Lesz viszont egy különleges alkalom, amikor egyszerre sokukkal is. Az olaszfalui Pásztortalálkozó és Pásztorünnep megrendezése kiemelkedő példája a VEB2023 EKF program egyik céljának, hogy a már eddig is népszerű bakonyi-balatoni helyszínek mellett a csendesebb falvakat és a bakonyi-balatoni identitás kevésbé ismert oldalait is megismertesse a közönséggel. Rideg vagy szilaj, tudós, községi vagy uradalmi pásztorok – a Magyar Néprajzi Lexikon a régi mesterség rengeteg ágáról tudósít. Ha még a szokásokat, öltözékeket és a művészi pásztorfaragásokat is megemlítjük, látszik, milyen sokszínű világ a pásztoroké. Május 19-én és 20-án lehetőség lesz mindezt felfedezni Olaszfaluban, a Nyugdíjas Közösségi és Értékőrző Egyesület által szervezett Pásztorünnep és Népzenei Fesztivál alkalmával. A bakonyi és Balaton-felvidéki tájakon ma is él és dolgozik közel harminc pásztor. A jeles esemény nekik is lehetőséget teremt a találkozásra, párbeszédre, sőt, hazánk távolabbi részeiről és határainkon túlról - többek között Felvidékről és Délvidékről – érkező pásztortársak is megismerhetik egymást.

Fotó: Mahl Kornel

Nyitányként különféle szakterületek képviselői, kutatók találkoznak a gyakorló pásztorokkal egy workshop keretében. „Mindkét ’félnek’ nagy tudáskincs van a birtokában, amely néha kiaknázatlan, de az esemény alkalmat biztosít ennek felszínre hozására. Ökológiai, fentarthatósági szempontok, lehetőségek is szóba kerülnek, de az esemény szervezői távolabbra is kitekintenek, hiszen kenyai, mongol, iráni, spanyol pásztorok is érkeznek. A közönséget is várják az eseményre, ahol minden pásztor a régi, hagyományos öltözetben lesz jelen, az előző napi konferencia külföldi résztvevői is. Milyen érdekességeket kínálnak még? Egyedülálló módon hozzák össze a határon belüli és túli pásztorkultúra és népzene képviselőit: énekegyüttesek, néptánccsoportok is fellépnek. Online minősítő dalversenyt is szerveznek, melynek a döntőjét már a Pásztorünnepen és Népzenei Fesztiválon rendezik meg, a szakmai zsűri által legjobbként kiválasztott tíz versenyzővel.

Fotó: Mahl Kornel

A szombati Pásztorgálán pedig rövid ismertetőket is hallhat a közönség az egyes országok, tájegységek pásztoréletéről, hagyományairól, pásztorművészetéről. A Bakony-Balaton régió egy állandó mozgásban lévő táj, ahol lépten-nyomon történetek, sorsok, rejtett értékek és kulturális kincsek várják a látogatókat. A pásztorvilág köré épülő kétnapos esemény betekintést nyújt a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program által összefogott régió egy érdekes szegletébe. A Pásztorünnep Nemzetközi Népzenei Fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program Élő Régió klaszterének részeként mutatja be a pásztorélet hagyományait és művészetét.

Fotó: Mahl Kornel

Olaszfalu –Pásztorünnep és Pásztortalálkozó 2023.

Nemzetközi Népzenei Fesztivál

10:00 - 11:00

Bakonyi házigazdák köszöntője

Gyermekműsor

Dudar, Bakonynána, Olaszfalu néptáncegyüttesei

Szivárvány kamarakórus Olaszfalu

Olaszfalui Nyugdíjas Klub vegyeskara

11:00 – 12:00

Tóth László Népdalénekes, Pálháza

Aranypáva Nagydíjas, a „Hajnal akar lenni” HAL Kárpát-medencei Népdalverseny győztese,

A Magyar Kultúra Lovagja

Rezes Gyula népdalénekes Szlovákia, Szepsi

Aranykoszorús magyarnóta énekes

Hajdusági Népzenei Együttes Debrecen

Aranypáva Nagydíjas

12:00 – 13:00

Csutorás Együttes, Táborfalva,

A Népművészet Ifjú Mestere

Birinyi József - Pásztorhangszerek bemutatója

Népzenekutató, a Filharmónia népihangszeres szólistája, a KÓTA Társelnöke, Unesco Fiamp díjas filmrendező,

A Hungarikum Szövetség elnöke

Bikahang Kórus, Budapest

13:00 – 14:00

Pásztordal Verseny Döntő, KÓTA Aranypáva Országos Népzenei minősítő

14:00 – 15:00

Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör, Püspökladány

Aranypáva Nagydíjas kórus

2. Rákóczi Ferenc Férfikar, Szerbia, Csóka

Aranypáva Nagydíjas kórus

Varga Attila dudás, furulyás, Szabadka

Vörös Mirella és barátai, Szabadka

15:00 – 16:00

Nikola Parov – Herczku Ági duó - GYÖNGYÉLET koncertje

Többszörös Fonográf díjas előadók, népzenei, világzenei kategóriában

Svetlana Spajic énekegyüttese, Belgrád

16:00 – 17:00

Pásztorgála

Pásztordalverseny díjkiosztója, meghívott hazai és külföldi pásztorok bemutatkozása

17:00 – 18:00

Tördemic Néptáncegyüttes, Badacsonytördemic

Szabó Csaba a Népművészet ifjú mestere vezetésével

Vastag Richárd néptáncegyüttese

A Népművészet ifjú mestere

18:00 -

Schneider Gyula és barátai koncert, majd táncház és mulatás

Kísérőprogramok

Programokat kikiáltja „KIKI” Kovács Krisztián kisbíró

Sütő- főzőiskola, Csányi Sándor Mesterszakács, Gulyáskirály

Ízek utcája, pásztor és sváb ételkülönlegeségekkel

PÁSZTOROLIMPIA - versengő népi játékokkal (14:00 – 15:00 és 16:00 – 17:00 óra)

Ahol a bárányok legelnek - Sziklatúra az Eperjes tanösvényen (13:00 – 14:00 és 17:00 – 18:00 óra)

Kerékpártúra az eplényi Síarénához (15:00 – 16:00 óra)

Lovaglás, lovaskocsizás (15:00 órától helyszíni egyeztetéssel)

Népi játszótér kicsiknek

Pásztorórák a jurtában nagyoknak…

További információk:

https://pasztorunnep.hu/

Varga Antal házigazda +36-30-226 4537

A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre.