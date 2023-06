Mérd fel, hogy mekkora teljesítményű keringető szivattyú kell az otthonodba!

Nem mindegy, hogy egyszintes, 60 m2-es kis lakásról vagy egy két-, esetleg többszintes nagy családi házba keresel keringető szivattyút. Természetesen más teljesítmény és más áramfogyasztás jellemzi egyiket és másikat. A többszintes házaknál a fűtéscsöveknek messze el kell vinniük a melegvizet, hosszú métereken keresztül.

A végső döntés meghozatalában természetesen segítségedre lesz a fűtést beszerelő szakember, de jó, ha te is tisztában vagy az alapfogalmakkal. Az az általános elv, hogy megéri inkább egy kicsivel nagyobb teljesítményű keringető szivattyút beszerezni, mint éppen akkorát, amekkora a házba kell. Sosem lehet tudni, hogy a későbbiekben nem lesz-e szükség valamilyen átalakításra.

A szakemberek először fel fogják mérni a szobák és a fűtéscsövek elhelyezkedését. Akkor is szükség van keringető szivattyúra, ha ne kazán vagy cirkó melegíti fel a vizet, hanem padlófűtés vagy falfűtés gondoskodik a belső terek megfelelő hőmérsékletéről. A keringető szivattyúk tehát remekül beépíthetők bármilyen fűtési rendszerbe, legyen az fa, villany vagy gáz alapú.

A térfogatáram és az emelőmagasság felmérésére is szükség lesz szivattyúvásárlás előtt. Nyilván az sem jó, ha sokkal nagyobb teljesítményű szivattyút vásárolsz annál, mint amekkorát a ház igényelne, de fordítva sem szerencsés. Az áramfogyasztás alacsonyan tartása mindenki számára elsődleges szempont, ezért is kell jól megválasztani a keringető szivattyút. Hiába tartjuk ugyanis 19 fok körül a hőmérsékletet, ha egy kevésbé hatékony szivattyú sokat és nem hatékonyan dolgozik a víz áramoltatásán.

A házhoz vagy lakáshoz szükséges nyomást és hőmérsékletet is állapítsd meg!

A keringető szivattyú nemcsak a fűtéshez szükséges meleg vizet keringeti és szállítja, hanem az úgynevezett használati meleg vizet is, ami a csapból jön. Ha ismerős az a jelenség, hogy megnyitod a csapot és még hosszú percekig várni kell, mire a meleg víz előbukkan, akkor valószínűleg nálad sem a legjobb szivattyú került beszerelésre.

A nyomásnak el kell bírnia azt is, ha több helyiségben egyszerre használják a vizet, és ezen nemcsak a konyhát és fürdőszobát lehet érteni, hanem esetleg több fürdőt is. Természetes igény, hogy mindenhol egyformán bő sugárban folyjon a víz lehetőleg úgy, hogy ne kelljen pazarolni.

A keringető szivattyúknak egyéb szivattyúkkal ellentétben (pl.: kerti szivattyú) bírniuk kell a forró vizet, ami akár 110 fokos is lehet. Nagyon fontos, hogy csak tiszta vizet lehet szivattyúzni velük, tehát szennyezett vízhez vagy szennyvízhez nem alkalmasak. A keringető szivattyúk felelnek azért is, hogy a csövekben vagy a fűtőtestekben lehűlt víz visszatérve a kazánhoz újra felmelegedjen. Tehát folyamatosan áramlásban és melegen tartják a vizet. Keringető szivattyúból létezik úgynevezett nedves tengelyű is.

Egy minőségi keringető szivattyúval sose fogunk kifogyni a meleg vízből, még egy kiadós fürdés vagy mosogatás után sem. Mehet egyszerre több tevékenység is.

A lakás vagy ház fűtési rendszerének kialakítását nagyban befolyásolja még a ház szigetelése is. Köztudott, hogy Magyarországon nem állunk túl jól ebben a tekintetben. Nagyon sok a rosszul szigetelt, sok hőt leadó ház és lakás. Újonnan épített házaknál erre érdemes nagy hangsúlyt fektetni, hiszen a jövőben bőven megtérül az a plusz 10 cm szigetelés. Ami esetleg régen még csak 5 volt.

Tájékozódj a legmegbízhatóbb márkákról!

A különböző szivattyúwebshopokban számos olyan márka kerülhet eléd, amiről talán még sosem hallottál. A Grundfos például elég ismert és több mint ötven éve a nevük egyet jelent a legmegbízhatóbb szivattyúkkal. Rajtuk kívül azonban már számos más márka is elérhető, amik ugyancsak minőségi anyagokból készültek a legújabb technológiáknak megfelelően. Ilyen a Lowara, a Pedrollo vagy épp a Wilo is. Olasz, német, magyar márkák állnak a rendelkezésünkre.

Bármelyik mellett teszed is le a voksot, mindenképp egyeztess szakemberekkel a vásárlás előtt. A fűtési rendszert és a keringető szivattyút nem szeretné lecserélni az ember évente. Megfelelő használat és jó választás esetén erre nem is lesz szükség. Arról nem is beszélve, hogy hatékonyabb és energiatakarékosabb fűtési rendszer lesz a végeredmény, amivel valóban pénzt takaríthatsz meg.