkettőtök számára vállalható tökéletes tónust!

Viseljetek azonos mintájú ruhákat

Az azonos minták viselése a kedvessel nagyszerű módja annak, hogy a stílusotokat vidám és merész megjelenésben harmonizáljátok. Természetesen nem arra gondolunk, hogy tetőtől-talpig ugyanazokkal a mintákkal nyomtatva kell elhagyni a házat. Ez nyilván bárki szemét elvakítja, és nem feltétlenül jó értelemben. Kezdésként válasszatok egy szimpatikus mintát, majd kísérletezzetek az adott dizájn váltakozó méreteivel vagy színeivel. Például, ha ő egy férfi dzseki és egy chino kombinációját veszi fel nagy kockákkal, akkor te viselj blézert vagy egy női pulóvert kisebb méretű kockákkal. Vagy ha mindketten csíkos inget viseltek, válasszatok ellentétes színeket, amelyek kiegészítik egymást.

Forrás: answear.hu

Illeszd a kiegészítőket partnered ruhájához

A pároddal való összeöltözés nem feltétlenül igényel sok munkát. Ha nem vágytok túlzottan az összeillő outfitek összeállítására, de továbbra is szeretnétek egymásra hangolódni, akkor inkább párosítsátok össze a kiegészítőket. Végtére is, megpróbálni egy öltönyt vagy színes inget szinkronizálni a saját ruháddal, elég nagy kihívás lenne. A formális rendezvényeken így egyszerűbb módja, hogy partnereddel harmóniában jelenjetek meg, ha estélyi ruhádat az ő díszzsebkendőjének vagy nyakkendőjének színével vagy mintájával kötitek össze. Ügyeljetek arra, hogy az öltöny többi részét semlegesen tartsátok, hogy a kis kiegészítő kiemelkedjen. Hétköznapi randevúzáshoz érdemes megfontolni az összeillő sapkákat, baseball sapkákat vagy tornacipőket, hogy együtt csinos utcai viseletet varázsoljatok. Ellenkező esetben választhatsz egy kézitáskát is a párod övéhez vagy órájához. Ezek az apró részletek teszik teljessé a tökéletes páros ruházatot, és már ennyi is eszményien reprezentálja, hogy összhangban vagytok egymással.