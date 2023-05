Nem tanítottak meg minket arra, hogy hogyan lehet megóvni, megerősíteni vagy helyreállítani az egészségünket. Fogalmunk sincs arról, hogy eredendően remek adottságokkal születünk, hiszen az emberi test alkalmas lenne arra, hogy a 100 évet meghaladó élettartamon át teljes egészségben, komolyabb vagy elhúzódó betegségek nélkül működjön. Ha a szülők gyermekeik születésétől kezdve jobban figyelnének arra, hogy megóvják az egészségüket, akkor el sem kezdenének hanyatlani ezek a képességek.

„Az egészséget el lehet képzelni úgy, mint egy felhőkarcolót. A csúcsán található a teljes egészség állapota. Innen haladunk lefelé a még elfogadhatónak tekinthető szintre, majd oda, ahol már csak egészségesnek tűnünk, de már nagyon eltávolodtunk az eredendő adottságainktól. Ahogy továbbcsúszunk lefelé, megjelenik a hajlam, azaz a fogékonyság a betegségekre, majd még lejjebb már elkezdenek megjelenni a rendszeresen visszatérő, de még nem komoly betegségek, megfázások és kisebb-nagyobb problémák. Ekkor tartunk valahol a felhőkarcoló földszintjének tájékán.

„A felhőkarcoló alagsorában támadnak az életet alapvetően meghatározó, komolyabb, elhúzódó, krónikus betegségek és még mélyebben az életet összeroppantó, azaz halálos betegségek”, sorolta dr. Lenkei Gábor, a Cenzúrázott Egészség című könyv szerzője. Ezzel utalt arra is, hogy mennyire fontos mindent megtenni az egészség megőrzése érdekében nemcsak felnőttkorban, de már pici gyermekkortól is, abból a célból, hogy egészségi állapotunk szintjét folyamatosan a felhőkarcoló legmagasabb pontján tartsuk.

Mennyiségi vagy minőségi éhezés?

„Ebben a korban, amelyben most élünk, kicsit több figyelmet kellene szentelni annak, hogy segítsünk a gyermekeinknek abban, hogy jó egészségi állapotban éljenek. Hogy megkíméljük őket az ismétlődő betegségektől. Egy hölgy ezt írta nekem levelében: Kisfiam kétéves korában bölcsődés lett, mivel visszamentem dolgozni. Betegség betegség után következett. Többet volt itthon, mint a bölcsiben. Antibiotikumok sorát írták fel, és adtuk be a kisfiunknak. Senki egy szóval sem említette, hogy talán egy kis vitaminnal erősíthetnénk az immunrendszerét. 2005 nyarán olvastam Lenkei doktor könyvét, nem sokra rá megrendeltem az általa összeállított vitaminkészítményeket mind a gyerekek, mind a saját részemre. A hatás nem maradt el, betegség miatt eddig egyetlenegy napot sem hiányzott az óvodából”, idézte a szakember.

Nyilvánvaló, hogy az embernek elegendő mennyiségű élelmiszert kell magához vennie. Ha ezt nem sikerül biztosítani, akkor mennyiségi éhezésről beszélünk. Az emberiség történelmében hosszú ideig csak ez volt a cél. A mennyiségi éhezés leküzdése, hogy tele lehessen a gyomrunk. Az egészségtudomány fejlődése világított rá arra, hogy a megfelelő mennyiségű élelmiszer elfogyasztása, a jóllakottság biztosítása távolról sem elegendő az egészség fenntartásához.

„Egy embert meg lehet etetni jól ízesített, ehetővé tett, vízbe áztatott fűrészporral, és el lehet érni, hogy minden alkalommal jóllakjon. Mégis éhen fog halni! Meg fog halni minőségi éhezésben, mivel a fűrészporból a szervezete nem jut hozzá a működéséhez nélkülözhetetlen tápanyagokhoz”, ismertette dr. Lenkei Gábor.

Nem figyelemzavaros, csak vitaminhiánya van!

A minőségi éhezés kisgyermekek esetében nemcsak azt jelenti, hogy meg fognak fázni, és ezért otthon kell maradniuk, hanem mentális értelemben is sokkal gyengébben teljesítenek annál, mint amire valójában képesek lennének. Manapság a legdivatosabb egy élénk, izgő-mozgó gyerekre ráfogni, hogy figyelemzavara van, ami miatt mindenféle vizsgálatokra küldözgetik, két lábbal tiporva érzékeny lelkivilágát, rossz esetben gyógyszeres kezelést is kiírnak számára. Pedig sok mindentől tűnhet úgy, hogy nem képes figyelni. Lehet, hogy az átlagosnál okosabb, és már tudja mindazt, amiről szól a tananyag. Lehet, hogy nem jó a tanár és nem magyaráz kellően izgalmasan ahhoz, hogy fenntartsa az érdeklődést. Állhat az is a háttérben, hogy valahol elveszítette a fonalat, és nem érti az összefüggéseket. De már attól is szétszórt lehet, ha nem aludt, nem evett vagy éppen nem ivott eleget. Ha túl sok cukrot fogyaszt és B1-vitamin-hiány alakul ki, szintén nehezen kezelhető gyerek benyomását keltheti.

„A hiperaktivitásnak nincs egyértelmű diagnózisa, nincs olyan laboratóriumi vizsgálat, amely alátámasztaná, hogy gyógyszerrel kezelendő testi elváltozásról lenne szó. Nagyon szubjektív, hogy kire sütik rá a diagnózist. Egy édesanya azt írta nekem, hogy a gyermekének, akit korábban hiperaktívnak tituláltak, elkezdett vitaminokat adni, és már egy hét után jelentős változások történtek. Egyre jobban alszik, tele van életerővel, szeret iskolába járni, tanulni és gyarapodnak a sikerélményei. Mindenféle gyógyszer alkalmazása nélkül”, elevenítette fel dr. Lenkei Gábor.

A gyógyszeripari „újrahasznosítás” veszélye

Évtizedekkel ezelőtt forgalomban volt egy fogyókúrázó hölgyek által szívesen fogyasztott gyógyszer, amelyet mellékhatásai miatt kivontak a forgalomból és még a gyógyszerek nyilvántartásából is törölték. A bukott gyógyszer hatóanyaga, a metilfenidát, szerepel a nemzetközi kábítószer-egyezmény listáján. Kémiai szerkezetét illetően nagyon hasonlít a kokainhoz. Izgatószer, éppúgy, mint a kokain, felpörgeti az embert, és ezzel, igaz sok-sok mellékhatás árán, a testsúly csökkenését is okozhatja.

„Ugyan az akkori fantázianevén eltűnt a gyógyszer, de maga a hatóanyag, a metilfenidát, néhány évvel később, átkeresztelve újra megjelent a piacon, új felhasználási javaslattal. A leleményes »újrahasznosítók« úgy vélték, a bukott »gyógyszer«, amely túlságosan veszélyesnek bizonyult a felnőttek számára, alkalmas lehet arra, hogy ettől kezdve gyermekeket kezeljenek vele. Olyan csemetéket, akiket egy pszichológus vagy egy pszichiáter hiperaktívnak vagy figyelemzavarral küszködő gyermeknek minősített. A »hiperaktivitás« hamis diagnózisának akár a különleges képességekkel bíró, átlagosnak nem mondható gyermekek is áldozatául eshetnek, akik egyébként a jövőnk nagy vezetőivé válhatnának. Ha nem törnék meg őket”, hangsúlyozta dr. Lenkei Gábor, akinek könyvei, egyebek mellett, ebben a témában is ingyenesen elolvashatóak a weboldalán.