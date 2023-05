Az MVM Edison startup versenye 2016 óta ugródeszka az innovatív – elsősorban energetikai – ötletek és vállalkozások számára. Mint mindig, most is valós problémákra megoldást kínáló, piacképes ötleteket vártak a döntéshozók. A jövő energetikai megoldásai mellett az alábbi kategóriákban lehetett nevezni: jövő otthona, jövő városai, digitális infrastruktúra, ügyféloldali fizetési megoldások, vásárlói tapasztalatok és termékinnovációs megoldások.

A versenyre olyan ötleteket lehetett benyújtani, amelyek még kezdeti (ötlet), illetve már érettebb (scale up) szakaszban járnak. Az idén beérkezett több mint száz hazai és nemzetközi pályázat közül a szakmai zsűri hat ötlet és kettő scale up fázisú csapatot juttatott a döntőbe. A május 10-én megrendezett döntőt (Demo Day) egy két hónapos intenzív inkubációs program előzte meg, ahol felkészítették a csapatokat a megmérettetésre, illetve jól hasznosítható tudást kaptak vállalkozásuk elindításához és fejlesztéséhez is. Az elmúlt évektől eltérően idén élőben tartották az eseményt, amelyet a nézők online követhettek végig.

Forrás: MVM Zrt.

A számtalan jó ötlet közül a ChillWell megoldása került ki győztesen: egy olyan passzív klímarendszert álmodtak meg, amely képes energiahatékony léghűtésre a hagyományos klímák fogyasztásának akár tizedét használva. Második helyen a Metrinergy végzett, amelynek költségoptimalizáló ötlete segíteni fog a vállalkozásoknak, hogy az emelkedő energiaárak mellett is fenntarthatóan és profitábilisan működhessenek. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Beeco állhatott fel, akik egy olyan ökocentrikus platform megalkotását álmodták meg, amely összeköti az ökotudatos felhasználókat a fenntarthatóságért küzdő cégekkel a zöldebb jövő érdekében. A scale up fázis díjazottja a BitBűvész KKT. lett, akik innovatív SmartDoc megoldásukkal megkönnyítik és felgyorsítják a hivatalos dokumentumok kitöltését, miközben biztonságossá is teszik a folyamatot.

A kategórianyertesek három-, a további dobogósok pedig kettő-, illetve egymillió forint értékű támogatást kaptak. Ezen kívül a díjazottak esélyessé váltak az MVM Smart Future Lab Zrt. legfeljebb 50 millió forint értékű magvető befektetésére is.

Forrás: MVM Zrt.

Hiszünk abban, hogy a jó ötletek valódi változást hozhatnak a világba. Az innováció, az előretekintés és a folyamatos fejlődés az MVM számára kiemelten fontos, éppen ezért nem csupán feladatunk, hanem kötelességünk is felkutatni, felkarolni a legjobb ötleteket. Büszkeséggel tölt el, hogy az MVM EDISON mára nemzetközi szinten is elismert névvé vált, és hogy a verseny hét éve során több mint nyolcszáz pályázat érkezett, amelyből már hatvanöt döntős csapatot mentoráltunk és huszonhárom nyertes csapat győzelmét ünnepelhettük

– mondta Mátrai Károly, az MVM Zrt. vezérigazgatója, a zsűri elnöke.

Izgalmas évről évre meghallgatni és megismerni azokat a kreatív és innovatív ötleteket, amelyek a közös jövőnket formálják. A verseny hét éve alatt számos, az energetikai szektor számára is figyelemre méltó megoldással találkoztunk, amelyeknek nagy örömmel nyújtottunk és nyújtunk szakmai támogatást – mondta Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. technológiai innovációs igazgatója, a zsűri tagja.