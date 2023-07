A képzett szakmunkásokra országszerte, így természetesen Salgótarjánban is nagy igény mutatkozik munkáltatói oldalról. Mindezt az is alátámasztja, hogy a különböző állásportálokon megannyi hirdetéssel lehet találkozni a szakmunka álláskategória alatt. Így van ez a SalgotarjanAllas.hu esetében is, amely portál álláskínálatában ugyancsak rendszeresen tűnnek fel különböző szakmunkákra vonatkozó lehetőségek. Salgótarján szakmunkás állás kínálata itt elérhető. Íme néhány gyakori példa!

Gépkezelő

A gépkezelői pozíciók kapcsán az alapvető feladatot az adott gép rendeltetésszerű használata jelenti, ami rendszeresen kiegészül különböző karbantartói és szerelői tevékenységekkel is. A gépkezelőnek munkája során fokozott figyelmet kell fordítania arra, hogy a minőség és a mennyiség tekintetében is hozza a gyártási előírásokat.

A pozíció betöltésének követelményeit jelentősen meghatározza az, hogy pontosan milyen gépről is beszélünk. A CNC-gépkezelői pozíciók kapcsán például alapvető követelmény a szakirányú végzettség (pl. gépi forgácsoló, CNC gépkezelő, esztergályos stb.), míg egy csomagológép kezelését akár betanított munkások is végezhetik.

Autószerelő

Az autószerelők feladatait aligha kell hosszasan taglalni bárkinek is, összefoglalásként ugyanakkor elmondható, hogy alapvetően a gépjárművek javításáért, időszakos szervizeléséért, műszaki vizsgára történő felkészítéséért felelnek. A pozíció betöltéséhez általában szakirányú végzettségre, B kategóriás jogosítványra és gyakran releváns szakmai tapasztalatra is szükség van – egyes helyeken persze pályakezdőket is előszeretettel alkalmaznak, akár Salgótarjánban is.

Karbantartó

A karbantartók rengeteg különféle típusú tevékenységi körrel rendelkező vállalatnál elhelyezkedhetnek. A legfontosabb feladataikat ugyanakkor valamennyi esetben a különféle javítási és szerelési tevékenységek teszik ki. Munkakörük részét képezheti továbbá a gépek beüzemelése, valamint a megelőző karbantartások elvégzése is. A pozíció betöltéséhez általában középfokú műszaki végzettségre és erős gépészeti ismeretekre van szükség.

Lakatos

A lakatos szakma művelői vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket és vázakat munkálnak meg. A pozíció betöltéséhez a lakatos szakmunkás bizonyítványon kívül gyakori követelmény még a hegesztői képesítés megléte, valamint a műszaki rajzok olvasásának képessége is. Emellett pedig a pontosság, a precizitás és az igényes munkavégzés szintén elengedhetetlen feltétel szokott lenni.