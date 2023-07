Dubai – a tradíciók és a modernitás tökéletes elegye

Az Egyesült Arab Emírségek országként élen jár a modern városok építésében, és szó szerint nincs lehetetlen ezen a területen. Az Egyesült Arab Emírségekben található Dubai városa egyébként a hét emírség közül a Dubai Emirátus fővárosa és az egyik legtöbb lakossal rendelkező város is egyben. Tipikusan, amolyan „ezt látni kell” kategória, amit már a Dubai repülőjegy megfizethetősége is garantál.

Forrás: esky.hu

Miért érdemes felkeresni Dubait?

A mérhetetlen luxus világát nem mindenhol lehet ennyire nyilvánvalóan megtapasztalni, mint Dubaiban. Másrészt olyan fejlett technológiát sem látunk mindennap, ahogyan ott az megszokottnak számít, harmadrészt pedig csodás pihenést szavatolhatunk magunknak a város lenyűgözően szép tengerpartjain, amit nem érdemes kihagyni. Ezen kívül megismerhetjük a tradicionális arab világot is, a csodás ételek és a világhíres arab vendégszeretet a város egészét áthatja. Ha mindig is érdekelt minket, milyen érzés lehet belecsöppenni Az Ezeregyéjszaka meséinek történetébe, akkor Dubai erre tökéletes felületet és lehetőséget ad. Tevegelhetünk a sivatagban, csodálatos étketeket kóstolhatunk a jellegzetes arab sátrak alatt, vagy meglátogathatjuk a híres arany piacot, ahol elképesztő mértékű aranyékszer-kínálattal találkozhatunk. Ezek a „jelenségek” Európában egyáltalán nem, vagy csak nagyon „kitekert” változatban találhatóak meg, mint ahogyan az sem, hogy Dubaiban az egy főre jutó luxusautók mértékben bőven meghaladja az európai átlagot. Természetesen ettől függetlenül Dubai napjainkban már egészen megfizethető módon is meglátogatható. Az olcsó repjegy mellett olyan szállást is találhatunk, ami nem fogja leapasztani a teljes vagyonunkat. Elég például felnézni az eSky oldalára, ahol nem csak a legjobb repülőjegyes ajánlatokat találhatjuk meg, de egyben szállást is foglalhatunk Dubaiba és persze más városokba is.

Forrás: esky.hu

Hogyan készüljünk Dubaiba?

Dubai egy száz százalékig arab város, ami ugyan rendkívül nyitott és fejlett, azért mégis ugyanúgy követik az arab tradíciókat, ahogy más helyeken, nem beszélve az iszlám vallás kapcsán felmerülő szokásokról. Itt ugyan nagyon sok a külföldi, hiszen Dubaiban számtalan amerikai és európai megfordul üzleti ügyben, mégis elmondható, hogy azért például nőként a diszkrét öltözködés nem árt. A nagyon ledéren öltözködő hölgyeket ugyanis Dubaiban is máshogy ítélik meg, ezért a miniruha és a nagyon rövid szoknya helyett inkább olyan ruházatot válasszunk, amely nem lesz túl kirívó. Ezen kívül rendkívüli forróságra kell számítanunk. Az Egyesült Arab Emírségek szó szerint a sivatag közepén található, ennek kapcsán a városban minden épület légkondicionált, de ha szabad téren tartózkodunk mindig könnyed, szellős ruha legyen rajtunk és nem árt, ha a fejünket is fedi például egy kalap. Igyekezzünk tiszteletben tartani a helyieket és szokásaikat, még akkor is, ha turistaként ez nem feltétlenül elvárás minden pillanatban. Ha közösséget vállalunk a helyiekkel, azáltal az ország és a város valódi hangulata is sokkal jobban megismerhető.