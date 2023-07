Innen származik cégünk, és márkánk neve is (HA-RI-BO). A vállalat továbbra is a Riegel család tulajdonában van, de ma már világszerte 7000 munkatársat foglalkoztat, 16 termelőüzemben zajlik a termelés és a világban összesen 26 országban van a HARIBO-nak saját kereskedelmi képviselete.

2002. június 26-án látta meg a napvilágot az első, Magyarországon készült HARIBO gumicukorka, a Happy Cola. Nemesvámoson azóta megsokszoroztuk a gyártásunkat és a munkavállalói létszámunkat is. Ma már több mint 250 fő dolgozik nálunk, és mind a magyar, mind a nemzetközi piacokat is ellátjuk gumicukorral, valamint habosított és drazsé termékekkel. Folyamatosan fejlesztjük gyártásunkat, automatizálunk, megújuló energiaforrásokat használunk, és modernizáljuk a gépeinket, munkakörnyezetünket. Büszkék vagyunk rá, hogy 2023-ban immár 13-szor nyertük el a Superbrands díjat.

Mitől vagyunk olyan sikeresek, és hogyan tudunk fejlődni évről évre?

A HARIBO-sok büszkék a kiváló termékeikre, melyek sikere nem korlátozódik a német piacra: a gumicukorkák és a medvecukorkák piacvezetőjeként a HARIBO ma már a világ több mint 120 országában van jelen, és a hazai piacon piacvezetők vagyunk. Termékeinken keresztül A HARIBO gyermeki örömöt közvetít a fogyasztók felé. Mi itt a cégnél mindennapi munkánkkal járulunk hozzá ehhez. Itt a kollégáink büszkék arra, hogy részesei lehetnek a HARIBO több mint százéves sikersztorijának, és segítenek ezt a történetet a jövőben is tovább írni.

Vajon milyen lehet egy ilyen gyárban a munkakörnyezet?

Nagyon színes és gyümölcs illatú! 😊 Amikor bejövünk dolgozni, az illatok felhőjébe érkezünk, már maga ez egy jó nap indító! A munkakörnyezetünk modern és korszerű, és természetesen az ikonikus termékünkről, a Goldbärenről mintázott vidám sárga maci képei kísérnek minket irodáról irodára. Jó hangulatban telnek a napok, nagyon jó és összetartó a csapat, ez fontos nekünk!

A sikerünk fő záloga azonban az, hogy bizalmat és szabadságot adunk a dolgozóinknak, mindenki a saját szintjén meghozhatja a saját döntéseit. A minőség számunkra azt is jelenti, hogy szakértelemmel rendelkezünk a munkatársaink, mint erőforrásaink tekintetében is. Az emberek itt a céggel együtt tudnak fejlődni, tanulni.

Milyen fejlődési- és karrier lehetőségek vannak a HARIBO-nál?

Amikor új munkatársakat keresünk, legyenek akár üzemi, akár irodai dolgozók, figyelembe vesszük, hogy mik az adott jelentkező erősségei, és ennek megfelelően választunk a pozícióhoz legjobban illeszkedő jelöltet. Az üzemünkben nem monoton, de nem is könnyű a munka. Nagy odafigyelést, precizitást és problémamegoldó képességet igényel.

Speciális gépekkel és technológiával dolgozunk, ezt itt nálunk tanulják meg a kollégák, tehát amit keresünk, az a munkavállalókban meglévő jó alap képességek és elkötelezettség a tanulásra, fejlődésre. Ezután aki gyorsan tanul, és nehezebb-bonyolultabb munkakörökben is bevethető, könnyen tud feljebb lépkedni a ranglétrán.

A cégen belül nemzetközi viszonylatban is működnek fejlesztési programok, ehhez nagyszerű támogatást kapunk az anyavállalattól. A tehetség és szorgalom meghozza gyümölcsét, gyárak közötti utazások, jó gyakorlatok megosztása, és akár nemzetközi karrierlehetőség is adott.

Hosszú távon gondolkodunk, és hosszú távra fektetünk be a munkavállalóink fejlesztésébe is.

Egy biztos: mindig szeretnénk jobbak lenni, világszinten növekszünk, és munkavállalóink is fejlődnek velünk együtt!