Mindez persze nem véletlen, hisz felületeiken tucatszámra jelennek meg napi rendszerességgel új lehetőségek. Így van ez az AllasOrias.hu esetében is, amely portál naponta frissülve az ország egészére vonatkozóan jelentet meg hirdetéseket. A lehetőségek tehát adottak, ugyanakkor a verseny is nagy, vagyis álláskeresőként javasolt néhány alapvető tanácsot figyelembe venned a pályázás során.

Tisztázd a céljaid

Rendkívül fontos, hogy legyenek bizonyos elképzeléseid arra vonatkozóan, hogy milyen iparágban, milyen pozícióban szeretnél elhelyezkedni. Persze igyekezz a céljaidat reálisan meghatározni, vagyis a végzettségednek és a tapasztalataidnak megfelelő munkakörökben gondolkodj. Ha megvan irány, térképezd fel a lehető legalaposabban az adott terület aktuális lehetőségeit. Ehhez érdemes lehet állásértesítőre is feliratkoznod, hogy semmiképpen se maradj le az újonnan meghirdetett pozíciókról. Erre egyébként az AllasOrias.hu felületén is van mód, ahol helyileg és az állás típusát tekintve is meghatározhatod, hogy milyen munkákról szeretnél értesítést kapni.

Legyen stratégiád

A hatékony és eredményes álláskeresés érdekében szükség van egyfajta stratégiára is. Ez vonatkozik például az időbeosztásra. Érdemes tehát egyfajta rutint vinned ezen folyamatba, vagyis meghatároznod egy napi időintervallumot, amit az álláshirdetések böngészésével, a hirdető cégeknek való utánajárással, illetve a pályázati anyagaid elkészítésével, finomításával töltesz. Igyekezz továbbá az álláskereséshez használt eszközeidet is kiterjeszteni, élj az állásportálok által kínált lehetőségekkel. Az AllasOrias.hu például saját mobil applikációt készített annak érdekében, hogy a felhasználók rugalmasan tudjanak böngészni, és néhány egyszerű lépésben, a lehető leggyorsabban megpályázhassák a kiszemelt állásokat. Mindenképpen ragadd meg az ilyen és ehhez hasonló lehetőségeket!

Igazítsd a hirdetésekhez az önéletrajzod

Számos álláskereső elköveti azt a hibát, hogy ugyanazt az önéletrajzot küldi be minden állás megpályázása során. Ez azonban meglehetősen felszínes eljárás, hisz a cégek különböző elvárásokat fogalmazhatnak meg, még akkor is, ha egyénként hasonló pozíciókat hirdetnek. Fontos, hogy ezen követelményekre reflektálj az önéletrajzodban, máskülönben a sablonosság érzetét keltheti a CV-d. Jelentkezésenként tehát finomíts a pályázati anyagodon, és elsősorban azokat a tapasztalataidat, végzettségeidet és kompetenciáidat hangsúlyozd, amelyek összhangban vannak a hirdetésben szereplő elvárásokkal.

Folyamatosan próbálkozz

Az álláskeresés sokszor hosszú és rögös folyamat, benne megannyi nehézséggel. Ne hagyd, hogy a kezdeti kudarcok eltántorítsanak, és az önbizalmadat szegjék. Légy kitartó, figyeld folyamatosan az általad kedvelt portálok lehetőségeit, és mutass némi rugalmasságot az elvárásaid, álláskeresési szempontjaid kapcsán. Ily módon előbb-utóbb biztosan sikerre vezetnek törekvéseid.