Tippek a gazdaságos vásárláshoz

Az élelmiszervásárlás olyan kötelezettség, amelyet minden háztartásnak akár havonta többször is el kell végeznie. Ennek eredményeként a havi élelmiszervásárlás a családi költségvetés egyik legnagyobb tétele. Éppen ezért érdemes vásárlás során olyan tippeket és tanácsokat alkalmazni, melyek segítenek a spórolásban. A szupermarketek versenyeznek egymással, hogy a legvonzóbb árukat kínálják vásárlóiknak. Abban a pillanatban, amikor a vásárló leértékelt árukat, különösen tartós cikkeket fedez fel, kísértést érez, hogy néhány darabot vásároljon belőlük. Ideális annyit vásárolni, amennyi otthon felhasználható. Például az akciós csirke vagy egyéb hús nagyon gyakran megtalálható a szórólapokon, így nincs szükség felesleges készletek kialakítására, amelyeket a szavatossági idő lejárta után nagyon gyakran fel sem használnak. Ezért inkább érdemes figyelni az egyes kereskedelmi láncok szórólapjait, mint például az Aldi újágok akciós kínálatát. Az Aldi akciós újság lapozható formában megtalálható az Aldi online felületén is.

Az akciós termékek mellett javasolt szezonális élelmiszereket vásárolni, főleg gyümölcsöt és zöldséget. A Magyarországon termesztett termékek általában olcsóbbak, főleg, ha szezonálisak. Nyáron epret, áfonyát, sárgarépát, uborkát, paprikát vagy paradicsomot érdemes venni, télen pedig almát. Ajánlott átlapozni az egyes áruházláncok akciós újságjait, melyek összegyűjtve megtekinthetők a Letado.com/hu online felületén. Az akciós újságok lehetővé teszik, hogy a szezonális termékeket is a lehető legnagyobb kedvezménnyel vásárolhassuk meg. Spórolhat a szupermarket saját márkanév alatt értékesített termékek vásárlásánál is, melyek gyakran olcsóbbak, mint a márkás társaik. A minőség általában azonos, vagy még magasabb is lehet. A saját márkás termékek általában gyorsan felismerhetők az egyszerű csomagolásról és természetesen a cég logójáról. Ezen termékek között a drogériaszerektől a tartós élelmiszereken át, a hús- és tejtermékekig gyakorlatilag minden megtalálható.

Sajátkezűleg elkészített termékek

Ahogy az élelmiszert sem szabad elpazarolni, a ruhákat és a sérült bútorokat sem szabad kidobni addig, amíg valóban szükség van rá. Évekkel ezelőtt az emberek mindent megtettek annak érdekében, hogy a dolgok a lehető leghosszabb ideig fennmaradjanak. Megvarrták a lyukas ruhákat, megjavították a megrongálódott bútorokat. Legyen kreatív, használja az interneten fellelhető tudást, és ahelyett, hogy kidobná dolgait, javítsa meg, vagy legalább hasznosítsa újra. Csak viszonylag nemrégiben vált népszerűvé, hogy mindent boltban vásároljunk. Évtizedekkel ezelőtt az emberek sok mindent kézzel készítettek, és bár ezek egy része megvásárolható volt a boltban, sokan úgy döntöttek, hogy nem költenek rá pénzt, és megtakarítás céljából elkészítették a saját változatukat. Tehát ha spórolni szeretne, készítse el saját tisztítószereit, szépségápolási termékeit vagy ajándékait. Érdekes készségeket sajátíthat el, pénzt takaríthat meg, és nagyszerű családi tevékenységeket kovácsolhat velük össze. A világhálón rengeteg oktatóvideó található, amelyek segítségével könnyedén elsajátíthatja azokat.

Használjon készpénzt

Ez a legjobb régimódi pénzmegtakarítási tipp, amely nagy változást hoz a pénzügyeibe! A hitelkártyákat sokáig nem használták, és sok idős ember még mindig nem szereti őket. És bár a hitelből történő vásárlás ilyen vagy olyan formában gyakorlatilag mindig is létezett, az emberek nagy része nem élt a lehetőségével. Ehelyett többnyire készpénzben fizettek. Ha valamire nem volt pénzük, egyszerűen nem vették meg. Egy másik előnye annak, ha készpénzzel fizet, hogy látja, hogy mennyi pénzt is költ, amikor vásárol, azaz arra ösztönzi az embert, hogy jobban átgondolja, mire is költ.

Használja a borítékrendszert

Ez a módszer nagyon hatékony pénzmegtakarítási módszer volt és ma is az. Készítsen költségkeretet, hogy mennyit költ havonta. Ezután húzza ki a borítékokat, és nevezze el őket költségvetésének megfelelően – élelmiszerek, ruhák, szolgáltatások. Próbáljon meg beérni azzal, amit félretett. Ami megmarad, tegye a megtakarítási borítékba. Látni fogja, mennyit költ, és mire költ feleslegesen. A pénzmegtakarítás bonyolultnak tűnik, de valójában ez egy viszonylag egyszerű folyamat. Csak tudja, hogyan kell helyesen csinálni. A legrosszabb, amit tehet, hogy kölcsönt veszel fel egy drága dolog megvásárlására. Ha valamit nem engedhet meg magának, inkább engedje el és ne vegye meg. Ha lakásról vagy autóról van szó, ne vegyen fel túl sok hitelt exkluzív modellekre vagy nagy villákra. Vigyázzon, vegyen fel kevesebbet kölcsön, és kerülje az anyagi problémákat. Azonban a megtakarításról sem szabad megfeledkezni egy ilyen mozgalmas és gyors élet során. Ezért hozzon létre egy megtakarítási számlát, és fizetésének néhány százalékát oda spórolja. A megtakarítási számlákon általában a pénz kamatozik, így tovább is lehet vele keresni.

A vásárlási szokásokat impulzív vásárlásról tudatos vásárlásra változtatni nem könnyű. Ha követi ezeket a bevált tippeket, valóban havonta több ezer forintot spórolhat meg.