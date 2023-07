A fürdőszobának nem kell egy csak funkcionális helynek lennie, hiszen néhány egyszerű ötlettel könnyen olyan térré varázsolhajtuk, ahol nemcsak testben, de lélekben is meg lehet újulni. Elég hozzá néhány szép fürdőszobai textil vagy egy tükrös fürdőszobai szekrény, és máris otthonoss válik. Az alábbiakban 10 tippet adunk arra nézve, hogyan lehet kreatív módon feldobni a fürdőszobát.

1. Walk-in zuhanyfal

Több szempontból is nagyon stílusos és könnyen használható a walk-in zuhanyfal, ami magyarul lehet ‘besétálható’ zuhanyfal, vagy ‘sétálj be’ zuhanyfal. Ennél a fajtánál a zuhanyteret egyetlen átlátszó vagy esetleg matt üvegfal választja el a fürdőszoba egészétől. Nincs külön ajtó, se zuhanytálca. Egy szép fürdőszobai járólappal és csempével az egyik sarok tökéletes zuhanyzó lesz. Amellett, hogy nagyon modern és stílusos, ráadásul teljesen akadálymentes is. Ezt a fajta zuhanyzót gond nélkül használhatják az idősek, kisgyerekesek és mozgásszervi betegséggel küzdők. Rendkívül nagy teret eredményez, és nem ütődünk bele folyton valamelyik falba, mint esetleg egy zuhanykabinnál. Nem kell ajtókkal vesződni, és ami még jobb hír, egyetlen falat kell néha tisztítani. Ha mattított kivitelben szerezzük be, akkor az még kevésbé érzékeny a vízkőre és egyéb szennyeződésekre.

2. Növények a fürdőszobában

Nagyon feldobja a fürdőszobát, és természetközelivé teszi, ha néhány növényt helyezünk el benne. Számos olyan faj létezik, ami kifejezetten szereti a párás, nedves, meleg környezetet. Az aloe vera, az orchidea, a borostyán mind szépen mutatnak a fürdőszobában. Helyezhetjük őket polcokra, az ablakpárkányra vagy nagyobb kaspóban a kád, zuhanyzó mellé. Sőt, az épített zuhanyzóknál kialakíthatunk a falban kis mélyedéseket, ahová. szintén kerülhetnek dekorelemek, többek között növények is. A locsolás így biztosított, nem kell vele külön foglalkozni.

3. Kosarak, tárolók

Ha a szennyest a fürdőszobában gyűjtjük, akkor ennek egy esztétikus megoldása a szennyeskosár. Ma már gyönyörűek kaphatók sokféle színben és méretben. A fürdőszoba dísze lehet. Nemcsak a szennyest, hanem a papírzsebkendőt is tarthatjuk kis kosárkában. Minden ilyen háztartási papírból (WC-papír, zsebkendő) igyekezzünk minél nagyobb kiszerelést venni, mert ezzel csökkenthetjük a felesleges csomagolóanyagok számát. A tízesével becsomagolt zsebkendő bár nagyon praktikus utazáskor, egy kis vászon zsebkendőtartóval ugyanígy magunkkal vihetjük a megfelelő kisebb adagot. A nagy kiszerelésben megvett vagy esetleg papírcsomagolású zsebkendőt azután ízlésesen el lehet helyezni többek között a fürdőszobában is.

4. Falra szerelhető mosdószekrény

A mosdókagyló lehet beépített vagy a mosdószekrényre helyezett, sőt maga a mosdószekrény is lehet a falon. Ez a letisztult és modern megoldás egyre gyakoribb. Arra kell figyelni ilyenkor, hogy a megfelelő magasságba helyezzük a mosdószekrényt. Kényelmesen kell tudnunk kezet mosni, valamint a fölötte lévő tükörnek is kell hely.

5. Sarokkád

Ha szeretünk hosszan a kádban ücsörögni, akkor a wellness-hoteleket idéző megoldás a sarokkád. A kád lehet teljesen alap, de masszázsfunkcióval allátott is. A sarokkád fal felé eső részén helyet kaphatnak színes gyertyák, fürdősók, szappanok is.

6. Tükrös fürdőszoba szekrény

A tükör minden fürdőszoba elengedhetetlen tartozéka, azonban vannak olyan kisebb fürdőszobák, ahol jól jön a tükrös fürdőszoba szekrény, hiszen így két funkciót is sikerül lefedni egyetlen bútordarabbal. A tükrös szegényekben ugyanis több polc, sőt akár fiókok is helyet kaphatnak. Arról nem is beszélve, hogy a falra szerelt szekrényben elzárhatók olyan dolgok, amikhez nem szeretnénk, hogy a gyerekek hozzáférjenek. A padló szintjén lévő szekrények a kicsik kedvelt célpontjai.

7. Fali polcok

Ha bútor nem is fér sok egy fürdőszobába, falfelület akadhat még, amire polcokat szerelhetünk föl. Ezeken tarthatók olyan tárgyak, amik nem kellenek napi rendszerességgel, de a fürdőszobában használjuk. Például hajszárító, villanyborotva. A használati tárgyak mellett a polcok remek helyül szolgálnak a növények és dekorelemek számára is.

8. Pult alá rejtett mosógép

A mosógép a legtöbb lakásban a fürdőszobában található. Ha nem szeretnénk, hogy ez vonzza a tekintetet, akkor egy fürdőszobai pult alá beépíthető, hasonló módon, mint a konyhában a hűtő vagy a sütő. Így még a mosógép tetejét is használhatjuk tárolásra.

9. Szőnyegek, függönyök

Ne feledkezzünk el a fürdőszobai textilekről sem. Egy szép kéztörlő egy design-os akasztóval sokat emel egy fürdőszoba hangulatán. Bőven tovább lehet gondolni az ajtóra sorban feltett műanyag akasztókat, amik kevéssé esztétikusak.

10. Tükrök

Ha nagyobb falfelülettel rendelkezünk a fürdőben, akkor önálló tükröket is beszerezhetünk változatos méretekben és formákban. Ezek kereteit a mozaiktól kezdve a fán át nagyon sok mindennel lehet díszíteni. A matricafestékekkel pedig gyönyörű, akár onramentikus mintákat is tehetünk a tükör széleire, sőt ezek könnyen ragadnak a csempékre is. A fürdőkád környékét is szépen lehet velük díszíteni, ha egyszerűbb, egyszínű csempék takarják a falakat.